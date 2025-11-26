Đại sứ ngoại giao thiện chí giọng hát vang như chuông chùa, cực giàu có sở hữu cả biệt phủ

Thanh Lam - giọng ca nội lực thuộc thế hệ vàng của nhạc nhẹ Việt Nam từ lâu đã là biểu tượng không thể thay thế. Là một trong “tứ đại Diva”, cái tên Thanh Lam gắn liền với những màn trình diễn bùng nổ cảm xúc, phong thái nghệ thuật dữ dội. Sinh năm 1969, xuất thân từ gia đình nghệ sĩ trứ danh với cha là nhạc sĩ Thuận Yến và mẹ là nghệ sĩ dân tộc Thanh Hương, Thanh Lam bước vào con đường âm nhạc từ rất sớm. 9 tuổi đã vào Nhạc viện Hà Nội học đàn tỳ bà, 16 tuổi chuyển sang theo đuổi thanh nhạc, rồi từ đó hình thành một giọng hát đặc trưng: dày, khàn, nội lực cuồn cuộn.

NSND - Diva Thanh Lam

Trước khi trở thành huyền thoại, Thanh Lam đặt những viên gạch đầu tiên ở tuổi đôi mươi bằng loạt giải thưởng lớn: Ca sĩ được yêu thích nhất tại Festival Lahavana Cuba năm 1989, Giải thưởng lớn Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc 1991 với số điểm tuyệt đối, rồi chuỗi năm nằm trong Top 10 Làn Sóng Xanh. Khi nhạc nhẹ Việt Nam còn đang loay hoay tìm ngôn ngữ riêng, Thanh Lam xuất hiện phá bỏ giới hạn cũ. Cô áp dụng lối hát bán cổ điển, opera, xử lý pop-rock đầy thử nghiệm, cùng cảm xúc bùng nổ khiến cả giới chuyên môn phải công nhận.

Thanh Lam đặt những viên gạch đầu tiên ở tuổi đôi mươi bằng loạt giải thưởng lớn

Nhắc đến album, di sản âm nhạc của Thanh Lam đồ sộ không kém bất kỳ tượng đài nào: từ E m Đi Qua Tôi (1990), Nếu Điều Đó Xảy Ra, Bài Hát Ru Anh, Em Và Tôi cho đến những bản kinh điển như Khát Vọng, Ru Mãi Ngàn Năm, Mây Trắng Bay Về… Những liveshow như Cho Em Một Ngày Năm 1997 hay Em Và Tôi 1999 đến nay vẫn được xem là những cột mốc mở đường cho khái niệm concert cá nhân ở Việt Nam. Và ở tuổi 56, Thanh Lam vẫn khiến khán giả bất ngờ khi tung album Cuốn Phim (2025) - một minh chứng rằng nghệ thuật với cô chưa từng dừng lại.

Vào năm 2005, Thanh Lam được Đại sứ quán Đan Mạch lựa chọn làm Đại sứ Thiện chí Andersen

Vào năm 2005, Thanh Lam được Đại sứ quán Đan Mạch lựa chọn làm Đại sứ Thiện chí Andersen - vai trò mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể đảm nhận. Cùng NSND Lê Khanh, cô đại diện Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá, biểu diễn sân khấu kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hào Hans Christian Andersen. Hình ảnh Thanh Lam trong vai trò đại sứ ngoại giao mang tính biểu tượng: đẹp, trí thức, hoà nhập quốc tế, đồng thời vẫn giữ nguyên vẻ nền nã của một nghệ sĩ Việt Nam.

Thanh Lam và chồng - bác sĩ Tiến Hùng

Bên trong biệt thự Tây Hồ của NSND Thanh Lam

Khán giả cũng không ít lần choáng ngợp trước độ giàu có của Diva. Dù chưa từng khoe khoang, cuộc sống của Thanh Lam vẫn khiến công chúng phải trầm trồ. Căn nhà cũ nơi Thanh Lam sống với mẹ tràn ngập dấu ấn Á Đông, màu trầm hoài cổ, tượng Phật, bình gốm, không gian sâu lắng. Tổ ấm hiện tại tại quận Tây Hồ, nơi Thanh Lam sống cùng bạn đời, bác sĩ Bùi Tiến Hùng lại mang hơi hướng hiện đại, sang trọng và đầy sức sống, với sân thượng phủ kín hoa hồng và cây xanh. Nhiều lời đồn cho rằng nữ Diva sở hữu “biệt phủ”, “lâu đài” hay những bất động sản đồ sộ lên đến hàng nghìn mét vuông nhưng chưa từng có xác nhận nào được công bố. Dù vậy, mức sống và độ sang của Thanh Lam là điều không ai phủ nhận.

Ở tuổi 56, Thanh Lam không còn cần chứng minh điều gì

Ở tuổi 56, Thanh Lam không còn cần chứng minh điều gì. Danh hiệu NSƯT năm 2007 rồi NSND năm 2023 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không dừng lại với nghệ thuật. Hơn tất cả danh xưng, điều khiến Thanh Lam được gọi là Diva chính là sự hiện diện mạnh mẽ của cô trong nền nhạc Việt: truyền cảm hứng, mở đường và tạo ra chuẩn mực mới cho rất nhiều thế hệ. Giọng hát “vang như chuông chùa”, danh tiếng quốc tế, một sự nghiệp huy hoàng và cuộc sống thảnh thơi bên người bạn đời trí thức, Thanh Lam vẫn là “người đàn bà hát” đặc biệt nhất của Vbiz, vừa bí ẩn, vừa mãnh liệt, vừa sang trọng theo cách không thể trộn lẫn.