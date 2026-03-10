HIEUTHUHAI vẫn loay hoay với giọng hát của mình

Tối 9/3, HIEUTHUHAI chính thức phát hành MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Đây là ca khúc mở đường cho album phòng thu thứ hai đang rất được mong chờ của anh. Đúng như dự đoán từ sức nóng của cái tên HIEUTHUHAI, sản phẩm nhanh chóng thu hút lượng lớn người quan tâm theo dõi ngay từ những phút đầu ra mắt.

Tuy nhiên, song song với sự chú ý, nam rapper lập tức vấp phải những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những đồn đoán về việc liệu nội dung ca khúc có phải là lời nhắn gửi ẩn ý đến bạn gái hay không, tranh cãi còn xoay quanh giọng hát của HIEUTHUHAI khi anh quyết định đảm nhận phần hát với thời lượng lớn trong ca khúc mới.

HIEUTHUHAI - MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói

Điểm yếu mà ai cũng dễ dàng nhận ra

Về mặt tổng thể, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói là một ca khúc với giai điệu tươi sáng, truyền tải năng lượng tích cực. Nội dung tác phẩm khai thác câu chuyện tình yêu mang phong cách nhẹ nhàng. Giai điệu bài hát được xây dựng theo hướng bắt tai, kết hợp cùng ca từ dễ nhớ. Ca khúc nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng nhờ thông điệp tình yêu vui tươi, tích cực, khai thác góc nhìn nhẹ nhàng về sự bù trừ giữa hai cá tính trái ngược. Dù vậy, phần âm nhạc “gà bông” không có quá nhiều cao trào đột phá chưa đủ sức làm lu mờ những lỗ hổng về kỹ thuật thanh nhạc.

Mọi chủ đề viral liên quan đến bài hát mới của HIEUTHUHAI là cách anh công khai chuyện tình cảm với Babyboo (ảnh: FB)

Vấn đề xuất phát từ việc ca khúc này khoe trọn giọng hát của HIEUTHUHAI, phần hát chiếm tỷ lệ lấn át, phần rap trong bài cũng là rap melody. Dạo quanh mạng xã hội, rất nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với sản phẩm âm nhạc lần này. Một bộ phận thẳng thắn nhận định HIEUTHUHAI chỉ nên tập trung vào chuyên môn rap. Các bình luận chỉ ra rằng phần tốt nhất, cuốn hút nhất trong Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói vẫn là phân đoạn rap, trong khi các đoạn hát ở đầu và cuối bài làm giảm đáng kể cảm xúc tổng thể.

Nhiều ý kiến cho rằng anh đang cố gắng gồng mình ở một lĩnh vực không thuộc về mình, và việc rapper hát thì phải chấp nhận những phản ứng trái chiều. Nhất là khi đặt cạnh ca khúc nhiều stream nhất của HIEUTHUHAI - Exit Sign, thì có thể thấy kỹ năng rap vẫn giúp nam rapper phát huy đúng sở trường. Và đoạn hook giao cho đúng giọng nữ có màu sắc riêng mạnh mẽ như marzuz là sự tính toán hợp lý, biến Exit Sign thành 1 sản phẩm ấn tượng về nội dung lẫn có giá trị nghe lại cao.

Exit Sign - HIEUTHUHAI, marzuz

Khán giả còn phân tích kỹ lưỡng cách phát âm của HIEUTHUHAI, chỉ ra lỗi hát cưỡng âm, cưỡng dấu xuất hiện nhiều. Việc phát âm không chuẩn xác làm sai lệch hoàn toàn ý nghĩa của ca từ. Một ví dụ điển hình được cộng đồng mạng đưa ra là câu hát "Anh mong là anh sẽ không thay đổi" lại bị phát âm thành "Anh mong là anh sẽ không thấy đói". Ngoài ra, đặc trưng giọng của anh khi hát luyến láy kết hợp với việc lạm dụng hiệu ứng âm thanh bị nhận xét là tạo cảm giác "đớt", khiến người nghe buộc phải bật phụ đề mới có thể hiểu trọn vẹn lời. Một ý kiến gay gắt hơn đề xuất nam rapper nên mời ca sĩ thể hiện những phân đoạn cần khoe giọng hát thay vì tự mình đảm nhận.

Phần lớn khán giả đều cho rằng HIEUTHUHAI gặp khuyết điểm vocal:

Đối diện với làn sóng tranh cãi, cộng đồng người hâm mộ của HIEUTHUHAI cũng lên tiếng. Phần lớn fan cũng thừa nhận thần tượng của mình hát chưa tốt và cần cải thiện nhiều về cách phát âm tròn vành rõ chữ. Họ nhận thức được điểm yếu của nam rapper, nhưng trân trọng nỗ lực, sự cầu tiến và mong muốn làm mới bản thân của anh. Người hâm mộ cho rằng thông qua một vài sản phẩm chưa thể đánh giá toàn bộ quá trình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ anh trên con đường sự nghiệp.

Tham vọng ca hát của HIEUTHUHAI

Trong những năm qua, công chúng chưa bao giờ phủ nhận hoàn toàn sức ảnh hưởng, tài năng tạo hit cũng như loạt thành tích ấn tượng mà HIEUTHUHAI đạt được. Thế nhưng, giọng hát của anh luôn là chủ đề bị đem ra bàn tán. Xuất phát điểm là một rapper, khán giả mặc định thanh nhạc không phải là thế mạnh của anh. Và HIEUTHUHAI cũng biết điều đó. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ lại cho thấy tham vọng vô cùng rõ rệt.

HIEUTHUHAI luôn muốn làm tròn 2 vai trò: rap và hát (ảnh: FBNV)

Thực tế HIEUTHUHAI luôn bùng nổ mạnh mẽ khi phát huy tối đa thế mạnh rap của mình, điển hình là sức hút từ các bản hit như Cua , No Love No Life hay Exit Sign . Khi bắt đầu thử nghiệm đưa vocal vào các ca khúc như Ngủ Một Mình và Không Thể Say , nam rapper vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng nhờ việc ứng dụng rap melody một cách vừa vặn. Tuy nhiên, khi quyết định gia tăng thời lượng khoe giọng hát qua ca khúc Nước Mắt Cá Sấu , phản hồi thu về lại hoàn toàn trái ngược. Sự mờ nhạt về mặt thành tích và làn sóng chê bai giọng hát ở thời điểm Nước Mắt Cá Sấu phát hành là minh chứng cho rủi ro khi HIEUTHUHAI tập trung vào phô diễn vocal. Và đến sản phẩm mới nhất, cuộc tranh cãi này lại bùng nổ mạnh mẽ hơn.

Nước Mắt Cá Sấu đã là 1 sản phẩm gây tranh cãi về giọng hát của HIEUTHUHAI

Một giáo viên thanh nhạc có thâm niên từng nhận xét HIEUTHUHAI sở hữu quãng giọng tốt, có thể phát huy nốt cao. Tuy nhiên, điểm yếu của anh nằm ở khâu phát âm. Khi hát, nam rapper thường xuyên tạo cảm giác âm thanh bị bẹt, nghẹn ứ, các âm tiết phát ra bị ngắn và cưỡng âm. Điều này cản trở rất lớn đến khả năng truyền tải cảm xúc. Giới chuyên môn đánh giá nền tảng vocal của HIEUTHUHAI không phù hợp để rẽ hướng làm ca sĩ, và đây là vấn đề thuộc về năng khiếu thiên phú chứ không chỉ là kỹ năng có thể khắc phục trong một sớm một chiều thông qua luyện tập.

Việc cố gắng quá mức ở một vai trò mà bản thân không có kỹ năng tốt là một rủi ro nguy hiểm (ảnh: FBNV)

Việc HIEUTHUHAI nuôi tham vọng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa tài có thể cân bằng giữa rap, sáng tác và hát là điều dễ hiểu. Với vị thế đang có trên bản đồ nhạc Việt, việc làm mới bản thân và phô diễn kỹ năng mới cho khán giả là chiến lược hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, việc cố gắng quá mức ở một vai trò mà bản thân không có kỹ năng tốt là một rủi ro nguy hiểm. Nếu tiếp tục theo đuổi con đường khoe giọng hát dài lâu kết hợp với việc tập luyện thanh nhạc chăm chỉ, HIEUTHUHAI có thể tiến bộ và giành lại thiện cảm của khán giả. Nhưng nếu tình trạng hiện tại không được cải thiện, hình ảnh và danh tiếng của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, bởi khán giả đại chúng sẽ dần mất đi sự kiên nhẫn và không thiết tha thưởng thức việc một rapper liên tục phô diễn điểm yếu vocal.

HIEUTHUHAI có lẽ nên làm tốt thế mạnh của mình (ảnh: FBNV)

Dẫu vậy, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói mới chỉ là phát súng mở màn cho album phòng thu thứ hai. Những ca khúc còn lại trong dự án này vẫn đang là một ẩn số. Công chúng hoàn toàn có quyền chờ đợi xem ở các ca khúc tiếp theo, liệu HIEUTHUHAI có tiết chế việc khoe vocal để mang đến một hình ảnh bùng nổ hơn với thế mạnh rap đã làm nên tên tuổi của mình hay không.