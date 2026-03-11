Hiếm có một sự kiện âm nhạc nào lại tạo nên cơn sốt khổng lồ và được cả xứ sở Kim Chi đón đợi nồng nhiệt như màn tái xuất lịch sử của BTS với sự kiện BTS The Comeback Live: Arirang vào ngày 21/3 tới. Để chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm nhạc toàn cầu, vừa qua chính quyền thành phố Seoul đã chính thức kích hoạt chiến dịch đảm bảo an toàn quy mô lớn, vận hành toàn bộ bộ máy hành chính và an ninh tương đương với các sự kiện trọng đại cấp quốc gia.

BTS sắp trở lại gây chấn động làng nhạc (ảnh: GQ)

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phòng An toàn Thảm họa, Ban Chỉ đạo Biện pháp An toàn Công dân đã được thành lập với 8 nhóm thực thi chuyên trách. Mọi khía cạnh từ tổng chỉ huy tình huống, giao thông, y tế cho đến cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người nước ngoài đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ. Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Seoul đưa ra dự báo sẽ có ít nhất 260.000 người, bao gồm một lượng khổng lồ khách du lịch quốc tế, sẽ đổ dồn về khu vực trung tâm Seoul trong ngày diễn ra sự kiện.

Con số nhân sự huy động để bảo vệ an ninh cho BTS The Comeback Live : Arirang thực sự gây choáng ngợp

Con số nhân sự huy động để bảo vệ an ninh cho BTS The Comeback Live : Arirang thực sự gây choáng ngợp. Lực lượng cảnh sát huy động 4.800 người từ các đội cơ động và cảnh sát khu vực để thiết lập vòng vây an ninh chặt chẽ. Trụ sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Seoul cũng thiết lập một kỷ lục mới khi điều động 99 xe cứu hỏa cùng 765 lính cứu hỏa túc trực sát sao tại 3 khu vực trọng điểm. Phía HYBE cũng không đứng ngoài cuộc khi bố trí thêm 4.300 nhân viên an ninh riêng. Tổng cộng, có khoảng 3.400 nhân sự chuyên trách từ các cơ quan liên quan sẽ có mặt tại các ga tàu, điểm nóng tập trung đông người để giám sát luồng người theo thời gian thực và ứng phó y tế kịp thời.

BTS sẽ chính thức ra album mới sau 4 năm kể từ Proof (ảnh: Big Hit)

Đỉnh điểm của sự ưu ái và cẩn trọng cho sự kiện chính là những quyết định "phong tỏa" chưa từng có tại các biểu tượng văn hóa. Cục Di sản Quốc gia đã đưa ra một quyết định hiếm hoi khi cho đóng cửa hoàn toàn Cung Gyeongbokgung và Bảo tàng Cung điện Quốc gia để phục vụ công tác an ninh. Ngay cả Trung tâm Nghệ thuật Sejong cũng thông báo hủy toàn bộ lịch trình biểu diễn để nhường không gian và nguồn lực cho sự kiện của BTS.

Cục Di sản Quốc gia đã đưa ra một quyết định hiếm hoi khi cho đóng cửa hoàn toàn Cung Gyeongbokgung và Bảo tàng Cung điện Quốc gia để phục vụ công tác an ninh cho ngày diễn ra show miễn phí quảng bá album Arirang (ảnh: Big Hit)

Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ, 70 hướng dẫn viên tại các trạm lưu động và 600 tình nguyện viên đã được triển khai quanh khu vực Quảng trường Gwanghwamun. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như vấn đề vệ sinh cũng được tính toán kỹ lưỡng với 2.535 nhà vệ sinh được huy động tối đa. Đặc biệt, để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ, chính quyền Seoul đã đưa ra quyết định táo bạo khi các đoàn tàu điện ngầm có lộ trình đi qua khu vực sự kiện sẽ chạy xuyên suốt không dừng đón trả khách tại một số trạm trọng yếu, đồng thời hàng loạt lộ trình xe buýt cũng được điều chỉnh linh hoạt.

Ban tổ chức đã quyết định mở rộng khu vực xem về phía nam giao lộ Sejong-daero, gần ga City Hall, đẩy số lượng vé lên con số 22.000 chỗ để đáp ứng phần nào cơn khát của người hâm mộ. Đối với khán giả toàn cầu, Netflix đã chính thức bắt tay vào dự án, phát sóng trực tiếp chương trình tới hơn 190 quốc gia. Đứng sau ống kính đạo diễn là cái tên lừng lẫy Hamish Hamilton - người từng nhào nặn nên những siêu phẩm như Super Bowl Halftime Show hay các lễ trao giải Oscar và Grammy.

Màn comeback của BTS hậu xuất ngũ được quảng bá tầm cỡ quốc gia (ảnh: GQ)

Sự kiện tại Gwanghwamun chính là phát súng mở màn cho sự trở lại hoành tráng của BTS sau nhiều năm tạm ngưng hoạt động vì các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Album mới - Ariang- với 14 ca khúc, dự kiến lên kệ vào ngày 20/3, đang khiến cộng đồng yêu nhạc đứng ngồi không yên khi quy tụ dàn sản xuất "toàn sao". Ngay sau khi hoàn thành các hoạt động quảng bá tại quê nhà, BTS sẽ lập tức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu Arirang World Tour đi qua 34 thành phố thuộc 23 quốc gia với 82 đêm diễn kéo dài đến năm 2027. Hiện tại, cả thế giới đang nín thở đếm ngược từng giờ để chào đón sự trở lại của bảy chàng trai.