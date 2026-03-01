Lễ trao giải Brit Awards 2026 diễn ra tối 28/2 (giờ địa phương) tại The O2 Arena, London, quy tụ hàng nghìn khán giả cùng hơn 100 nghệ sĩ, nhà sản xuất và khách mời đình đám của làng nhạc Anh lẫn quốc tế. Thảm đỏ rực sáng với dàn sao hạng A, mở màn cho một đêm trao giải sôi động, nơi các tiết mục được đầu tư quy mô và những khoảnh khắc gây sốc liên tục chiếm sóng mạng xã hội.

Một trong những tình huống khiến khán giả thót tim xảy ra khi Sombr vừa khép lại bản hit Undressed . Đúng cao trào, một người đàn ông bất ngờ lao lên sân khấu, tiến thẳng đến bục biểu diễn và đẩy nam ca sĩ văng ra khỏi sân khấu. Cú xô mạnh đến mức khiến anh có chút loạng choạng, còn khán phòng thì gần như chết lặng vài giây. Lực lượng an ninh lập tức ập vào khống chế người đàn ông này và kéo ra khỏi sân khấu trong bầu không khí căng thẳng.

Undressed - Sombr

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là phản ứng của Sombr: anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trở lại micro và tiếp tục phần trình diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nam ca sĩ trẻ bất ngờ bị antifan lao lên sân khấu đẩy ngã

Không lâu sau đó, đại diện của nam ca sĩ xác nhận với Variety rằng toàn bộ sự việc nằm trong kịch bản dàn dựng. Thông tin này lập tức thổi bùng tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đây rõ ràng là “chiêu” quảng bá khéo léo, thành công hút nhiều khán giả trẻ

Những người tinh ý chỉ ra chi tiết “kẻ gây rối” mặc chiếc áo in dòng chữ “Sombr is a homewrecker” (Sombr là tiểu tam phá hoại hạnh phúc). Trùng hợp thay trùng với tên đĩa đơn mới phát hành Homewrecker . Thế nhưng, nhiều ý kiến vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhất là khi cú đẩy nhìn khá mạnh tay và đội ngũ bảo vệ xuất hiện dày đặc, tạo cảm giác đây là một sự cố ngoài ý muốn.

Kẻ gây rối mặc chiếc áo in dòng chữ "Homewrecker" (Tiểu tam) - trùng hợp đây lại là ca khúc tiếp theo Sombr chuẩn bị thể hiện (Ảnh: Getty)

MC đêm trao giải, Jack Whitehall, cũng nhanh chóng “bắt trend”. Ngay sau tiết mục, anh hài hước nhận xét: “Thật đáng tiếc là chúng ta lại không chuẩn bị an ninh sẵn sàng,” khiến khán phòng bật cười thích thú

Bỏ qua màn kịch tính trên sân khấu, Sombr thực tế đang trải qua một năm thăng hoa. Loạt đĩa đơn Undressed , Back to Friends và 12 to 12 liên tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng, giúp anh củng cố vị thế trong làn sóng nghệ sĩ trẻ đang lên. Và dù cú đẩy tại Brit Awards là tai nạn hay chiêu trò, rõ ràng cái tên Sombr vẫn là một trong những tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất sau đêm trao giải.

Sombr là ca sĩ - nhạc sĩ trẻ nổi lên trong làn sóng pop/alternative những năm gần đây, gây chú ý nhờ màu sắc âm nhạc pha trộn giữa pop đại chúng và chất tự sự mang hơi hướng indie. Âm nhạc của Sombr thường xoay quanh các mối quan hệ đổ vỡ, cảm giác tội lỗi và sự giằng xé nội tâm, kết hợp giai điệu bắt tai với phần lời da diết. Nhờ chuỗi sản phẩm âm nhạc có sức stream ổn định và khả năng trình diễn tự tin, anh dần xuất hiện tại các sân khấu lớn, góp mặt trong những mùa giải thưởng quan trọng và được xếp vào nhóm nghệ sĩ trẻ đáng chú ý của thị trường quốc tế.