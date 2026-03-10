Mạng xã hội ngày 8/3 vừa qua đang không khỏi xôn xao trước lời "tự thú" đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần chấn động của Hoàng Dũng. Chàng ca sĩ vốn kín tiếng về đời tư, người luôn khiến khán giả thổn thức bằng những bản tình ca, hóa ra lại là một người đàn ông đã có một hậu phương vững chãi phía sau suốt 6 năm.

Hoàng Dũng công khai ảnh cưới vào ngày 8/3 (ảnh: FBNV)

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Hoàng Dũng bất ngờ khi công khai cuộc hôn nhân kín tiếng suốt 6 năm và gửi lời tri ân sâu sắc đến người bạn đời đã đồng hành cùng anh từ thuở còn tay trắng tại Hà Nội. Qua những lời tự sự đầy xúc động, anh bày tỏ sự viên mãn khi tìm thấy bến đỗ bình yên giúp bản thân trưởng thành, trách nhiệm hơn và coi sự xuất hiện của cô chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Đồng thời Hoàng Dũng cũng nhắc đến người bạn đời với một sự trân trọng và biết ơn khi là người đã đứng sau nhiều thành công trong sự nghiệp của anh: “Từ lúc ấy, cuộc sống lúc nào cũng có em. Có những ngày mình nằm dài chẳng làm gì cả, có những khi mình quay cuồng cùng những dự án liên miên. Chính em là người đặt tên cho Album 25 và gom những demo mà anh vứt xó thành một đĩa nhạc. Chính em là người bảo anh sửa lại bài Nàng Thơ và phát hành dù anh đã tính vứt nó đi từ lâu rồi. EP Yên cũng làm cùng em, Xoay Tròn cũng thế. Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp. Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần "ngoan" và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp.”

Đằng sau một nghệ sĩ có vẻ ngoài lãng tử và đôi khi đầy vẻ suy tư ấy là một hậu phương cực kỳ vững chắc, người không chỉ trao cho anh tình yêu mà còn là người đồng hành và một phần giúp đưa sự nghiệp của Hoàng Dũng bước sang một trang mới hoàn toàn rực rỡ.

Trước khi trở thành một ngôi sao với những bản hit oanh tạc làng nhạc Việt, Hoàng Dũng từng có một hành trình đầy thử thách và không ít lần muốn bỏ cuộc (ảnh: FB)

Trước khi trở thành một ngôi sao với những bản hit oanh tạc làng nhạc Việt, Hoàng Dũng từng có một hành trình đầy thử thách và không ít lần muốn bỏ cuộc. Bước ra từ cuộc thi The Voice Vietnam 2015 với danh hiệu Á quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thu Phương , chàng trai gốc Thái Nguyên khi ấy đối mặt với một khoảng trống lớn trong sự nghiệp. Suốt nhiều năm sau đó, Hoàng Dũng hoạt động như một nghệ sĩ độc lập, loay hoay tìm kiếm chỗ đứng giữa thị trường Vpop đầy biến động. Đó là quãng thời gian anh lang thang khắp Hà Nội, tự sản xuất âm nhạc trong sự hoang mang của tuổi trẻ. Những ca khúc như Yếu Đuối, Chờ Anh Nhé hay Chẳng Nên Lời dù được cộng đồng yêu nhạc đánh giá cao nhưng vẫn chưa đủ sức đưa cái tên Hoàng Dũng bứt phá hẳn lên bản đồ âm nhạc đại chúng.

Chính trong những ngày tháng chật vật ấy, một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra khi anh gặp Khánh Linh vào năm 25 tuổi. Nam ca sĩ thừa nhận cuộc sống của anh từ lúc ấy luôn có hình bóng của cô, người đã tin tưởng anh đến mức tạm gác lại những công việc riêng để trở thành hậu phương vững chắc.

Siêu hit Nàng Thơ của Hoàng Dũng nay đã 146 triệu views

Đặc biệt, nếu không có cái gật đầu và sự kiên trì của vợ, có lẽ Vpop đã mất đi một siêu hit quốc dân mang tên Nàng Thơ. Hoàng Dũng tiết lộ anh từng định vứt xó bản demo này vì sự kỹ tính quá mức, nhưng chính Khánh Linh là người đã bảo anh sửa lại và phát hành. Kết quả là Nàng Thơ trở thành bản hit lớn nhất sự nghiệp của Hoàng Dũng. MV ca khúc hiện taji đã đạt hơn 146 triệu views trên YouTube

Đồng thời giúp Hoàng Dũng càn quét các giải thưởng lớn nhỏ và loạt đề cử quan trọng tại WeChoice Awards. Sức ảnh hưởng của bài hát khủng khiếp đến mức suốt một thời gian dài, nó trở thành tiêu hát tiêu biểu nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của anh cho đến hiện tại, đưa cái tên Hoàng Dũng trở thành một ngôi sao trên thị trường nhạc Việt.

Vợ chính là người đã đặt tên cho Album 25, tỉ mỉ gom nhặt những bản demo cũ kỹ mà anh từng bỏ quên để tạo nên một đĩa nhạc hoàn chỉnh (ảnh: FB)

Không chỉ vậy, cô còn là người có tầm ảnh hưởng trong nhiều dự án thành công sau này của Hoàng Dũng. Cô chính là người đã đặt tên cho Album 25, tỉ mỉ gom nhặt những bản demo cũ kỹ mà anh từng bỏ quên để tạo nên một đĩa nhạc hoàn chỉnh. Cứ thế, sự xuất hiện của cô như một người bạn đồng hành giúp anh đưa ra những quyết định mà nam ca sĩ còn băn khoăn. Ngay cả những giấc mơ được xem rất lớn của một ca sĩ như việc tổ chức concert cá nhân cũng thành hiện thực bởi sự ủng hộ tuyệt đối của cô. Từ thành công của 25 cho đến sự sâu lắng của EP Yên, Hoàng Dũng đã dần khẳng định vị thế của một nghệ sĩ hàng đầu tại Vpop. Năm 2023, Hoàng Dũng tổ chức thành công tour concert Yên với hàng nghìn vé được tẩu tán.

Năm 2025, Hoàng Dũng tiếp tục đà thăng hoa khi cho ra mắt alb Xoay Tròn - album phòng thu thứ hai đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề của nam ca sĩ. Tại Xoay Tròn, Hoàng Dũng không còn gói gọn mình trong những bản ballad an toàn. Anh thử nghiệm với Pop, R&B, Neo-soul và cả vũ đạo, mang đến một hình ảnh nghệ sĩ đa năng và phóng khoáng hơn. Những ca khúc như Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua kết hợp cùng Rhymastic hay Khiêu Vũ Trong Đêm cùng Nân đã cho thấy một tư duy âm nhạc sắc bén và sự đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết.

Hoàng Dũng ra mắt album phòng thu thứ 2 - Xoay Tròn năm 2025 (ảnh: FB)

Nhìn lại hành trình một thập kỷ qua, khán giả thấy một Hoàng Dũng thăng hoa nhất, tự tin nhất ở thời điểm hiện tại. Anh ví mình như một con ngựa đã tìm được người cầm cương phù hợp để cùng nhau tiến về phía trước một cách có trách nhiệm và vững chãi. Sự nghiệp của anh giờ đây không chỉ là những thành tích, mà là một hành trình được xây đắp bằng sự thấu hiểu và đồng hành tuyệt đối từ người phụ nữ đã cùng anh đi qua những ngày tháng lang thang ở Hà Nội cho đến khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.

Hoàng Dũng đã tổ chức được cho mình 2 tour concert cùng sự đồng hành của vợ (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Dũng đang dồn toàn lực cho concert Xoay Tròn Day 2 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 28/3 tới. Sức nóng của đêm diễn này đã được minh chứng qua việc toàn bộ vé đứng đã sold out chỉ sau chưa đầy 2 tiếng mở bán. Có thể nói, Hoàng Dũng chính là minh chứng sống động nhất cho việc yêu đúng người sẽ giúp con người ta chạm đến những đỉnh cao tưởng chừng không thể.