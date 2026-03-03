HIEUTHUHAI vừa chính thức bỏ túi thêm một thành tích khủng trên đường đua nhạc số. Theo số liệu thống kê vào tối ngày 3/3, bản hit Exit Sign do nam rapper kết hợp cùng nữ ca sĩ marzuz đã cán mốc kỷ lục, chính thức trở thành ca khúc Việt Nam được nghe nhiều nhất trên nền tảng Spotify. Với 86.037.091 lượt stream, Exit Sign tạo nên một cột mốc mới về lượng khán giả tiếp cận trên nền tảng. Con số này không chỉ minh chứng cho sức lan tỏa của tác phẩm mà còn khẳng định sức hút bền bỉ của HIEUTHUHAI trên bản đồ âm nhạc trực tuyến sau nhiều năm ca khúc được phát hành.

Theo số liệu thống kê vào tối ngày 3/3, bản hit Exit Sign do HIEUTHUHAI kết hợp cùng ca sĩ marzuz đã cán mốc 86 triệu streams, chính thức trở thành ca khúc Việt Nam được nghe nhiều nhất trên nền tảng Spotify (ảnh: Mmusic)

Thực tế, thành tích nhạc số bùng nổ của Exit Sign đã được dự báo từ trước thông qua những con số tăng trưởng ổn định. Theo dữ liệu thống kê từ Spotify Wrapped 2025, đây là ca khúc được khán giả tại thị trường Việt Nam nghe nhiều nhất trong năm. Tính đến ngày 17/2, bài hát đã vượt ngưỡng 86 triệu lượt stream và đang thẳng tiến đến cột mốc 100 triệu. Không chỉ thu về số liệu khủng trên nền tảng streaming âm thanh, sức nóng của sản phẩm còn lan tỏa mạnh mẽ trên YouTube khi bản Lyric Video cũng thu về hơn 86 triệu lượt xem. Chuỗi số liệu này đưa Exit Sign lọt vào danh sách những bản rap có thống kê nhạc số nổi bật nhất Vpop giai đoạn 2024-2025.

Exit Sign vừa có sân khấu chỉn chu tại Sóng 26

Điểm làm nên sức hút của Exit Sign nằm ở cách xây dựng nội dung như một cuộc đối thoại trực diện giữa hai nhân vật khi tình yêu đi đến hồi kết. Phần rap của HIEUTHUHAI đại diện cho góc nhìn của một chàng trai đang mải mê chạy theo những hoài bão cá nhân, trong khi phần hát của marzuz cất lên tiếng lòng của người con gái kiên quyết không muốn bản thân trở thành lựa chọn thứ hai. Cách đan xen hai tuyến cảm xúc song song giúp bài hát thoát khỏi mô-típ đơn chiều của những bản rap thất tình thông thường.

Câu rap "Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết" đã đánh trúng tâm lý của giới trẻ, nhanh chóng phủ sóng và trở thành một trong những đoạn lời được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Trải qua ba năm kể từ ngày ra mắt, Exit Sign vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản hit trào lưu để trở thành ca khúc mang tính đại diện cho một chặng đường sự nghiệp của HIEUTHUHAI.

Exit Sign vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản hit trào lưu để trở thành ca khúc mang tính đại diện cho một chặng đường sự nghiệp của HIEUTHUHAI

Bên cạnh kỷ lục mới của Exit Sign, trong top 4 bài hát Việt Nam được nghe nhiều nhất trên Spotify hiện nay, các đại diện còn lại cũng đều sở hữu lượt stream khổng lồ đi kèm loạt thành tích cực "khủng". Cụ thể, dẫn đầu danh sách đang là Exit Sign với 86 triệu lượt, bám sát ở vị trí thứ 2 là Hai Phút Hơn (Pháo - KAIZ Remix) với 85.9 triệu lượt, tiếp theo đó là Chuyện Đôi Ta (Emce L ft. Muộii) khi sở hữu 83.7 triệu lượt và vaicaunoicokhiennguoithaydoi (GREY D) thu về 83.6 triệu lượt.

2 Phút Hơn của Pháo là ca khúc Việt đầu tiên cán mốc 50 triệu streams trên Spotify (ảnh: FBNV)

Trước khi bị HIEUTHUHAI “soán ngôi”, 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) của Pháo sở hữu gần 86 triệu lượt stream vẫn luôn được xem là sản phẩm giúp âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế với chuỗi thành tích hiếm có. Ca khúc này cũng là ca khúc Việt đầu tiên cán mốc 50 triệu streams trên Spotify. Giai điệu điện tử cực cháy cùng điệu nhảy lắc hông từng tạo cơn sốt toàn cầu, thu hút nhiều ngôi sao trên thế giới tham gia cover. Theo thống kê , 2 Phút Hơn là ca khúc đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam chạm đỉnh Shazam toàn cầu, đạt #10 Global Viral Chart của Spotify và #12 World Digital Song Sales của Billboard.

Chuyện Đôi Ta với sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc khi duy trì thời gian dài bám trụ trên Spotify Daily Charts Vietnam

Đứng ở vị trí thứ 3 là Chuyện Đôi Ta với sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc khi duy trì thời gian dài bám trụ trên Spotify Daily Charts Vietnam. Lượt nghe của bài hát liên tục tăng trưởng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và xu hướng chuộng nhạc lofi/chill trên các nền tảng video ngắn.

vaicaunoicokhiennguoithaydoi là một trong những bản hit làm nên vị thế “hoàng tử nhạc số” của GREY D

Và cuối cùng vaicaunoicokhiennguoithaydoi là một trong những bản hit làm nên vị thế “hoàng tử nhạc số” của GREY D. Khi ca khúc vừa ra mắt vào năm 2022 đã lập tức thu về lượng người nghe khủng và giúp anh đạt vị trí #1 trên nhiều bảng xếp hạng iTunes, Spotify và Apple Music. Ca khúc đã góp phần giúp GREY D mang về cúp Nghệ sĩ Radar mới có lượt streaming cao nhất 2022 của Spotify, tạo đà vững chắc để anh trở thành Nam ca sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất năm 2023 trên nền tảng này. 2 năm qua, GREY D gần như ở ẩn, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các sản phẩm collab cùng các nghệ sĩ khác như 2pillz, WOKEUP, Văn Mai Hương,... Kể từ khi tách solo, GREY D chưa từng có tháng nào dưới 1 triệu người nghe hàng tháng, cho thấy sức bền trên nền tảng stream lớn nhất thế giới.

Ca khúc có lượt nghe cao nhất của Sơn Tùng trên Spotiy chính là Chúng Ta Của Hiện Tại với khoảng 75 triệu lượt

Một điều bất ngờ là, dù Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ sở hữu lượt nghe hàng tháng cực cao trên Spotify và luôn duy trì lượng người nghe hàng tháng ổn định trong thời gian dài lại không đạt vị trí top 1 trong top các ca khúc Việt có lượt nghe cao nhất nền tảng. Tính đến hiện tại, ca khúc có lượt nghe cao nhất của nam ca sĩ trên nền tảng này chính là Chúng Ta Của Hiện Tại với khoảng 75 triệu lượt.

Có thể thấy, đường đua nhạc số của Vpop trên Spotify đang ghi nhận những số liệu thống kê cực kỳ ấn tượng. Việc Exit Sign cùng các ca khúc top đầu sở hữu lượng stream khổng lồ không chỉ là minh chứng cho chất lượng sản phẩm mà còn cho thấy thói quen nghe nhạc số của khán giả Việt đang phát triển vô cùng mạnh mẽ.