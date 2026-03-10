Thời gian qua, Cardi B đang chăm chỉ chạy tour The Little Miss Drama, chuyến lưu diễn thứ 2 trong sự nghiệp của mình. Đây là hoạt động nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ 2 mang tên Am I the Drama?. The Little Miss Drama Tour khởi động vào ngày 11/2/2026 tại Palm Desert và dự kiến khép lại vào ngày 18/4/2026 tại Atlanta, với tổng cộng 35 đêm diễn.

Sau làn sóng tẩy chay và thoát fan đổ ập tới Nicki Minaj, Cardi B nhận được sự chú ý lớn từ fan nghe nhạc US-UK, thậm chí ghi điểm nhờ tính cách vô tri và hài hước. Một số đoạn clip ghi lại màn trình diễn của nữ rapper tại chặng dừng Dallas (Mỹ) bất ngờ viral khắp nền tảng X vì nội dung quá… đáng sợ.

Cụ thể, Cardi B cao hứng thực hiện vũ đạo twerk trên ghế, khoe trình nhảy nhót “ra gì và này nọ” nhờ nhiều năm kinh nghiệm là vũ công thoát y. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là mỗi lần vòng 3 lắc lên lắc xuống theo nhịp, phần silicon độn mông của cô cũng chuyển động theo. Khoảnh khắc phần silicon hiện rõ, gần như bục ra ngoài vòng 3 của Cardi B khiến netizen nhức nhối, không dám xem lần 2.

Không chỉ tầm nhìn ở đằng sau, những hình ảnh chụp chính diện Cardi B cũng cho thấy vòng 3 của cô nàng trở nên quá khổ, bất thường và vô cùng khó coi. Đây là hệ quả cho việc lạm dụng độn mông quá nhiều, khiến từng lớp silicon tích tụ và căng đầy bên trong. Đoạn clip tới nay đã thu về 30 triệu view, và nhiều đoạn clip tương tự cũng bỏ túi hàng triệu đến chục triệu lượt xem trên X.

Từ bao lâu nay, xu hướng độn mông bằng silicon hay BBL (độn mông bằng mỡ trên cơ thể) không còn quá xa lạ, đặc biệt ở những đất nước phương Tây. Được phổ biến hoá bởi chị em nhà Kardashian, mỗi cô nàng sành điệu đều phải sở hữu bờ mông to oạch, có thể nói là lạc quẻ so với tỷ lệ cơ thể. Các nàng rapper da màu cũng không phải ngoại lệ.

Thực tế, nữ rapper sinh năm 1992 cũng từng nhiều lần công khai thừa nhận cô đã trải qua các ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, bao gồm nâng ngực và chỉnh sửa vòng 3. Trong một số cuộc phỏng vấn trước đây, Cardi B từng chia sẻ rằng cô làm điều đó khi còn trẻ vì muốn nhanh chóng cải thiện cơ hội kiếm tiền trong thời gian làm vũ công thoát y. Tuy nhiên, theo thời gian, chính cô cũng nhiều lần cảnh báo người hâm mộ về những rủi ro sức khỏe khi can thiệp thẩm mỹ quá mức.

Cardi B thẳng thắn nói về kế hoạch chỉnh sửa lại vòng 3 của mình sau khi hoàn thành tour diễn (Ảnh: IG)

Mới đây, Cardi B thẳng thắn nói về kế hoạch chỉnh sửa lại vòng 3 của mình sau khi hoàn thành tour diễn. Nữ rapper cho biết cô dự định sẽ loại bỏ bớt phần độn mông, đồng thời sẽ ở ẩn trong khoảng ba tháng sau khi tour The Little Miss Drama Tour khép lại. Cô chia sẻ muốn tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi hoàn toàn, tạm rời xa mạng xã hội và những ồn ào xung quanh.

Năm 2024, bà mẹ bốn con từng tiết lộ trên Instagram Live rằng cô đã trải qua một ca phẫu thuật nhằm loại bỏ thêm phần chất làm đầy đã tiêm trước đó, sau khi hoàn tất việc ghi hình cho ca khúc Like What. Theo lời nữ rapper, quá trình loại bỏ hoàn toàn các chất tiêm không thể thực hiện chỉ trong một lần, mà phải trải qua nhiều đợt can thiệp khác nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ năm 2018, cô từng thừa nhận đã tiêm bio-polymer, một dạng silicon lỏng không được phê duyệt bởi U.S. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), khi mới 21 tuổi, với chi phí khoảng 800 USD. Ca tiêm được thực hiện trong tầng hầm của một người lạ, và trải nghiệm hậu phẫu được nữ rapper mô tả là “cơn đau khủng khiếp nhất từng có”, kèm theo tình trạng rỉ dịch kéo dài nhiều ngày.