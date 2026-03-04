Sau khi đường đua phòng vé mùa phim Tết dần hạ nhiệt, thị trường điện ảnh Việt cũng bước vào thời điểm “giảm ga” sau mùng 10. Trong bối cảnh đó, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi xuất hiện như một làn gió mới. Tác phẩm theo đuổi chất lãng mạn pha chính kịch, hướng tới nhóm khán giả đang tìm kiếm một câu chuyện nhiều cảm xúc và chiều sâu hơn sau mùa phim Tết sôi động.

Xuất phát điểm không phải là dự án “bom tấn”, cũng không sở hữu dàn sao bảo chứng phòng vé, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi bất ngờ lội ngược dòng khi thu về 17 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu. Tính từ trưa 27/2, xuất phát điểm với 473 suất chiếu, bộ phim giờ đây đã nhảy vọt lên 1389 suất chiếu, đạt mức tăng trưởng là 190%.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi hiện là "hắc mã" trên đường đua phòng vé Việt. Ảnh: CJ HK Entertainment

Theo công bố từ nhà sản xuất, OST Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi lên đến 14 ca khúc, gồm 10 sáng tác mới viết riêng cho phim và 4 ca khúc mua lại bản quyền, trở thành phim Việt đầu tiên có số lượng OST nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, ca khúc chủ đề cùng tên tựa phim, do Phùng Khánh Linh thể hiện, đang gây sốt khắp mặt trận BXH âm nhạc.

Qua giọng hát lảng bảng, mơ màng của Phùng Khánh Linh, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi mang giai điệu du dương, vô thực như một lời thầm thì khẽ khàng, đưa người nghe vào không gian âm nhạc không tưởng. Trong bối cảnh gợi sự bồi hồi của tuổi trẻ, Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một lựa chọn đúng đắn và hợp lý để trở thành ca khúc đại diện cho tinh thần toàn bộ tác phẩm.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi - Phùng Khánh Linh

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi cũng lập kỷ lục khi là OST đầu tiên xuất hiện trên BXH Spotify (hạng 5) và Apple Music (hạng 2) cùng lúc khi bộ phim còn chưa chính thức khởi chiếu. Chỉ riêng thành tích này đã giúp bộ phim và Phùng Khánh Linh vượt mặt toàn bộ các phim Tết ra trước và cùng thời điểm.

Ngoài ra, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi cũng ghi nhận thứ hạng 4 Top Songs Vietnam và hạng 8 trên BXH Top 200 Vietnam trên Shazam. Không chỉ phủ sóng ở các nền tảng nghe nhạc, bài hát còn tạo hiệu ứng đáng kể trên mạng xã hội. Trên Instagram, ca khúc đạt Top 1 Trending Sound tại Vietnam; trên CapCut giữ vị trí thứ 3 Trending với 223,9 nghìn video sử dụng âm thanh. Bên cạnh đó, bài hát đạt Top 7 Trending Song trên TikTok và vươn lên Top 13 Trending Music trên YouTube, cho thấy độ phủ sóng rộng rãi và sức hút khó cưỡng với khán giả trẻ.

Thành tích ấn tượng của ca khúc chủ đề phim do Phùng Khánh Linh thể hiện. Ảnh: Black Swan Label

Có thể thấy, ý đồ của NXS khi thả xích bài hát trước đó đã tạo được hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trên MXH. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng không chỉ tới ekip phim mà còn tới Phùng Khánh Linh khi cô chạm tới cột mốc mới trên hành trình sự nghiệp.

Không chỉ vậy, đoạn video best cut đang rất viral trên MXH trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là cảnh nhân vật Thảo Tâm và Công Dương thể hiện ca khúc A Little Dream of Me . Chính vì được quay theo kiểu one-shot liền mạch, phân cảnh này đòi hỏi sự tỉ mỉ, tập trung cao độ và nỗ lực của cả một tập thể.

A Little Dream of Me - Best Cut (Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi)

Trên nền nhạc Pop tươi trẻ, cách Thảo Tâm và Công Dương hoà giọng cùng, hát luyến nhẹ nhàng gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của những bộ phim nhạc kịch Disney Channel như High School Musical hay Cheetah Girls . Từ ánh đèn nhà ga, bước chân vội vã cho đến cách hai nhân vật cất giọng giữa không gian công cộng đông đúc, tất cả gợi lên một tinh thần tuổi trẻ rực rỡ và đầy mộng mơ.

Sự kết hợp giữa đông đảo dancer hùng hậu, vừa nhảy vừa hát như một cách tri ân đến những bộ phim kinh điển đã góp phần tạo nên một Hollywood sống động như Step Up, La La Land, The Greatest Showman … Chính cảm giác bồi hồi, tràn đầy hy vọng ấy đã biến A Little Dream of Me thành một trong những phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất, góp phần định hình màu sắc nhạc kịch rõ nét cho bộ phim Việt hiếm hoi theo đuổi thể loại này.

Nhờ hiệu ứng âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đang dần trở thành hiện tượng ngoài dự đoán của phòng vé hậu Tết. Không ít khán giả thừa nhận họ quyết định mua vé chỉ sau khi nghe thử loạt bản nhạc như dát vàng lỗ tai, “ngọc rơi mâm vàng”. Với 17 tỷ đồng sau 4 ngày và lượng suất chiếu tiếp tục được bổ sung, giới quan sát nhận định nếu giữ vững phong độ cùng sức nóng của loạt ca khúc, bộ phim hoàn toàn có cơ hội bứt tốc, thậm chí được kỳ vọng vươn lên vị trí top 1 doanh thu trong giai đoạn tới.

