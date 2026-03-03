Tối ngày 3/3, Minh Hằng chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc bằng sản phẩm mang tên Hoa Hồng Ai Vun Trồng. Đây là dự án âm nhạc được nữ ca sĩ đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay, đặc biệt còn có sự góp mặt của Tóc Tiên. Sự kết hợp giữa hai "chị đẹp" hàng đầu Vpop ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng sau chuỗi hình ảnh poster và teaser gây tò mò trước đó.

Hoa Hồng Ai Vun Trồng là ca khúc do DTAP sản xuất, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với Minh Hằng sau dự án Director . Khác với màu sắc sôi động trước đó, Hoa Hồng Ai Vun Trồng thuộc dòng nhạc Pop kết hợp các chất liệu điện tử, với giai điệu mềm mại, uyển chuyển. Sự kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào của Minh Hằng và nét sắc sảo, nội lực của Tóc Tiên tạo nên một tổng thể hài hòa. Nội dung ca khúc khai thác hình ảnh ẩn dụ về người phụ nữ như những đóa hoa hồng. Nếu không được chăm sóc và trân trọng, đóa hoa ấy sẽ héo úa hoặc trở nên gai góc như xương rồng giữa hoang mạc. Tuy nhiên, thông điệp cốt lõi mà hai nữ ca sĩ muốn truyền tải chính là tinh thần nữ quyền và sự tự chủ, khi không được "vun trồng" đúng cách, người phụ nữ sẽ chọn cách dừng lại để tự yêu thương chính mình.

Đứng sau những khung hình đầy tính nghệ thuật của Hoa Hồng Ai Vun Trồng không ai khác chính là Đinh Hà Uyên Thư. MV không chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể bằng nhạc mà là một bữa tiệc thị giác thực thụ. Hình tượng hoa hồng được chọn làm cốt lõi, xuyên suốt các phân cảnh để ẩn dụ cho số phận, nhan sắc và tâm hồn của người phụ nữ. Sự đầu tư khủng cho phần nhìn được thể hiện qua bối cảnh hoang mạc khô cằn được dựng vô cùng công phu, đối lập hoàn toàn với sự lộng lẫy, kiêu sa của hai nữ chính.

Điểm nhấn thu hút sự chú ý nhất chính là loạt trang phục siêu đầu tư của Minh Hằng và Tóc Tiên. Cả hai xuất hiện trong những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, khai thác triệt để những đường cong quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng, quyền lực, mỗi lần chuyển cảnh là một lần khán giả phải trầm trồ trước visual "không góc chết" của bộ đôi.

Đặc biệt, những phân cảnh tương tác cực kỳ gần gũi và quyến rũ giữa Minh Hằng và Tóc Tiên đã tạo nên sự bùng nổ đối với khán giả. Những cử chỉ thân mật, ánh mắt siêu tình của hai nữ nghệ sĩ được khai thác một cách đầy nghệ thuật, gợi cảm nhưng không hề dung tục. Sự xuất hiện song hành của cả hai cùng những màn vũ đạo đôi mạnh mẽ và dứt khoát đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ thị giác, khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi màn hình.

Minh Hằng chia sẻ đây là sản phẩm âm nhạc cô đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay, từ khâu sản xuất âm nhạc đến dàn dựng MV. Dự án được ra mắt vào đúng dịp 8/3 với mục đích tôn vinh phái đẹp, gửi gắm thông điệp về sự tự chủ: khi không được "vun trồng" đúng cách, bông hoa ấy sẽ tự tách mình khỏi sự lạnh lẽo để tỏa sáng theo cách riêng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng phần nhạc của Minh Hằng ở sản phẩm này mang tính thử nghiệm cao, khá kén người nghe, khó để bùng nổ nhạc số

Ngay sau khi ra mắt, Hoa Hồng Ai Vun Trồng đã nhận được phản ứng tích cực từ phía khán giả. Đa số ý kiến đánh giá cao sự thay đổi trong tư duy âm nhạc của Minh Hằng. Bên cạnh đó, visual "không góc chết" và sự ăn ý của bộ đôi Minh Hằng - Tóc Tiên cũng giúp MV nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng phần nhạc của Minh Hằng ở sản phẩm này mang tính thử nghiệm cao, khá kén người nghe, khó để bùng nổ nhạc số. Minh Hằng và Tóc Tiên ra sản phẩm giữa thời điểm nhiều sao Gen Z dẫn đầu thị trường như HIEUTHUHAI, MCK,... đang rục rịch trở lại, đường đua càng trở nên khắc nghiệt.