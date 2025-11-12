Bộ ảnh 18+ nhức mắt của Madonna ở tuổi 67

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Madonna ra nhạc và chạy tour chỉ để vui vẻ, tạo niềm vui cho chính mình ở tuổi lục tuần. Bà không cần phải chứng minh điều gì cho bất cứ ai về tầm ảnh hưởng của mình đối với nền âm nhạc thế giới nói chung và văn hóa đại chúng nói riêng. Lớp trẻ ngày ngay không quá quen thuộc với Madonna nhưng bà từng nổi tiếng đến mức xếp trên cơ cả những nam nghệ sĩ đình đám cùng thời.

Mới đây, “ngoại” lại quậy đục nước trên MXH với bộ ảnh 18+ hot rần rần. Nữ ca sĩ diện lên mình bộ váy trắng mỏng thưa, bên ngoài là áo khoác lông. Trang phục vừa casual, vừa sang chảnh kết hơp cùng giày cao gót và kính râm giúp Madonna được miêu tả như “quý cô sành điệu phố New York”. Đặc biệt, thiết kế trang phục xẻ sâu phần ngực khiến vòng 1 của bà căng đầy, “lồ lộ” tràn màn hình. Không những vậy, Madonna còn tạo dáng trước ống kính với những tư thế gợi cảm, bạo liệt đốt mắt khán giả.

Ngấp nghé ngưỡng 70, Madonna vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung hơn tuổi. Dù gương mặt hằn lên những dấu hiệu tuổi già đã được “đụng chạm” nhằm kéo dài thanh xuân, bà vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, da dẻ thì căng mịn. Trước đó, Madonna cũng đã khiến MXH náo loạn với bộ ảnh mặc váy ngủ ren bốc lửa, khoe trọn “gò bồng đào” quyến rũ.

Đính kèm với bộ ảnh là dòng caption có nội dung: “Kỷ nguyên Disco vẫn chưa kết thúc đâu mấy cưng ơi! Mị đã nghe đi nghe lại album Confessions on a Dance Floor suốt mấy ngày nay, hay không chịu nổi! Nhìn lại tủ đồ, mị tìm thấy đôi giày nhảy của Gina và chiếc áo khoác disco Gucci từ thời đó. Đến lúc lên sàn rồi mấy bé ơi! Mị rất nóng lòng để ra mắt Confessions Part 2 với mọi người vào năm sau!!!”

Nhìn lại vào bộ ảnh mới, chúng ta có thể thấy bà đang cố tái hiện lại những khung hình kinh điển của giai đoạn Confessions on a Dance Floor . Khi những đồng nghiệp cùng thời đã dần về hưu và an dưỡng tuổi già, Madonna vẫn chứng minh rằng “nữ hoàng nhạc Pop” chưa thể nghỉ ngơi được.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra phấn khích, cho rằng ở độ tuổi này, hiếm có nghệ sĩ nào vẫn giữ được năng lượng biểu tượng mạnh mẽ đến thế. Với họ, Madonna vẫn là hiện thân của sự tự do, nổi loạn và bất chấp chuẩn mực, không cần ai định nghĩa thế nào là phù hợp với tuổi tác. Một fan bình luận: “Không ai có thể làm Madonna tốt hơn chính bà ấy. 67 tuổi vẫn sexy, vẫn khiến cả thế giới phải ngoái nhìn.”

Madonna từng oanh tạc làng nhạc thế giới với album Confessions on a Dance Floor

Tuy nhiên, cũng xuất hiện làn sóng tranh cãi trái chiều. Một số ý kiến cho rằng Madonna đang cố lôi kéo tranh cãi bằng những hình ảnh quá đà, khiến vẻ đẹp của bà trở nên gượng gạo. Họ cho rằng nếu tiết chế hơn, Madonna sẽ toát lên sự sang trọng và quyền lực vốn có thay vì gây sốc thị giác. Dẫu vậy, phần lớn vẫn thừa nhận dù khen hay chê, Madonna vẫn biết cách khiến cả thế giới phải xoay quanh mình.

Madonna, sinh năm 1958, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop” nhờ sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ với hàng loạt bản hit toàn cầu như Like A Virgin, Vogue, Hung Up hay 4 Minutes . Bà không chỉ thành công ở mảng âm nhạc với doanh số hơn 400 triệu bản thu âm bán ra, mà còn ghi dấu ở điện ảnh, thời trang, sách ảnh và toàn bộ tour diễn luôn cháy vé.

Ảnh hưởng của Madonna vượt ra ngoài âm nhạc, lan sang văn hóa đại chúng và các vấn đề xã hội

Ảnh hưởng của Madonna vượt ra ngoài âm nhạc, lan sang văn hóa đại chúng và các vấn đề xã hội. Bà là người tiên phong trong việc thách thức chuẩn mực giới, tôn giáo và tình dục, thường xuyên gây tranh cãi nhưng cũng mở đường cho nhiều thế hệ nghệ sĩ nữ sau này. Các ca sĩ như Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé hay Dua Lipa đều thừa nhận chịu ảnh hưởng từ Madonna. Với khả năng kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại, Madonna không chỉ trở thành biểu tượng pop toàn cầu mà còn là biểu tượng về nữ quyền và tự do sáng tạo trong ngành công nghiệp giải trí.