Thà là HIEUTHUHAI rủ Babyboo đóng MV cùng, chứ diễn tình cảm mà mặt đơ quá đơ

Tối 9/3, HIEUTHUHAI thả xích MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói , chính thức tái xuất đường đua nhạc Việt. Gần 1 năm kể ca khúc Nước Mắt Cá Sấu , người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào màn comeback của HIEUTHUHAI, đặc biệt khi Nước Mắt Cá Sấu chưa thể thuyết phục được số đông khán giả. Sau 12 tiếng phát hành, MV đã thu về hơn 620.000 lượt xem, hứa hẹn sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian tới.

Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói là một bản nhạc Pop dễ nghe, phối khí không quá phức tạp nhưng vẫn vừa vặn, phù hợp cho định hướng “thiên về ca hát” của HIEUTHUHAI. Y như tựa đề ca khúc, HIEUTHUHAI vào vai người im lặng còn nữ chính trong vai người hai nói. Cặp đôi đưa nhau đi trốn khắp thành phố, từ trung tâm thương mại vắng tanh ra đến con phố đìu hiu không bóng người.

HIEUTHUHAI - Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói

Đọc qua lyrics, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói kể về sự thay đổi trong tình yêu của một chàng trai từng quen sống tự do, chỉ nghĩ đến những mối quan hệ chóng vánh nhưng dần trở nên nghiêm túc khi gặp đúng người. Hình ảnh “người im lặng gặp người hay nói” gợi nên sự đối lập tính cách nhưng lại bổ sung cho nhau, khiến nhân vật nam ngày càng gắn bó và muốn ở lại lâu dài. Bài hát gửi gắm thông điệp về sự trưởng thành, khi tình yêu khiến con người bớt rong chơi và học cách trân trọng một mối quan hệ.

Nữ chính là “hiện thân” của Babyboo?

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng đây có thể là lời nhắn ngọt ngào mà nam rapper dành cho Babyboo (Tăng Mỹ Hàn) người yêu tin đồn của anh ngoài đời. Tình cờ thay, nàng thơ đóng MV với HIEUTHUHAI, lại có nhiều nét tương đồng trong ngoại hình với Babyboo. Cộng đồng mạng nhanh chóng truy lùng danh tính nữ nhân bí ẩn này và đó chính là Joan Tina, mẫu ảnh và KOL khá nổi trên Instagram.

Joan Tina là mẫu ảnh và KOL khá nổi trên Instagram (Ảnh: Instagram)

Trong MV lẫn ngoài đời, Joan Tina gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào pha lẫn cá tính. Cô nàng sở hữu ngũ quan vô cùng hài hoà và sắc nét: đôi mắt to tròn, sống mũi cao tự nhiên, gương mặt thanh tú và đôi môi đầy đặn. Đứng cạnh HIEUTHUHAI, cặp đôi không những bùng nổ visual mà còn khiến dân tình “phát lú” vì cứ ngỡ Babyboo nhận lời đóng MV. Không ít góc quay thoáng qua đánh lừa thị giác fan, nhầm lẫn Joan Tina và Babyboo là một người.

Trên Instagram cá nhân, Joan Tina thay đổi linh hoạt giữa nhiều phong cách thời trang: nữ tính, thể thao, casual hay sang trọng đều có đủ. Thần thái bắn ảnh cực đỉnh cùng lợi thế body “chiến đét” giúp cô nàng cân đủ style và trang phục.

Joan Tina thay đổi linh hoạt giữa nhiều phong cách thời trang: nữ tính, thể thao, casual hay sang trọng đều có đủ (Ảnh: Instagram)

Sau khi MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI lên sóng, nữ chính Joan Tina nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho biết họ phải “dụi mắt nhiều lần” vì cứ ngỡ Babyboo thật sự xuất hiện trong MV. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng việc lựa chọn gương mặt có nhiều nét tương đồng với Babyboo cũng yêu cầu thời gian và nỗ lực, đồng thời khiến nhiều người tin rằng ca khúc lần này được nam rapper lấy cảm hứng từ chuyện tình cảm với Babyboo ngoài đời.

Joan Tina và Babyboo có nhiều nét tương đồng trong ngoại hình (Ảnh: Instagram)

Chemistry trôi tuột, HIEUTHUHAI không có lấy một ánh mắt tình tứ với nàng thơ

Visual 10 điểm thì chemistry giữa 2 người âm điểm. MV cố gắng khắc họa một chuyện tình mang mặc kệ thế gian, khi hai người cùng nhau trốn khỏi những ánh nhìn và lời đàm tiếu ngoài kia để tận hưởng thế giới riêng. Thế nhưng, cách thể hiện của cặp đôi lại trái ngược hoàn toàn.

Nếu Joan Tina thể hiện khá tròn trịa hình ảnh một cô gái đang yêu với ánh mắt tình tứ, những cử chỉ quan tâm và biểu cảm đủ thuyết phục, thì HIEUTHUHAI lại bị nhận xét là khá nhạt nhòa. Trong nhiều phân cảnh đối mặt trực diện, nam rapper thường tránh ánh nhìn của bạn diễn hoặc giữ biểu cảm khá gượng, thiếu đi sự rung động thường thấy giữa hai nhân vật đang yêu. Dù MV có không ít cảnh skinship, từ nắm tay, ôm vai cho đến những khoảnh khắc sát lại gần nhau, cảm giác mang lại vẫn sượng, chưa thực sự tạo được sự kết nối.

Nếu Joan Tina thể hiện khá tròn trịa hình ảnh một cô gái đang yêu với ánh mắt tình tứ, những cử chỉ quan tâm và biểu cảm đủ thuyết phục, thì HIEUTHUHAI lại bị nhận xét là khá nhạt nhòa

Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng phần chemistry của cặp đôi chưa đủ thuyết phục để nâng đỡ câu chuyện tình mà MV đang cố gắng vẽ lên. Không ít ý kiến còn hài hước nhận xét rằng nếu đây là câu chuyện tình “người im lặng gặp người hay nói”, thì sự im lặng của nhân vật nam đôi khi lại hơi quá đà.

Đặc biệt, khi ca khúc được nhiều người suy đoán là lời nhắn gửi đến Babyboo, đây có thể coi là cách anh chàng công khai tình cảm với người thương. Song, cảm xúc rời rạc với bạn diễn khiến ý nghĩa quan trọng của MV gợi nên sự nửa vời, hời hợt.