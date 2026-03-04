Selena Gomez đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội toàn cầu sau khoảnh khắc hôn chân chồng - nhà sản xuất, ca nhạc sĩ Benny Blanco. Hành động này được cho là phản ứng của Selena trước những lời chế giễu nhắm vào Benny Blanco, khi anh bị cộng đồng mạng “pressing” vì để lộ bàn chân bị nhận xét là kém vệ sinh trong một chương trình thực tế. Nhiều thói quen sinh hoạt của Benny Blanco cũng bị “đào” lại, tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều. Động thái công khai thể hiện tình cảm của Selena Gomez khiến câu chuyện tiếp tục lan rộng, đưa đời sống hôn nhân của cặp đôi vào vòng xoáy bàn tán.

Thiết kế chưa có tên (9)

Giữa lúc đời tư trở thành đề tài nóng, diện mạo của Selena Gomez cũng thu hút sự chú ý. Trong những hình ảnh mới, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt mộc. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng các góc mặt của cô lộ rõ sự hốc hác, khác biệt so với hình ảnh rạng rỡ trước đây. Những năm qua, cân nặng và ngoại hình của Selena Gomez nhiều lần thay đổi thất thường. Selena công khai việc bản thân mắc bệnh Lupus. Việc điều trị, bao gồm sử dụng thuốc có tác dụng phụ tích nước, từng được chính nữ nghệ sĩ chia sẻ là nguyên nhân khiến cơ thể cô tăng hoặc giảm cân ngoài kiểm soát trong từng giai đoạn.

photo_2026-03-04_13-08-34

Selena Gomez sinh năm 1992, bắt đầu sự nghiệp từ nhỏ với chương trình Barney & Friends trước khi được biết đến rộng rãi qua vai Alex Russo trong series Wizards of Waverly Place của Disney Channel. Hình ảnh “công chúa Disney” giúp cô xây dựng lượng người hâm mộ lớn tại Mỹ và nhiều quốc gia. Ở lĩnh vực âm nhạc, Selena hoạt động cùng ban nhạc Selena Gomez & the Scene trước khi phát triển sự nghiệp solo. Là một trong những sao nhí xuất thân Disney thành công nhất thế giới, Selena Gomez có thời gian oanh tạc BXH âm nhạc. Các album như Stars Dance , Revival và Rare đều đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard 200. Loạt hit quen thuộc của Selena Gomez có thể kể đến như Love You Like a Love Song, Come & Get It, The Heart Wants What It Wants, Good for You, Lose You to Love Me,... ghi nhận lượng nghe và xem lớn trên nền tảng trực tuyến, củng cố vị thế của cô trong dòng nhạc pop.

selena-gomez-wizards-of-waverley-place-1629892044-132939.jpg

468499884_10161950140285803_4764986087067463713_n

Về danh hiệu sắc đẹp, Selena Gomez nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố. Đây là bảng xếp hạng có lịch sử lâu đời, được thực hiện bởi các nhà phê bình độc lập. Selena được ghi nhận là một trong những ngôi sao có số lần xuất hiện nhiều nhất trong danh sách, với hơn 15 năm liên tiếp góp mặt. Thứ hạng của cô thay đổi theo từng năm, có thời điểm lọt top 10 và cũng có năm xếp ở các vị trí như 80 hoặc 85, song việc duy trì sự hiện diện bền bỉ trong hơn một thập kỷ được xem là điều hiếm gặp trong giới giải trí Hollywood.

Nhan sắc làm nên "nữ hoàng Instagram" một thời (ảnh: IG)

Selena Gomez thường được các trang truyền thông ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất (ảnh: IG)

Bên cạnh TC Candler, Selena Gomez còn thường xuyên được các trang tin quốc tế như Bright Side và Wonderlist đưa vào các danh sách “Những người phụ nữ đẹp nhất thế giới”. Khác với TC Candler chú trọng vào tỷ lệ và cấu trúc gương mặt, các bảng xếp hạng này thường kết hợp yếu tố nhan sắc, mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng. Selena nhiều lần được xếp ở vị trí Top 1 hoặc Top 3, nhờ danh tiếng toàn cầu, hình ảnh được lòng đại chúng, dễ tạo thiện cảm.

"Bạch nguyệt quang" của cả loạt siêu sao, ai yêu cũng ra hit tỷ views (ảnh: People)

Selena Gomez thường được nhắc đến như “bạch nguyệt quang” của nhiều siêu sao nhạc pop. Tình trường dày đặc những cái tên hàng đầu showbiz, mỗi lần chia tay là để lại hit tỷ view của Selena Gomez đã trở thành giai thoại. Trong đó, nổi tiếng nhất là mối quan hệ kéo dài gần một thập kỷ với Justin Bieber. Hoàng tử nhạc pop phát hành nhiều ca khúc liên quan đến Selena Gomez và đạt cả loạt kỷ lục tỷ views YouTube như Sorry (4 tỷ), What Do You Mean? (2.3 tỷ) và Love Yourself (1.8 tỷ). Selena cũng từng hẹn hò với The Weeknd; sau đó, nam ca sĩ ra mắt EP My Dear Melancholy, với ca khúc Call Out My Name thu hơn 1 tỷ views gây chú ý. Charlie Puth cũng kết hợp với Selena qua bản hit We Don’t Talk Anymore đạt 3.4 tỷ lượt xem và cả tá ồn ào xoay quanh mối quan hệ này.

Selena Gomez và Benny Blanco đã cưới từ 2025 (ảnh: IG)

Selena Gomez cứ xuất hiện là gây bàn tán (ảnh: FB)

Năm 2025, Selena Gomez kết hôn với Benny Blanco. Trong bối cảnh những tranh luận về ngoại hình và đời tư liên tục xuất hiện, Selena Gomez vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và hiện diện trên mạng xã hội với lượng người theo dõi thuộc nhóm cao nhất thế giới.