Ca khúc top 1 Spotify Việt Nam suốt 3 năm: Sơn Tùng - HIEUTHUHAI đều không thể đánh bại

Ngày 14/7/2023, Seven - ca khúc solo của Jung Kook (feat. Latto) chính thức phát hành và nhanh chóng trở thành một trong những bản hit lớn nhất lịch sử Kpop. 3 năm sau thời điểm ra mắt, sức hút của ca khúc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt tại thị trường Việt Nam khi liên tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Spotify Việt Nam theo ngày.

Jung Kook - Seven

Theo cập nhật mới nhất ngày 11/3, Top 5 Spotify Việt Nam gồm: #1 Seven của Jung Kook, #2 Không Buông (hngle, Ari), #3 In Love (Low G, JustaTee), #4 Ai Ngoài Anh (VSTRA) và #5 Exit Sign (HIEUTHUHAI, marzuz). Việc một ca khúc quốc tế ra mắt từ năm 2023 vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam vào năm 2026 khiến không ít khán giả bất ngờ. Đáng chú ý hơn, Seven còn vượt qua nhiều bản hit của các “chiến thần streaming” trong nước như Sơn Tùng M-TP hay HIEUTHUHAI - những cái tên vốn có cộng đồng người nghe đông đảo và khả năng tạo viral mạnh mẽ trên nền tảng số.

BXH Spotify Việt Nam ngày 11/3/2026

Thực tế, trong suốt ba năm kể từ khi phát hành, Seven hiếm khi rời khỏi vị trí số 1 bảng xếp hạng Spotify Việt Nam theo ngày. Chỉ một vài ca khúc Việt từng tạm thời thay thế vị trí này khi đạt độ lan tỏa mạnh nhất thời điểm phát hành, như Mất Kết Nối của Dương Domic, Dù Cho Tận Thế của ERIK, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng M-TP hay Từng Quen của Wren Evans. Tuy nhiên, những bản hit này thường chỉ giữ vị trí dẫn đầu trong thời gian ngắn khi đang ở giai đoạn viral nhất. Sau khi độ nóng giảm dần, Seven lại quay trở lại vị trí số 1 quen thuộc.

Em út BTS Jung Kook (ảnh: X)

HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt top 1 Spotify 2025 (ảnh: FBNV)

Sơn Tùng từng chiếm giữ top 1 Spotify Việt Nam nhiều ngày với ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau phát hành tháng 7/2024 (ảnh: FBNV)

Một trong những lý do quan trọng giúp ca khúc duy trì sức bền ấn tượng tại Việt Nam nằm ở cộng đồng người hâm mộ của BTS nói chung và Jung Kook nói riêng. Fandom ARMY tại Việt Nam từ lâu được đánh giá là một trong những cộng đồng fan hoạt động mạnh mẽ nhất khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ đông đảo về số lượng, cộng đồng này còn sở hữu những chiến lược cày stream bài bản, giúp các sản phẩm âm nhạc của thần tượng luôn giữ vị trí cao trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như Spotify. Sau khi ra mắt Seven cũng như album đầu tay GOLDEN, Jung Kook nhập ngũ. Trong quãng nghỉ 2 năm, bản thân nam idol và BTS không có dự án quảng bá chính, do đó fan lại càng dồn sức để “cày stream” cho siêu hit giữ vị trí top 1.

Một trong những lý do quan trọng giúp ca khúc duy trì sức bền ấn tượng tại Việt Nam nằm ở cộng đồng người hâm mộ của BTS nói chung và Jung Kook nói riêng (ảnh: X)

Bản thân Seven là một “siêu hit” thực sự của Jung Kook với hàng loạt thành tích và kỷ lục mang tính toàn cầu. Ca khúc này đã giúp nam ca sĩ thiết lập ít nhất bốn kỷ lục của Guinness World Records, trong đó nổi bật nhất là kỷ lục bài hát đạt 1 tỷ lượt stream nhanh nhất lịch sử Spotify khi chỉ mất 108 ngày, phá vỡ kỷ lục trước đó của ca khúc Flowers của Miley Cyrus (112 ngày). Seven cũng ghi nhận tuần ra mắt với 89,7 triệu lượt nghe - trở thành ca khúc có lượng stream hàng tuần cao nhất của một nghệ sĩ nam trên toàn cầu tại thời điểm phát hành.

Trên các bảng xếp hạng của Billboard, Jung Kook cũng lập nên cột mốc mang tính lịch sử đối với nghệ sĩ châu Á. Seven ra mắt ở vị trí số 1 trên ba bảng xếp hạng quan trọng gồm Billboard Hot 100, Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. U.S., tạo nên cú “all-kill” hiếm có. Ca khúc sau đó tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên Global Excl. U.S. trong 9 tuần liên tiếp và đứng đầu Global 200 trong 7 tuần. Năm 2023, Billboard còn vinh danh Seven là “Global Song of the Summer” - ca khúc mùa hè toàn cầu.

Bản thân Seven cũng được xem là một “siêu hit” thực sự của Jung Kook với hàng loạt thành tích và kỷ lục mang tính toàn cầu (ảnh: X)

Trên nền tảng Spotify, sức bền của bài hát cũng thể hiện rõ rệt. Tính đến đầu năm 2026, Seven đã vượt mốc 2,8 tỷ lượt streams, trở thành ca khúc của nghệ sĩ châu Á đạt thành tích này nhanh nhất. Bài hát cũng lập kỷ lục là sản phẩm của nghệ sĩ solo châu Á trụ hạng lâu nhất trên bảng xếp hạng Weekly Top Songs Global với hơn 120 tuần. Ngay trong giai đoạn ra mắt, Seven còn trở thành ca khúc đầu tiên của một nghệ sĩ Kpop solo đạt 10 triệu lượt stream mỗi ngày trong 12 ngày liên tiếp.

Thành công của Seven được nhiều nhà phê bình đánh giá là bước ngoặt giúp Jung Kook vượt qua giới hạn của một thần tượng Kpop để trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu (ảnh: X)

Bên cạnh thành tích streaming, Seven còn nhận được nhiều chứng nhận và giải thưởng quan trọng. Ca khúc được Recording Industry Association of America (RIAA) trao chứng nhận Bạch kim sau khi tiêu thụ hơn 1 triệu đơn vị tại Mỹ, đồng thời nhận chứng nhận Bạc tại thị trường Anh từ British Phonographic Industry (BPI). Tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2023, Seven giành chiến thắng ở hạng mục Top Global Kpop Song và mang về nhiều cúp trên các chương trình âm nhạc Hàn Quốc như Inkigayo hay M Countdown.

Thành công của Seven được nhiều nhà phê bình đánh giá là bước ngoặt giúp Jung Kook vượt qua giới hạn của một thần tượng Kpop để trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Ca khúc không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế mà còn duy trì sức ảnh hưởng dài hạn tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam - nơi cộng đồng người nghe nhạc Kpop luôn nằm trong nhóm sôi động nhất khu vực.

Ngày 20/3 tới đây, Jung Kook sẽ trở lại cùng BTS với album mới mang tên Arirang, đánh dấu lần đầu tiên nhóm tái hợp sau giai đoạn hoàn thành nghĩa vụ quân sự (ảnh: X)

Ngày 20/3 tới đây, Jung Kook sẽ trở lại cùng BTS với album mới mang tên Arirang , đánh dấu lần đầu tiên nhóm tái hợp sau giai đoạn hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Với sức hút vốn có của BTS cùng nền tảng thành công từ những bản hit solo như Seven , màn comeback này được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên một “cơn địa chấn” mới trên thị trường âm nhạc toàn cầu và nhiều khả năng các bảng xếp hạng tại Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài làn sóng đó.