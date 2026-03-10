Mới đây, sự xuất hiện của Giselle (aespa) tại show diễn LOEWE Fashion Week 2026 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Trái với những lần bùng nổ visual với thần thái ngút ngàn thời gian gần đây, hình ảnh mới nhất của cô nàng lại nhận về luồng ý kiến trái chiều, chủ yếu xoay quanh phong cách trang điểm, làm tóc và tình trạng gầy gò đáng báo động.

Loạt ảnh gây chú ý vì nhan sắc đơ cứng của nữ thần nhóm aespa (ảnh: X)

Tại sự kiện, Giselle xuất hiện với tạo hình tóc chia ngôi 2:8 ép sát vào đầu. Lối makeup của cô được netizen nhận xét là có phần "ô dề", đậm và sắc nét quá mức cần thiết. Bên cạnh đó, điều khiến công chúng chú ý và bàn tán sôi nổi hơn cả chính là gương mặt gầy gò cùng shape mặt đơ cứng của nữ rapper. Nhiều ý kiến cho rằng việc giảm cân quá đà của cô trong thời gian qua đã bắt đầu để lại những hệ lụy tiêu cực, làm mất đi sự thanh thoát tự nhiên trên khuôn mặt.

Tạo hình khó nhằn của Giselle (ảnh: X)

Trong một số bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, gương mặt của Giselle lộ rõ vẻ hốc hác, xơ xác trước ống kính truyền thông quốc tế. Ngay lập tức, những khoảnh khắc này được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sự tuột dốc nhan sắc này khiến không ít khán giả khó hiểu, bởi trước đó nữ idol từng nhiều lần gây sốt cõi mạng với màn lột xác "vịt hóa thiên nga" cùng visual ngày càng nổi bật.

Thời mới debut cùng aespa, Giselle đã chịu nhiều áp lực ngoại hình (ảnh: X)

Nhìn lại chặng đường hoạt động, nhan sắc của Giselle là chủ đề bàn luận không hồi kết trong suốt 5 năm qua. Giselle tên thật là Uchinaga Aeri, sinh năm 2000, mang trong mình hai dòng máu Nhật - Hàn. Cô từng gây chấn động giới thực tập sinh với thời gian training ngắn kỷ lục tại SM Entertainment trước khi chính thức ra mắt và đảm nhận vị trí main rapper của aespa. Là "mảnh ghép" quốc tế của nhóm, Giselle sở hữu chất giọng trầm đặc trưng, khả năng bắn rap mượt mà bằng ba ngôn ngữ và tư duy âm nhạc nhạy bén khi tham gia viết lời một số ca khúc của nhóm. Thế nhưng, trái ngược với bệ phóng nghệ thuật vững chắc đó, những năm đầu sự nghiệp của Giselle lại gắn liền với không ít sóng gió, thậm chí từng bị cư dân mạng gắn mác là "lỗ hổng visual".

Nữ thần tượng dần dần cải thiện nhan sắc, đẹp lên hương theo thời gian (ảnh: X)

Trong một đội hình vô cùng đồng đều và nổi bật của aespa, Giselle thời điểm mới ra mắt thường xuyên vấp phải những lời chê bai vì ngoại hình bị cho là kém sắc, vóc dáng mũm mĩm và có phần thiếu sức hút so với ba người đồng đội. Không chỉ dừng lại ở nhan sắc, kỹ năng trình diễn của cô cũng liên tục bị netizen đặt lên bàn cân soi xét. Những động tác vũ đạo đôi lúc thiếu lực, thường xuyên trễ nhịp khi đứng cạnh các thành viên có kỹ thuật tốt như Karina hay Winter càng làm lộ rõ điểm yếu của nữ thần tượng. Đáng nói hơn, khâu định hình phong cách của công ty chủ quản thời điểm đó cũng tồn tại vô số bất cập khi thường xuyên để Giselle diện những bộ trang phục dìm dáng, xuề xòa và lỗi mốt. Tổng hòa những yếu tố bất lợi này khiến cô nhiều lần phải chịu đựng những lời miệt thị không đáng có.

2 năm trở lại đây được xem là đỉnh cao nhan sắc của Giselle (ảnh: X)

Dẫu vậy, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Giselle đã từng bước viết nên câu chuyện "vịt hóa thiên nga" đầy ngoạn mục, đập tan mọi định kiến. Từ một thành viên mờ nhạt, cô vươn lên trở thành nhân tố hút fan hàng đầu, khẳng định sức hút mãnh liệt tại thị trường quốc tế với vóc dáng ngày càng săn chắc, quyến rũ mang đậm phong cách IT-Girl. Song, đẹp đến mấy thì cũng không thể chiều lòng toàn bộ cư dân mạng. Đi kèm với nhan sắc thăng hạng rực rỡ lại là hàng loạt nghi vấn về việc đụng chạm dao kéo. Cư dân mạng liên tục soi ra những đường nét khác lạ trên gương mặt cô, dấy lên đồn đoán nữ idol đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để có được visual hoàn hảo.

Gần đây nhất, những lời chê bai lại tiếp tục bùng nổ khi biểu cảm của Giselle thường xuyên bị nhận xét là thiếu tự nhiên, mặt đơ cứng như tượng sáp. Sự xuất hiện tại show diễn của LOEWE vừa qua như giọt nước tràn ly, chứng minh rằng dù đã lột xác ấn tượng, chuỗi ngày bị dư luận săm soi và chê bai nhan sắc của mỹ nhân này dường như vẫn là một vòng lặp chưa có dấu hiệu kết thúc.