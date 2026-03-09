Tối 8/3, tại concert Đấu Trường Sấm ở Hà Nội, với sự có mặt của dàn line up quy tụ toàn những cái tên bảo chứng truyền thông, sự kiện đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người hâm mộ quan tâm theo dõi. Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu nhân dịp Quốc tế Phụ nữ dường như "đốt cháy" hoàn toàn bầu không khí Thủ đô, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao từ các ngôi sao đình đám như SOOBIN, Bích Phương, Đức Phúc, Tăng Duy Tân... cùng sự góp mặt của dàn "anh trai", "anh tài" và "em xinh" đang làm mưa làm gió khắp cõi mạng. Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu này đã thực sự "đốt cháy" bầu không khí Thủ đô bằng những màn trình diễn dàn dựng công phu và đẳng cấp.

Cảnh xuất hiện "tuyệt đối điện ảnh" của UPRIZE

Điểm nhấn gây bất ngờ nhất trong đêm diễn chính là màn xuất hiện của nhóm nhạc tân binh UPRIZE. Thay vì cách ra sân khấu thông thường, nhóm đã khiến khán giả tại hiện trường ngỡ ngàng khi sử dụng trực thăng để di chuyển vào sự kiện, sau đó trực tiếp phóng xe jeep lên sân khấu. Trong tiết mục trình diễn ca khúc Thunder, 7 thành viên xuất hiện với trang phục cá tính và visual sắc nét, tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn. Việc đưa những đạo cụ "khủng" và có độ khó cao vào chương trình cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc của ê-kíp sản xuất.

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, những hình ảnh về màn xuất hiện của UPRIZE đã nhanh chóng tạo nên cơn bão tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới các bài đăng, cư dân mạng không khỏi phấn khích trước mức độ chịu chơi của ban tổ chức. Nhiều khán giả bày tỏ sự tự hào về đẳng cấp concert nội địa khi cho rằng nghệ sĩ Việt hiện nay xuất hiện quá bùng nổ, khiến đám đông phải hú hét điên cuồng.

Nhóm tân binh bước xuống từ trực thăng

Bên cạnh đó, visual của các thành viên UPRIZE đã trở thành chủ đề nóng hổi, thu hút lượng tương tác cực lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Netizen dành không ít mỹ từ để ca ngợi dàn visual "mười điểm không có nhưng" của nhóm, đặc biệt là trong khoảnh khắc các thành viên bước xuống từ trực thăng đầy khí chất điện ảnh. Nhiều khán giả không ngần ngại ví von vẻ ngoài lôi cuốn của nhóm như những vị thần, mang đến một sức hút mãnh liệt khó có thể rời mắt.

Sở hữu đội hình 7 thành viên đa tài gồm Bex (Cường Bạch), Leon (Long Hoàng), Dylan (Duy Lân), Wonbi (Minh Quân), O.D (Đức Duy), LAVM (Lâm Anh) và PN (Phúc Nguyên), UPRIZE hiện là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn từ công chúng. Bước ra từ chương trình thực tế sống còn Tân Binh Toàn Năng , nhóm gây ấn tượng mạnh mẽ bởi ngoại hình đồng đều và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Khán giả đặc biệt đánh giá cao sự đầu tư bài bản từ vũ đạo đến thần thái sân khấu của nhóm, tạo nên một làn gió mới cho thị trường nhạc Việt. Nhiều người hâm mộ mong đợi UPRIZE sẽ sớm ra mắt những sản phẩm âm nhạc bùng nổ và sẽ không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn vươn tầm ra khu vực.

Sau đó lại lên xe jeep "phóng zìn zìn"

Màn chào sân ấn tượng tại đêm diễn này không chỉ giúp UPRIZE khẳng định sức hút cá nhân mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của các sự kiện âm nhạc trong nước. Sự bùng nổ của đêm nhạc một lần nữa minh chứng cho bước tiến dài của thị trường giải trí Việt Nam. Không còn dừng lại ở những sân khấu đơn điệu, các sự kiện âm nhạc nội địa đang chứng kiến sự nâng cấp ngoạn mục với mức độ đầu tư mạnh tay, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm nghe nhìn vượt xa kỳ vọng của khán giả.