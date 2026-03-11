Trong thời gian qua, PLEASURE World Tour , dự án concert được đầu tư quy mô lớn của Thái Y Lâm, liên tục trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn giải trí châu Á. Không chỉ gây chú ý bởi kinh phí sản xuất được ước tính lên tới khoảng 760 tỷ đồng, tour diễn còn tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ phong cách dàn dựng sân khấu táo bạo, mang màu sắc trình diễn đương đại và nhiều tầng lớp ý niệm nghệ thuật.

Từ sân khấu đa tầng hoành tráng, loạt đạo cụ cơ khí khổng lồ cho đến cách kết hợp các yếu tố thần thoại Đông - Tây trong phần mỹ thuật, PLEASURE nhanh chóng được nhắc đến như một trong những concert có quy mô và cá tính thị giác nổi bật của Cpop trong những năm gần đây.

Thái Y Lâm gây sốt với concert PLEASURE

Tuy nhiên, bên cạnh sự choáng ngợp về mặt thị giác, chính những yếu tố nghệ thuật giàu tính biểu tượng này cũng khiến tour diễn vướng vào không ít tranh cãi trên MXH Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng sân khấu concert mang cảm giác “nghi thức huyền bí”, thậm chí kêu gọi gửi đơn tập thể tới các sở VH-DL địa phương để yêu cầu hủy tour diễn.

Tâm điểm tranh cãi là mô hình rắn cơ khí dài khoảng 30 mét xuất hiện trên sân khấu. Một số cư dân mạng cho rằng nó tượng trưng cho việc “hút vận khí của khán giả”. Bên cạnh đó, các đạo cụ như bò vàng khổng lồ hay biểu tượng “ba con mắt” cũng bị cho là có liên quan đến nhiều thuyết âm mưu đen tối. Không dừng lại ở đó, tiết mục leo cột của một đoàn múa nghệ thuật trong concert, vốn là loại hình xiếc truyền thống, cũng bị một số người chỉ trích vì cho rằng mang màu sắc tà đạo.

Tâm điểm tranh cãi là mô hình rắn cơ khí dài khoảng 30 mét xuất hiện trên sân khấu (Ảnh: Weibo)

Nhiều khán giả cho rằng những đơn tố cáo có phần quá đà, đồng thời khen ngợi sân khấu concert vì sự kết hợp ấn tượng giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật truyền thống, thậm chí gọi đây là đỉnh cao của concert Hoa ngữ. Ngược lại, phía nghi ngờ cho rằng một số yếu tố thị giác như ánh sáng xanh lạnh hay các thiết kế kỳ dị thực sự tạo cảm giác nặng nề. Cộng thêm việc album mới của Thái Y Lâm khai thác chủ đề “7 tội lỗi của con người”, nên dễ khiến một bộ phận khán giả liên tưởng theo hướng tiêu cực.

Concert cài cắm nhiều yếu tố dễ gây phản cảm (Ảnh: QQ)

Trên mạng xã hội Trung Quốc, gần đây xuất hiện nhiều bài đăng lan truyền thông tin cho rằng concert PLEASURE của Thái Y Lâm tại Hạ Môn và Bắc Kinh đang vướng vào làn sóng tố cáo từ một bộ phận người dân. Theo các bài viết được chia sẻ rộng rãi, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị tới cơ quan VH-DL địa phương, cho rằng concert được cài cắm nhiều chi tiết gây tranh cãi và có thể ảnh hưởng đến “vận khí” của khán giả.

Từ đó, cơ quan quản lý đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động liên quan đến concert, bao gồm việc tháo dỡ sân khấu đang được lắp đặt, đóng cửa pop-up store quảng bá cho tour diễn, đồng thời thay thế các poster và màn hình quảng cáo tại ga tàu điện và trung tâm thương mại. Những thông tin này nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, khiến chủ đề liên quan đến concert của Thái Y Lâm liên tục lọt vào Hot Search trên Weibo.

Tuy nhiên, phần lớn các thông tin nói trên hiện chỉ xuất phát từ bài đăng của cư dân mạng và các blogger, trong khi phía ban tổ chức cũng như cơ quan quản lý địa phương vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức xác nhận việc concert bị dỡ bỏ hay hủy bỏ hoàn toàn.

Gần đây xuất hiện nhiều bài đăng lan truyền thông tin cho rằng concert PLEASURE của Thái Y Lâm tại Hạ Môn và Bắc Kinh đang vướng vào làn sóng tố cáo từ một bộ phận người dân (Ảnh: Weibo)

Vài năm trở lại đây, tên tuổi của Thái Y Lâm dần mờ nhạt tại thị trường Trung Quốc đại lục. Nguyên nhân được cho là liên quan tới làn sóng siết chặt quản lý ngành giải trí bắt đầu từ năm 2021. Khi chiến dịch thanh lọc lan rộng, sau danh sách 25 nghệ sĩ “có vấn đề” bị cấm hoạt động toàn diện, trên mạng còn lan truyền thêm các danh sách ca sĩ và ca khúc bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi hệ thống karaoke.

Nhiều hình ảnh chụp thông báo tại các quán karaoke được cư dân mạng chia sẻ cho thấy, theo yêu cầu của cơ quan VH-DL địa phương, 1.376 ca khúc của 47 nghệ sĩ bị đánh giá “vi phạm đạo đức” phải bị gỡ khỏi danh mục phát. Trong số những cái tên được nhắc đến có La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm, Kha Chấn Đông, Phòng Tổ Danh, Hứa Chí An, Triệu Vy, Thái Y Lâm, Huỳnh Thu Sanh… Đồng thời, các đơn vị cung cấp nhạc cho hơn 50.000 quán karaoke trên toàn quốc cũng phải siết chặt việc quản lý kho nhạc từ cuối năm 2021, khiến nhiều ca khúc dần biến mất khỏi hệ thống karaoke cũng như một số nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Vài năm trở lại đây, tên tuổi của Thái Y Lâm dần mờ nhạt tại thị trường Trung Quốc đại lục (Ảnh: Weibo)

Sau khi những hình ảnh này lan truyền, nhiều khán giả đại lục cho biết họ ngày càng khó tìm thấy ca khúc của Thái Y Lâm trên các nền tảng âm nhạc, thậm chí hình ảnh của cô cũng xuất hiện hạn chế hơn trước. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang rơi vào tình trạng “phong sát ngầm”, tương tự nhiều nghệ sĩ khác từng vướng tranh cãi trong những năm gần đây.