Sau hơn ba năm kể từ album BORN PINK, BLACKPINK chính thức tái hợp đội hình đầy đủ với mini-album thứ ba mang tên DEADLINE, phát hành ngày 27/2/2026. Ca khúc chủ đề GO trở thành tâm điểm thảo luận không chỉ bởi âm nhạc phần âm nhạc đậm chất EDM - hip-hop hiện đại mà còn bởi cấu trúc hình ảnh dày đặc tầng nghĩa, được xây dựng như một thế giới viễn tưởng nơi 4 cô gái nắm quyền vận hành trật tự mới.

MV GO - BLACKPINK

Khi BLACKPINK định nghĩa lại quyền lực toàn cầu

GO đánh dấu bước chuyển quan trọng trong ngôn ngữ hình ảnh của BLACKPINK. Nếu trước đây nhóm gắn với tinh thần "girlcrush" nữ quyền mạnh mẽ, thì lần trở lại này được định hình theo hướng trừu tượng và siêu hình hơn. MV GO được đạo diễn bởi Rima Yoon và thực hiện bởi đơn vị sản xuất Rigend Film - từng thực hiện Armageddon của aespa, Shooting Star của XG,... tiếp tục phát huy thế mạnh xây dựng thế giới viễn tưởng với hệ thống VFX phức tạp và chuyển cảnh liền mạch.

Ngay từ logo GO, thiết kế uốn lượn mô phỏng ký hiệu vô cực đã mở ra trục ý niệm xuyên suốt: BLACKPINK là dòng chảy vĩnh cửu và không có điểm dừng

Ngay từ logo GO, thiết kế uốn lượn mô phỏng ký hiệu vô cực đã mở ra trục ý niệm xuyên suốt: BLACKPINK là dòng chảy vĩnh cửu và không có điểm dừng. Khi lật ngược biểu tượng này, hình ảnh gợi liên tưởng đến số 8 và chiếc đồng hồ cát - 1 version được YG phát hành cho mini album DEADLINE. GO là lời tuyên bố vượt giới hạn thời gian, đối lập với tên DEADLINE của mini-album. Sự song hành giữa vô hạn và hữu hạn tạo nên nghịch lý trung tâm của màn comeback này, thời khắc có thể trôi qua, nhưng quỹ đạo phát triển thì không.

Sự song hành giữa vô hạn và hữu hạn tạo nên nghịch lý trung tâm của màn comeback này, thời khắc có thể trôi qua, nhưng quỹ đạo phát triển thì không (ảnh: X)

Ca từ của GO là một tuyên ngôn sắc sảo về sự tự chủ và bản lĩnh của những người phụ nữ hiện đại đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thay vì những câu chuyện tình yêu ủy mị, bài hát tập trung vào tinh thần "không ngoảnh lại", thể hiện qua nhịp điệu dồn dập và những ca từ đanh thép về việc phá bỏ các "deadline" định kiến để thiết lập luật chơi riêng.

Đặc biệt, hình ảnh con bướm được lồng ghép khéo léo trong lời bài hát như một phép ẩn dụ cho sự lột xác, từ sự tĩnh lặng, chịu đựng để hóa thân thành một thực thể rực rỡ, tự do và đầy quyền năng. Thông điệp chủ đạo "My whole crew with me, if I go then they go too" (tạm dịch: Cả đội của tôi luôn ở bên, tôi tiến lên thì họ cũng tiến cùng) không chỉ khẳng định sự gắn kết không thể tách rời của bốn thành viên sau một thập kỷ sát cánh, mà còn là lời khích lệ người hâm mộ hãy dũng cảm rũ bỏ quá khứ để tiến về phía trước. GO không đơn thuần là một mệnh lệnh hành động, mà là sự khẳng định rằng đích đến cuối cùng không quan trọng bằng việc ta có đủ bản lĩnh để bắt đầu hành trình của chính mình hay không.

GO không đơn thuần là một mệnh lệnh hành động, mà là sự khẳng định rằng đích đến cuối cùng không quan trọng bằng việc ta có đủ bản lĩnh để bắt đầu hành trình của chính mình hay không (ảnh: YG)

MV GO xây dựng một thế giới ngập nước với một cột kim loại khổng lồ đâm xuyên và quay quanh trục, gợi nhắc Núi Tu-di - là một ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được đề cập trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo và Phật giáo. Núi Tu-di được xem như là trung tâm của tất cả các vũ trụ thuộc vật lý, siêu hình và tinh thần. Phần mặt đất xoáy tròn liên tưởng tới biểu tượng âm dương trên quốc kỳ Hàn Quốc. 4 thành viên trực tiếp nắm giữ và điều khiển trục quay này, đặt mình vào vị trí kiến tạo và kiểm soát vận hành.

MV GO xây dựng một thế giới ngập nước với một cột kim loại khổng lồ đâm xuyên và quay quanh trục

BLACKPINK trực tiếp cầm trục và vận hành

Song song đó là hình ảnh con tàu giữa đại dương, gợi liên tưởng đến truyền thuyết Đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Nếu con thuyền Noah đại diện cho việc bảo tồn sự sống, thì trong GO, BLACKPINK là người cầm lái, đi ngược sóng dữ. Sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng của nhóm nữ toàn cầu được khẳng định như một lời tuyên bố tái thiết trật tự mới hình thành từ chính chuyển động của 4 cô gái.

Hình ảnh con tàu giữa đại dương, gợi liên tưởng đến truyền thuyết Đại hồng thủy trong Kinh Thánh

Hình ảnh mái chèo lặp lại nhiều lần. Trong tiếng Anh, mái chèo là "oar". Chi tiết này được cộng đồng fan quốc tế giải mã như viết tắt của "of a revolution". Trước đó, trong ca khúc Forever Young ra mắt 2018, BLACKPINK từng tuyên bố "BLACKPINK is the revolution" (BLACKPINK là một cuộc cách mạng). Việc tái sử dụng tuyên ngôn cách mạng ở GO cho thấy sự liên kết xuyên suốt giữa các kỷ nguyên âm nhạc của nhóm.

Hình ảnh Trái Đất được xử lý hiệu ứng như một con mắt

Hình ảnh Trái Đất được xử lý hiệu ứng như một con mắt. Biểu tượng này có thể liên hệ tới fandom BLINK - như một cách ẩn dụ rằng thế giới được nhìn qua lăng kính người hâm mộ. Trong cấu trúc đó, BLACKPINK vừa là chủ thể vận hành, vừa là trung tâm quan sát.

Chữ "GO" xuất hiện bằng nhiều ngôn ngữ

Chữ "GO" xuất hiện bằng nhiều ngôn ngữ - Hàn, Anh, Nhật, Trung, Thái, Hindi, Tây Ban Nha,... như một tuyên bố toàn cầu hóa. Không chỉ là thủ pháp mỹ thuật, việc đa ngữ hóa khẩu hiệu củng cố vị thế của BLACKPINK như một nhóm nhạc chinh phục thế giới bằng ngôn ngữ của mình.

Sứ mệnh văn hóa được lồng ghép trong loạt chi tiết thần thoại

Bước khỏi phạm vi âm nhạc, BLACKPINK thực hiện sứ mệnh văn hoá trong lần trở lại này. Trước khi nhóm tái xuất, YG đã thông báo về màn hợp tác quy mô lớn với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, bao gồm thắp sáng bảo tàng bằng đèn hồng, thiết kế listening zone để nghe mini album và trưng bày một số đạo cụ và trang phục từ MV GO trong bảo tàng. Sự kiện này cho thấy BLACKPINK đã tham gia vào dòng chảy di sản quốc gia.

Phân cảnh Rosé treo mình giữa hai mảng trời - đất gợi liên tưởng tới nữ thần Mago Halmi trong thần thoại Hàn Quốc

Do đó, MV GO không chỉ là tuyên ngôn của BLACKPINK mà còn là cách nhóm mang văn hoá Hàn Quốc - Á đông bước ra thế giới. Phân cảnh Rosé treo mình giữa hai mảng trời - đất gợi liên tưởng tới nữ thần Mago Halmi trong thần thoại Triều Tiên. Mago Halmi là vị thần sáng thế tạo ra núi sông, tái lập trật tự khi thế gian hỗn độn. Hình tượng này có nét tương đồng với Nữ Oa trong văn hóa Trung Hoa.

Jisoo xuất hiện với đôi cánh trong suốt, phân cảnh hóa bướm nhấn mạnh quá trình chuyển hóa

Trong văn hóa Hán tự, bướm không chỉ là biểu tượng của tái sinh mà còn gắn với trường tồn

Jisoo xuất hiện với đôi cánh trong suốt, phân cảnh hóa bướm nhấn mạnh quá trình chuyển hóa. Trong văn hóa Hán tự, bướm không chỉ là biểu tượng của tái sinh mà còn gắn với trường tồn. Chu kỳ sâu bướm - kén - hóa thân đặt trong dòng chảy sự nghiệp của BLACKPINK BLACKPINK có thể được hiểu là hành trình lột xác, kiên nhẫn bồi đắp để bước vào trạng thái rực rỡ hơn.

Các họa tiết mây vân văn (Unmun) và chữ Thọ đậm chất Á Đông xuất hiện xuyên suốt. Mây là một trong "Thập trường sinh" của văn hóa Hàn Quốc, tượng trưng cho sự bất tử và thanh cao. Khi đặt những chi tiết này vào một thế giới cyberpunk, MV tạo ra sự giao thoa giữa truyền thống và tương lai, giữa cung điện cổ và không gian vũ trụ.

Jennie chống lại áp lực của thế giới

Lisa rơi mặt nạ và tuyên ngôn sống thật

Một vũ trụ mới đã được hình thành trong MV GO của BLACKPINK

Tổng thể, GO là tổ hợp văn hoá Đông - Tây, cổ điển - đương đại, thần thoại - công nghệ. GO không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự tái hợp của BLACKPINK, mà còn là cách một nhóm nhạc Kpop định vị mình như chủ thể chính trong văn hóa đại chúng. Dù có nhiều tranh cãi xoay quanh chất lượng âm nhạc hay sự rời rạc của BLACKPINK trong lần trở lại này, thì tầm vóc và ý nghĩa mà nhóm cài cắm qua MV GO là điều không thể phủ nhận.