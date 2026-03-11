Sự xuất hiện của Bích Phương tại concert Đấu Trường Sấm tối 8/3 nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý khi có màn tương tác thân mật với bạn trai Tăng Duy Tân, sân khấu biểu diễn của nữ ca sĩ cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về hình ảnh lẫn phong thái trình diễn.

Bích Phương trình diễn Nâng Chén Tiêu Sầu ở Đấu Trường Sấm (clip: @austin.focus8)

Trên sân khấu, Bích Phương xuất hiện với tạo hình quyến rũ, diện váy ngắn kết hợp tất ren, khoe vóc dáng gợi cảm và vòng một nổi bật. Không ít khán giả dành lời khen cho body chuẩn chỉnh của nữ ca sĩ sau thời gian dài giữ phong độ hình thể. Tuy nhiên, visual của Bích Phương lại thu về nhiều bình luận trái chiều. Lối trang điểm tông đỏ đậm, đặc biệt ở phần mắt và môi, khiến gương mặt cô bị nhận xét là khác lạ so với trước đây.

Tạo hình quyến rũ của Bích Phương

Năng lượng biểu diễn của Bích Phương cũng bị "soi" kỹ

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng lớp make-up quá sắc khiến tổng thể gương mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, trang phục biểu diễn cũng gây nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng thiết kế váy ngắn đi kèm tất ren tạo cảm giác khá nhạy cảm, có phần “nóng mắt” và không thật sự phù hợp với không khí của sân khấu.

Ý kiến trái chiều bủa vây clip trình diễn của Bích Phương (ảnh cap màn hình)

Không chỉ ngoại hình, phần trình diễn của Bích Phương trong tiết mục Nâng Chén Tiêu Sầu cũng bị cư dân mạng soi kỹ. Nữ ca sĩ vẫn hoàn thành trọn vẹn cả phần hát lẫn vũ đạo, nhưng thần thái và biểu cảm trên sân khấu lại trở thành chủ đề tranh cãi. Một số khán giả cho rằng năng lượng biểu diễn của cô chưa thật sự bùng nổ, thậm chí có phần hời hợt. Những bình luận trên mạng xã hội nhận xét Bích Phương “diễn như làm cho xong”, thiếu cảm xúc và chưa thể hiện được sự đầu tư tương xứng với một sân khấu lớn. Dù vậy, cũng có ý kiến bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng đoạn video lan truyền chỉ ghi lại một phần ngắn của tiết mục nên khó đánh giá toàn bộ màn trình diễn.

Sau khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bình luận được cho là từ người trong ngành tổ chức sự kiện, tiết lộ rằng để mời Bích Phương biểu diễn khoảng 3 ca khúc, cát xê sẽ khoảng 500 đến 600 triệu đồng (ảnh: FBNV)

Mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến mức cát-xê của nữ ca sĩ Bích Phương (Ảnh: Cap màn hình)

Càng bất ngờ hơn khi trong khoảng hai năm trở lại đây, Bích Phương có phần im ắng hơn trên thị trường. Trong khi Vpop ngày càng sôi động với sự nổi lên mạnh mẽ của lớp nghệ sĩ Gen Z, nữ ca sĩ sinh năm 1989 không còn duy trì tần suất phát hành sản phẩm dày đặc như giai đoạn trước.

Bích Phương hiện tại (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, nhiều người trong giới cho rằng con số này thực chất lại phù hợp với vị thế mà Bích Phương đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ làm nghề. Từ sau bước đệm Vietnam Idol, nữ ca sĩ từng bước định hình phong cách riêng và sở hữu loạt hit có sức sống bền bỉ. Gia tài âm nhạc của Bích Phương có nhiều ca khúc đình đám như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi hay Bao Giờ Lấy Chồng. Đây đều là những bài hát có khả năng khuấy động không khí sân khấu, được khán giả thuộc lòng và hát theo mỗi khi vang lên. Dù chưa có bản hit mới bùng nổ trong thời gian gần đây, kho ca khúc cũ của cô vẫn đủ sức giữ nhiệt cho các sân khấu biểu diễn.

Nhiều người trong giới cho rằng con số này thực chất lại phù hợp với vị thế mà Bích Phương đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ làm nghề (ảnh: FBNV)

Bên cạnh giá trị của các bản hit, mức cát-xê của Bích Phương còn phản ánh quy mô sản xuất phía sau mỗi lần xuất hiện. Một tiết mục biểu diễn của nữ ca sĩ thường đi kèm vũ đoàn đông đảo, trang phục thiết kế riêng cùng ê-kíp hậu trường gồm stylist, make-up artist và đội ngũ kỹ thuật. Chính vì vậy, con số vài trăm triệu đồng không chỉ là thù lao cá nhân mà còn bao gồm toàn bộ chi phí vận hành cho một set diễn hoàn chỉnh.

Ngoài yếu tố chuyên môn, thương hiệu cá nhân cũng góp phần giúp Bích Phương giữ mức giá cao trên thị trường biểu diễn. Trong suốt nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ gần như không vướng vào những bê bối lớn. Hình ảnh “sạch” cùng phong cách làm nghề chuyên nghiệp giúp cô trở thành gương mặt an toàn với các nhà tổ chức sự kiện. Khả năng giao lưu duyên dáng trên sân khấu, thường xuyên tạo được bầu không khí vui vẻ với khán giả, cũng là một trong những “vũ khí” giúp Bích Phương giữ sức hút riêng giữa thị trường Vpop ngày càng cạnh tranh.

Với kho hit đồ sộ, thương hiệu cá nhân ổn định cùng kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Bích Phương vẫn là một trong những gương mặt nữ được săn đón tại các show diễn lớn (ảnh: FBNV)

Những tranh cãi quanh sân khấu tại Đấu Trường Sấm cho thấy Bích Phương vẫn là cái tên đủ sức tạo thảo luận mỗi khi xuất hiện. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình và phong thái biểu diễn, sức hút thương mại của nữ ca sĩ vẫn chưa hề suy giảm. Với kho hit đồ sộ, thương hiệu cá nhân ổn định cùng kinh nghiệm sân khấu dày dặn, Bích Phương vẫn là một trong những gương mặt nữ được săn đón tại các show diễn lớn.