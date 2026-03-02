Ảnh nóng của Minh Hằng - Tóc Tiên

Sáng 2/3, Minh Hằng chính thức công bố màn kết hợp với Tóc Tiên trong MV mới mang tên Hoa Hồng Ai Vun Trồng. Sản phẩm dự kiến lên sóng lúc 20h ngày 3/3 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ ngay từ hình ảnh đầu tiên được hé lộ.

Tâm điểm bàn tán là tấm poster mang gam màu lạnh, phủ lớp ánh sáng mờ ảo tạo cảm giác ma mị. Trong khung hình, Minh Hằng và Tóc Tiên xuất hiện với tạo hình gợi cảm, táo bạo. Cả hai đứng đối diện, gần như chạm môi, ánh nhìn khép hờ tạo nên bầu không khí căng thẳng và đầy ẩn ý. Điểm nhấn thị giác nằm ở lớp trang điểm đính kết hoa và đá lấp lánh, trang phục ren xuyên thấu, tôn đường nét cơ thể. Một cành hoa trắng được đặt giữa hai nhân vật càng làm nổi bật tinh thần đối lập giữa thuần khiết và quyến rũ. Bức ảnh khai thác triệt để vẻ nóng bỏng của Minh Hằng và Tóc Tiên.

Tóc Tiên tung ảnh gốc khoe vòng 1 nóng bỏng bên Minh Hằng (ảnh: FBNV)

Không lâu sau khi poster được đăng tải, Tóc Tiên tiếp tục chia sẻ phiên bản ảnh gốc trên trang cá nhân. Tóc Tiên hài hước viết: “CHỊ ĐẶT ĐÂU… EM NẰM ĐÓ. Sorry chị Hằng Lê, e thích ảnh raw hơn ảnh có typo” . Bài đăng nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn, giúp khán giả có dịp quan sát rõ hơn tạo hình quyến rũ của bộ đôi. Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa càng làm nổi bật vòng một và đường cong cơ thể của hai mỹ nhân, đồng thời cho thấy sự đầu tư chỉn chu về concept lẫn kỹ thuật hình ảnh.

Trước đó, tối 27/2, Minh Hằng đã tung teaser cho MV mới. Theo chia sẻ từ Minh Hằng, đây là ca khúc cô dành nhiều tâm huyết dù ban đầu không nằm trong kế hoạch phát hành. Hoa Hồng Ai Vun Trồng được nữ ca sĩ và ê-kíp hoàn thiện trong quá trình phát triển ý tưởng mới, với mong muốn khai thác chiều sâu cảm xúc thay vì tập trung vào yếu tố giải trí đơn thuần.

Teaser ma mị với nhiều chi tiết gây sốc của Minh Hằng:

Minh Hằng tất tay khi hợp tác với Tóc Tiên, khẳng định đây là MV được đầu tư nhất sự nghiệp tính đến hiện tại. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng dù tương lai có thể còn nhiều dự án quy mô hơn, nhưng ở sản phẩm này, cô tự hào vì đã thực hiện được mong muốn hợp tác cùng những cộng sự mình trân trọng.

Teaser Hoa Hồng Ai Vun Trồng dẫn dắt người xem qua chuỗi hình ảnh ẩn dụ về bi kịch tình yêu. Mở đầu là bông hoa hồng đỏ nằm lẻ loi giữa khung cảnh hoang tàn, gợi liên tưởng đến sự tàn phai và mất mát. Hình ảnh cô gái với gương mặt được điểm tô bằng những đóa hoa rực rỡ nhưng vô thức đón nhận ly nước chứa đầy rắn gây sốc, mang hàm ý về những lời ngọt ngào che giấu độc tố. Những sợi dây thừng phủ hoa tượng trưng cho sự ràng buộc được ngụy trang dưới danh nghĩa yêu thương. Ở cuối teaser, chi tiết hai bàn tay dính chặt vào nhau không thể tách rời tạo nên cao trào thị giác, mở ra nhiều suy đoán về bước ngoặt của câu chuyện.

Đoạn nhạc ngắn vang lên cùng câu hát “cánh hoa rơi giữa hoang mạc… một bông hoa xơ xác” với chất giọng trầm, quyến rũ của Minh Hằng góp phần định hình không khí ma mị cho toàn bộ dự án. Sự kết hợp giữa phần nghe và phần nhìn cho thấy định hướng khai thác chiều sâu nội dung thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hình ảnh.

Minh Hằng và Tóc Tiên là bộ đôi được chú ý sau khi cùng tham gia Chị Đẹp mùa 2. Sự tương đồng về hình ảnh gợi cảm và phong cách biểu diễn khiến màn kết hợp lần này nhận nhiều kỳ vọng. Từ những hình ảnh đầu tiên được công bố, Hoa Hồng Ai Vun Trồng đã tạo hiệu ứng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt ở khía cạnh tạo hình và câu chuyện được xây dựng trong teaser.

MV chính thức sẽ lên sóng vào tối 3/3, đánh dấu lần đầu tiên hai mỹ nhân nức tiếng xuất hiện trong một dự án âm nhạc chung (ảnh cap màn hình)

MV chính thức sẽ lên sóng vào tối 3/3, đánh dấu lần đầu tiên hai mỹ nhân nức tiếng xuất hiện trong một dự án âm nhạc chung với concept khai thác trực diện yếu tố quyến rũ và bi kịch tình yêu.