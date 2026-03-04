Dạo Bước Hongkong 1999 (漫步香港1999) đang là một ca khúc hiện tượng viral rần rần trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Không quảng bá quá rầm rộ, ca khúc này vẫn đang viral mạnh mẽ và chiếm nhiều vị trí top đầu trên mạng xã hội, gom về hơn 500 trăm triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Cơn sốt này không chỉ "oanh tạc" thị trường xứ Trung mà còn lan rộng khắp châu Á. Tại Việt Nam, độ hot của bài hát vừa được đẩy lên mạnh mẽ hơn khi nam rapper MCK bất ngờ tung bản remake tiếng Việt, khiến cộng đồng mạng thực sự phát sốt.

Dạo Bước Hongkong 1999 (漫步香港1999) bản gốc của Bố Lỗ Tích

Dù là một tác phẩm indie, Dạo Bước Hongkong 1999 của nghệ sĩ Bố Lỗ Tích (Bruce) lại sở hữu độ viral đáng nể trên cả mặt trận nhạc số lẫn mạng xã hội xứ Trung.Tại hai nền tảng nghe nhạc lớn nhất là QQ Music và NetEase Cloud Music, ca khúc liên tục ghi nhận lượng stream tăng vọt và góp mặt trong các bảng xếp hạng xu hướng. Trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc), hashtag 漫步香港1999 đã thu hút hàng triệu triệu lượt xem và 21 nghìn tài khoản sử dụng. Tổng các trang mạng xã hội, lượt xem video liên quan đến ca khúc này đã vượt con số 500 triệu.

Đáng chú ý, sự lan tỏa của bài hát không đến từ các chiến dịch định hướng viral mà hoàn toàn nhờ phản ứng tự nhiên của netizen. Nó bắt nguồn từ làn sóng chuộng nội dung hoài niệm về một Hongkong, Trung Quốc thập niên 1990. Trên các nền tảng, giai điệu này trở thành lớp âm thanh nền hoàn hảo cho hàng loạt video mang concept retro. Người dùng liên tục lồng ghép bài hát vào những đoạn phim mang tông màu retro, tái hiện những con hẻm rực rỡ đèn neon, bảng hiệu chữ cũ kỹ, xe điện leng keng và nhịp sống chậm rãi từng là biểu tượng của điện ảnh châu Á.

Dạo Bước Hongkong 1999 tạo nên trào lưu edit video hoài niệm trên MXH

Dạo Bước Hongkong 1999 là một ca khúc mang màu sắc pop pha trộn chất liệu indie mộc mạc. Ca từ kể về một chuyện tình lãng mạn giữa bối cảnh thành phố về đêm, đưa người nghe dạo bước qua các con phố quen thuộc như Mong Kok hay Jordan Road. Việc đan xen mượt mà giữa tiếng Quan thoại và tiếng Quảng Đông không chỉ là điểm nhấn thú vị mà còn đẩy cảm xúc hoài niệm lên mức tối đa. Nhờ vậy, bài hát liên tục được sử dụng trong các vlog du lịch hay những thước phim ghi lại khoảnh khắc đời thường.

Ít người biết, Dạo Bước Hongkong 1999 thực tế đã được nam nghệ sĩ chắp bút từ hai năm trước và chính thức trình làng vào tháng 12 năm 2024. Ban đầu, ca khúc chỉ tồn tại như một bản ghi âm mang tính cá nhân nhằm phản ánh nỗi nhớ và góc nhìn của một người trẻ về một thành phố đang không ngừng thay đổi. Không chiến dịch quảng bá rầm rộ, bài hát đơn thuần là một lát cắt cảm xúc chân thật nhất của chàng trai tuổi 26. Chính sự mộc mạc, không toan tính thương mại ấy đã giúp âm nhạc của Bố Lỗ Tích phá vỡ rào cản ngôn ngữ, chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe và tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục cho sự nghiệp của chính anh.

Cú hit bất ngờ đã chính thức giúp Bố Lỗ Tích (Bruce) "đổi đời" chỉ sau một đêm (ảnh: Weibo)

Cú hit bất ngờ đã chính thức giúp Bố Lỗ Tích (Bruce) "đổi đời" chỉ sau một đêm. Nam nghệ sĩ sinh năm 1998, tại Quảng Đông (Trung Quốc) - nơi vốn có sự giao thoa mạnh mẽ về văn hóa và ngôn ngữ với Hongkong, Trung Quốc. Chính gốc gác này đã giúp anh thẩm thấu sâu sắc hơi thở của dòng nhạc Cantopop thập niên cũ, từ đó định hình nên phong cách âm nhạc riêng biệt: sự pha trộn giữa City Pop, R&B hiện đại và những âm hưởng Vaporwave đầy mộng mị.

Hiệu ứng truyền miệng đã mở đường cho Dạo Bước Hongkong 1999 vươn ra thị trường quốc tế (ảnh: Weibo)

Trước khi trở thành hiện tượng mạng, Bố Lỗ Tích là một cái tên hoàn toàn "vô hình" trên bản đồ nhạc số. Anh hoạt động như một nghệ sĩ indie thực thụ, tự tay đảm nhận mọi khâu từ sáng tác, phối khí đến sản xuất âm nhạc tại phòng thu cá nhân mà không có bất kỳ công ty quản lý hay ê-kíp truyền thông nào hậu thuẫn. Ngoài bản hit đình đám Dạo Bước Hongkong 1999, Bố Lỗ Tích còn gây chú ý trong cộng đồng yêu nhạc Indie qua một số tác phẩm mang màu sắc tương tự như Đêm Ở Cảng Thơm, TVB. Tuy nhiên, phải đến Dạo Bước Hongkong 1999, tên tuổi của anh mới thực sự thoát vòng.

Hiệu ứng truyền miệng đã mở đường cho Dạo Bước Hongkong 1999 vươn ra thị trường quốc tế. Ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng làm nhạc độc lập. Hàng loạt phiên bản phối lại, cover và remix với đa dạng phong cách liên tục ra mắt, giúp tác phẩm tiếp cận lượng khán giả khổng lồ tại khu vực Đông Nam Á.

ngongiodemquatrangsangdemnay - phiên bản remake Dạo Bước Hongkong 1999 của MCK và marzuz đang gây sốt

Tại Việt Nam, bài hát hiện đang phủ sóng dày đặc trên mọi mặt trận mạng xã hội. Sức nóng của tác phẩm càng bùng nổ mạnh mẽ khi MCK chính thức ra mắt phiên bản remake tiếng Việt. Việc MCK lựa chọn remake không chỉ thổi làn gió mới, giúp ca khúc dễ tiếp cận hơn với khán giả trong nước mà còn bảo chứng cho sức hút cực khủng của bản gốc. Hiện tại, giai điệu của Dạo Bước Hongkong 1999 cùng phiên bản của MCK đang là từ khóa âm nhạc được giới trẻ Việt lùng sục, chia sẻ và bàn tán nhiều nhất trên các nền tảng trực tuyến.