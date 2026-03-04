“Công chúa Kpop” Jang Wonyoung đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau đoạn clip dài 20 giây lan truyền rộng rãi. Theo nội dung đoạn clip, khi các thành viên đang trò chuyện và chuẩn bị vào vị trí, Jang Wonyoung thực hiện một số động tác vũ đạo, sau đó bước lên giữa đội hình. Cô chạm nhẹ vào vai Gaeul - người đang đứng ở vị trí center trước khi đứng vào vị trí trung tâm. Gaeul sau đó lùi lại phía sau, trở về vị trí ban đầu của Jang Wonyoung. Tình huống diễn ra nhanh chóng, không có biểu hiện tranh cãi trực tiếp trên sân khấu, nhưng đủ để tạo ra làn sóng bàn luận.

Đoạn clip đang tranh cãi của IVE với tâm điểm là Jang Wonyoung và Gaeul

Ban đầu, Jang Wonyoung đứng ở phía rìa bên trái

Jang Wonyoung dần di chuyển vào giữa, huých vai Gaeul

Gaeul âm thầm lùi về sau, nhường chỗ cho Jang Wonyoung

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động này cho thấy Jang Wonyoung "tâm cơ", cố tình chiếm vị trí nổi bật trong đội hình. Số khác nhận định đây chỉ là khoảnh khắc điều chỉnh vị trí thông thường trước khi biểu diễn. Bên cạnh đó, Gaeul trở thành cái tên được nhắc đến nhiều không kém, khi nhiều ý kiến bày tỏ sự thương cảm và gọi cô bằng cụm từ “hiểu chuyện đến đau lòng” vì lựa chọn lùi lại phía sau.

Trong đội hình IVE, Gaeul đảm nhận vai trò Main Dancer và Lead Rapper, đồng thời là chị cả của nhóm (ảnh: Starship)

Gaeul tên thật là Kim Ga-eul, sinh ngày 24/09/2002. Trong đội hình IVE , Gaeul đảm nhận vai trò Main Dancer và Lead Rapper, đồng thời là chị cả của nhóm. Cô gia nhập Starship Entertainment thông qua một cuộc thi nhảy và có thời gian thực tập kéo dài nhiều năm trước khi chính thức ra mắt cùng IVE vào tháng 12/2021. Khi IVE debut, nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai cựu thành viên IZ*ONE là Jang Wonyoung và An Yujin. Lượng người hâm mộ sẵn có từ trước khiến hai cái tên này có độ nhận diện cao ngay từ giai đoạn đầu. Trong bối cảnh đó, Gaeul và các thành viên còn lại ít nhiều chịu sự so sánh về mức độ phủ sóng cá nhân.

Mái tóc ngắn của Gaeul trong giai đoạn quảng bá Love Dive từng tạo hiệu ứng tích cực, góp phần giúp hình ảnh cá nhân của cô trở nên khác biệt (ảnh: Starship)

Dù vậy, Gaeul dần xây dựng được hình ảnh riêng thông qua kỹ năng vũ đạo và phong thái biểu diễn. Cô được đánh giá cao ở khả năng làm chủ sân khấu, đặc biệt trong các sân khấu trực tiếp đòi hỏi kỹ thuật di chuyển và biểu cảm ổn định. Mái tóc ngắn của Gaeul trong giai đoạn quảng bá Love Dive từng tạo hiệu ứng tích cực, góp phần giúp hình ảnh cá nhân của cô trở nên khác biệt. Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Gaeul là phần rap trong ca khúc After LIKE . Phân đoạn với câu hát có từ “sunbae” trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội, giúp tên tuổi cô được nhắc đến nhiều hơn ngoài phạm vi fandom. Từ thời điểm đó, thời lượng lên hình và sự chú ý dành cho Gaeul trong các đợt quảng bá sau cũng được ghi nhận có sự cải thiện.

Nhan sắc đáng chú ý của Gaeul (ảnh: IGNV)

Về câu chuyện “nhường spotlight”, đây không phải lần đầu cộng đồng người hâm mộ Kpop bàn luận về sự phân bổ vị trí trung tâm trong một nhóm nhạc đông thành viên. Trong trường hợp của IVE , Jang Wonyoung và An Yujin sở hữu nền tảng người hâm mộ vững chắc trước khi nhóm ra mắt. Điều này dẫn đến việc nhiều nhãn hàng, tạp chí và chương trình truyền hình ưu tiên lựa chọn hai gương mặt này cho hoạt động cá nhân, tạo cảm giác chênh lệch về tài nguyên giữa các thành viên. Chiến lược phát triển nhóm của Starship Entertainment cũng từng được phân tích theo hướng tập trung vào những thành viên có độ nhận diện cao để kéo sự chú ý cho toàn bộ đội hình. Trong nội bộ nhóm, Gaeul được biết đến với tính cách điềm đạm, ít nói. Là chị cả, cô thường giữ vai trò kết nối và hỗ trợ các thành viên nhỏ tuổi hơn.

Thời gian này, Gaeul gây chú ý với màu tóc hồng và thần thái biểu diễn nổi bật (ảnh: Kpopping)

Trở lại với đoạn clip gây tranh cãi, phía công ty quản lý không đưa ra thông báo chính thức về tình huống này. Trên các diễn đàn, ý kiến tiếp tục chia thành nhiều luồng khác nhau, chủ yếu đả kích Jang Wonyoung. Số khác cho rằng mọi động thái của Jang Wonyoung ở vị trí center đều dễ trở thành chủ đề nhạy cảm do hình ảnh “công chúa Kpop” đã gắn liền với cô từ lâu. Sự việc lần này cho thấy chỉ một khoảnh khắc ngắn trên sân khấu cũng có thể tạo ra làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng người hâm mộ Kpop.