Cuối tuần trước, Jennifer Lopez (J.Lo) khiến giới mộ điệu trầm trồ khi nhận mức thù lao lên tới 2 triệu đô (khoảng 52 tỷ đồng) cho một buổi trình diễn tại đám cưới của một gia đình tỷ phú người Ấn Độ. Là một trong những siêu sao giải trí và performer đình đám nhất thế giới, nghiễm nhiên sự xuất hiện của J.Lo được đón nhận rộng rãi bởi công chúng và truyền thông địa phương.

Trong suốt buổi tiệc, Jennifer Lopez liên tục thay đổi trang phục. Cô xuất hiện đầu tiên trong bộ trang phục truyền thống Ấn Độ màu hồng nhạt ánh kim, sau đó chuyển sang bodysuit đen cắt xẻ táo bạo cho phần trình diễn chính. Tiếp theo là bộ thiết kế màu vàng ánh kim với áo khoác tone-sur-tone, và kết thúc bằng bộ đồ lấp lánh kết hợp cùng đôi boots cao đến gối đính pha lê.

J.Lo diễn cực cháy tại đám cưới tỷ phú người Ấn Độ

Tạo hình cuối cùng vô tình khiến MXH nổ ra tranh cãi vài ngày nay. Bộ bodysuit cắt xẻ không chỉ sâu mà rất sâu, gần như chỉ che chắn một phần nhỏ các bộ phận nhạy cảm. Hơn thế nữa, phần trên khoét cũng bị khoét sâu, khiến vòng ngực to tròn của nữ ca sĩ như sắp trào ra ngoài. Mỗi lần cô nàng cúi xuống giao lưu hay thực hiện vũ đạo là một lần người hâm mộ và netizen nín thở lo lắng.

Bộ bodysuit cắt xẻ không chỉ sâu mà rất sâu, gần như chỉ che chắn một phần nhỏ các bộ phận nhạy cảm

Tuy đây là những bộ trang phục quen thuộc mỗi khi J.Lo lên sân khấu biểu diễn nhưng lại bị đánh giá là quá gợi cảm, không phù hợp với bối cảnh văn hóa truyền thống của Ấn Độ. Trên X, thậm chí một số người gọi đây là “sai lầm nghiêm trọng về sự nhận thức về văn hóa”, trong khi nhiều người khác cho rằng trang phục của nữ ca sĩ 56 tuổi giống quần áo của vũ công thoát y.

Không chỉ có dân mạng, một vài chuyên gia văn hóa và truyền thông cũng bày tỏ quan điểm: việc lựa chọn trang phục quá táo bạo trong một sự kiện mang tính tôn nghiêm và truyền thống có thể gây ra hiểu lầm và sự phản cảm, đặc biệt khi người biểu diễn là một ngôi sao quốc tế với sức ảnh hưởng lớn. Phản ứng trái chiều này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, từ Instagram, X cho tới các báo mạng Ấn Độ, khiến J.Lo một lần nữa lọt vào tâm bão dư luận.

Bộ trang phục không phù hợp với bối cảnh văn hóa truyền thống của Ấn Độ

Ở luồng ý kiến tích cực hơn, bỏ qua ồn ào trang phục, J.Lo đươc khen ngợi về nguồn năng lượng tràn trề và niềm đam mê sân khấu. Ở tuổi 56, nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, rạng rỡ, da mặt căng bóng (dù đã đụng chạm dao kéo) khiến hội chị em không khỏi ghen tỵ. Không được trời phú cho giọng hát hay, J.Lo bù đắp thiếu sót bằng kỹ năng nhảy bắt mắt, khả năng khuấy động bầu không khí xuất sắc và âm nhạc mang đậm màu sắc La-tinh bắt tai.

Ở tuổi 56, nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, rạng rỡ, da mặt căng bóng (dù đã đụng chạm dao kéo) khiến hội chị em không khỏi ghen tỵ

Jennifer Lopez, hay còn gọi là J.Lo, sinh ngày 24/7/1969 tại Bronx, New York, là một trong những ngôi sao đa năng và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ở tuổi 56, cô vẫn giữ vững vị thế biểu tượng giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên, vũ công, nhà sản xuất và doanh nhân. Sự nghiệp âm nhạc của J.Lo ghi dấu bằng hàng loạt hit toàn cầu như If You Had My Love, Jenny From The Block hay On The Floor , đưa cô trở thành một trong những ngôi sao Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực điện ảnh, cô từng được đề cử Quả Cầu Vàng nhờ vai diễn trong Selena , và gần đây gây chú ý với Hustlers. Jennifer Lopez còn nổi tiếng với phong cách biểu diễn gợi cảm, vũ đạo nóng bỏng cùng khả năng tự chủ trong kinh doanh, từ dòng mỹ phẩm, thời trang cho đến các thương vụ triệu đô. Dù đã bước sang tuổi trung niên, J.Lo vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông và công chúng mỗi khi xuất hiện, chứng minh sức hút không hề suy giảm theo thời gian.