MCK tuyên bố thẳng "từ bây giờ DJ Lope Phạm sẽ không nhận thêm 1 đồng nào từ album 99%"

Ngày 3/3, MCK đăng tải Instagram Story liên quan đến ồn ào rò rỉ sản phẩm mới và mối quan hệ với cộng sự cũ - music producer/DJ Lope Phạm. Nam rapper cho biết các bản demo gốc của dự án mới chỉ do hai người nắm giữ. Anh khẳng định mình không phải là người phát tán và thậm chí “không phải là người cầm file tổng” của toàn bộ audio demo.

Story Instagram của MCK tối 3/3 (ảnh chụp màn hình)

Trong đoạn tin nhắn được chia sẻ lại trên Story, nội dung thể hiện: “Tình hình là có thông tin như này và có rất nhiều leak tràn lan. Bản thân mình không tự leak vì mình còn cầm file. Còn ai leak chắc cũng biết được. Chuyện tiền nong mình luôn sòng phẳng nên từ bây giờ Lope Phạm sẽ không nhận thêm 1 đồng nào từ album 99%. Phần của Lope Phạm sẽ được mang đi từ thiện. Còn phần của Lope Phạm cho đến tháng 7/2025 mình đã thanh toán đầy đủ. Phần của các anh em khác vẫn sẽ được thanh toán bình thường”.

Đáng chú ý, MCK tuyên bố từ thời điểm này, DJ Lope Phạm sẽ không còn được nhận bất kỳ khoản phân chia lợi nhuận nào phát sinh từ album 99%. Theo chia sẻ của nam rapper, doanh thu trong ba năm qua kể từ khi phát hành album đã đủ để chi trả công sức cho cộng sự. Toàn bộ phần lợi nhuận vốn thuộc về Lope Phạm trong tương lai sẽ được chuyển sang các hoạt động từ thiện.

MCK và Lope Phạm từng là cặp bài trùng trong âm nhạc

Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc. MCK, tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ rapper Gen Z tại Việt Nam. Trước khi được biết đến rộng rãi, MCK từng hoạt động trong giới Indie với nghệ danh Nger, ghi dấu bằng các sản phẩm mang màu sắc RnB, acoustic. Bước ngoặt lớn đến khi MCK tham gia chương trình Rap Việt mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Karik. Dù không giành ngôi vị quán quân, MCK vẫn là một trong những thí sinh có độ nhận diện và hiệu ứng thương mại nổi bật sau chương trình.

Năm 2023, MCK phát hành album đầu tay 99%. Album này giành nhiều thành tích và phản ứng tích cực từ giới chuyên môn, mang về 5 cúp WeChoice Awards cho MCK, đồng thời tạo dấu ấn về mặt hình ảnh lẫn tư duy sản xuất. Trong hành trình đó, Lope Phạm - tên thật Phạm Việt Hoàng là producer gắn bó mật thiết với MCK. Lope Phạm tham gia sản xuất, góp phần định hình màu sắc âm thanh cho 99%. Mối quan hệ giữa hai người từng được cộng đồng rap Việt xem như “cặp bài trùng” khó tách rời.

Story của Lope Phạm năm 2024 (ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, đến tháng 5/2024, Lope Phạm bất ngờ đăng tải Story trên Instagram với nội dung gay gắt, ám chỉ việc bị phản bội. Lope Phạm thậm chí gọi thẳng tên thật của MCK và tuyên bố không trả lời các câu hỏi liên quan đến nam rapper hoặc album. Hình ảnh cầm xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng được chia sẻ cùng thời điểm khiến dư luận đặt nghi vấn mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tài chính và phân chia lợi nhuận.

Cuối năm 2025, một số đoạn demo và bản thu chưa hoàn chỉnh được cho là thuộc album phòng thu thứ 2 của MCK bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Đến tháng 1/2026, tổ đội Rapital lên tiếng xác nhận việc âm nhạc của MCK bị phát tán trái phép. Tuyên bố mới nhất của MCK về việc chấm dứt chia lợi nhuận với Lope Phạm vì vậy được xem là động thái trực tiếp nhất liên quan đến những căng thẳng kéo dài giữa hai bên.

Trong tối 3/3, music producer Lope Phạm lên tiếng trên Instagram cá nhân. Anh tuyên bố không leak nhạc và chỉ “đối chất với người cần đối chất”.

Lope Phạm lên tiếng sau phát ngôn của MCK (ảnh chụp màn hình)

Ngay sau phát ngôn liên quan đến Lope Phạm, một ID mới xuất hiện trên Spotify mang tên long ngơ, đăng EP “TAO LA AM NHAC” với 4 track nhạc. Đáng chú ý, ở track interlude: am nhac la tao, sử dụng 2 câu nói của Binz và Sơn Tùng nói về mất chất, quan điểm làm nghề. Động thái này đang khiến fan nhạc “rần rần” vì không biết có phải rapper lắm chiêu MCK đang tự mình đăng tải nhạc mới hay không.