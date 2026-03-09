Concert Việt đầu tư mạnh tay tới nỗi khán giả chỉ biết thốt lên: Ban tổ chức lỗ bao nhiêu tiền?

Tối 8/3, concert Đấu Trường Sấm với quy mô cực "khủng" tại Hà Nội đã chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ. Ngay sau đêm diễn, sự kiện này đã tạo nên một cơn chấn động trên mạng xã hội. Sức nóng của sự kiện không chỉ đến từ dàn line-up quy tụ toàn những cái tên “khủng” hàng đầu Vpop mà còn nằm ở sự đầu tư hoành tráng đến mức "điên rồ" cho từng màn trình diễn của nghệ sĩ.

Sức hút của chương trình được bảo chứng tuyệt đối bởi dàn line-up vô cùng hoành tráng. Hiếm có đêm nhạc nào đủ sức gom trọn những tên tuổi hàng đầu và sở hữu lượng người hâm mộ lớn như SOOBIN, Rhymastic, Bích Phương, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Tăng Duy Tân, Bùi Công Nam, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Dương Domic... Cùng với đó là sự xuất hiện của loạt nhân tố Gen Z đầy tiềm năng như Jaysonlei, Sơn.K và nhóm nhạc tân binh UPRIZE. Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, giao thoa mượt mà giữa những tên tuổi kỳ cựu và luồng gió mới của Vpop.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại nằm ở những sân khấu được dàn dựng có 1-0-2, với mức đầu tư khủng khiếp. Chiếm trọn spotlight là màn debut "sặc mùi tiền" của tân binh UPRIZE. Bỏ qua cách ra sân khấu truyền thống, nhóm chơi lớn khi dùng thẳng trực thăng tiến vào sự kiện, sau đó hiên ngang phóng xe Jeep lên sân khấu giữa tiếng hò reo bùng nổ của hàng vạn khán giả.

Không kém cạnh, văn hóa truyền thống cũng được khoác áo mới bằng độ chịu chi "khét lẹt". Trong tiết mục Ba Quan Mời Trầu, Pháp Kiều và Minh Ngọc mang cả dàn ngựa thật diễu hành cùng kiệu rước lộng lẫy lên sàn diễn, tạo ra một không gian dân gian đương đại choáng ngợp và vô cùng mãn nhãn.

Không chỉ dừng lại ở đó, những sân khấu của dàn sao nam đình đám cũng được đầu tư hoành tráng không kém. Erik gây sốc thị giác với đôi cánh khổng lồ được châm lửa rực cháy ngay trước mắt người xem. Dương Domic mang đến màn "phá hủy để sáng tạo" đầy bùng nổ khi trực tiếp đập vỡ dàn đàn đá khổng lồ trên sân khấu. Và trùm cuối SOOBIN, chốt hạ đêm diễn bằng màn châm lửa đốt cháy nguyên một chiếc xe hơi ngay trên sân khấu. Những khoảnh khắc này lập tức viral cõi mạng vì mức độ đầu tư khủng khiếp của chương trình.

Ngay sau khi concert diễn ra, mạng xã hội đã thực sự bùng nổ với hàng loạt từ khóa liên quan đến Đấu Trường Sấm. Những đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc trực thăng đáp xuống của UPRIZE hay chiếc xe hơi bốc cháy ngùn ngụt của SOOBIN được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng leo lên xu hướng tìm kiếm.

Dưới các bài đăng, cư dân mạng không giấu nổi sự choáng ngợp trước độ hoành tráng vượt xa trí tưởng tượng đối với một concert nội địa. Hàng loạt bình luận đều có chung một sự thảng thốt: "Rốt cuộc ban tổ chức đã phải 'đốt' bao nhiêu tiền cho đêm nay?" . Sự "chịu chơi" đến mức điên rồ của ekip đã tạo ra một cú sốc thị giác cực mạnh, khiến ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải gật gù công nhận mức độ đầu tư tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế của sự kiện.

Tuy nhiên, dù được đầu tư quy mô lớn và sở hữu dàn nghệ sĩ đình đám, Đấu Trường Sấm lại gặp khó khăn trong việc bán vé. Trên các hội nhóm, tình trạng khán giả nhượng lại vé, chấp nhận bán lỗ sát giờ biểu diễn diễn ra khá phổ biến. Thực tế, ngay từ khi mới công bố dự án, concert đã vấp phải không ít hoài nghi từ công chúng về khâu tổ chức, dẫn đến sức mua của công chúng đã không như kỳ vọng.

Một số ý kiến cho rằng, sự bạo chi "ngông cuồng" này thực chất là nước cờ định vị thương hiệu đầy toan tính. Rõ ràng, một ban tổ chức mới toanh đang lấy chính sự kiện này làm "màn chào sân" sặc mùi tiền để khẳng định trình độ giữa lúc thị trường âm nhạc Việt đang có dấu hiệu bão hòa về việc tổ chức concert. Việc vung tiền gom trọn sao hạng A và sắm đạo cụ "không tưởng" cho thấy họ sẵn sàng chơi tất tay để tạo ra cú nổ truyền thông thực thụ.

Dẫu vậy, bỏ qua những con số lỗ lãi, không thể phủ nhận sự hoành tráng của Đấu Trường Sấm là minh chứng rõ nét cho cú chuyển mình bứt phá của thị trường concert Việt Nam, mang đến một tiêu chuẩn thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn mới và cực kỳ mãn nhãn.