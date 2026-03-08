Tăng Duy Tân công khai "về nhà" cùng Bích Phương!

Tối 8/3, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ, Đấu Trường Sấm Concert chính thức sáng đèn ở Trung Tâm Triển Lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Với quy mô 50.000 nghìn khán giả, việc sold-out toàn bộ khu vực seating cho thấy đêm nhạc đã thu hút hàng chục nghìn fan tới ủng hộ dàn nghệ sĩ biểu diễn.

Đấu Trường Sấm Concert quy tụ dàn line-up siêu khủng gồm SOOBIN, Erik, Rhyder, Rhymastic, Đức Phúc, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD… Giữa rừng sao hot, bộ đôi Bích Phương và Tăng Duy Tân thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo người hâm mộ.

Bích Phương diện bộ váy đỏ khoét ngực táo bạo, khoe khéo vòng 1 căng đầy và quyến rũ. Qua cam thường, nhan sắc của Bích Phương hiện trên đèn LED sắc nét, không một vết gợn. Ở tuổi 37, Bích Phương vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và phong cách biểu diễn tràn đầy năng lượng. Tăng Duy Tân gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, bảnh bao trong bộ trang phục đen tuyền. 2 người đứng chung sân khấu tạo nên khung hình bùng nổ visual, chemistry ăn ý và dễ thương.

Bên cạnh set diễn, chia sẻ của Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến khán giả như vỡ oà trong cảm xúc. Nhân dịp 8/3, Tăng Duy Tân mở lời: “Các cánh mày râu ơi! Anh em chúng ta hãy cùng nhau gửi lời chúc đến một nửa còn lại của thế giới nhé! Tân chúc cho tất cả phụ nữ có một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là những người phụ nữ, những cô gái mà Tân yêu thương.

Tăng Duy Tân tung hứng với Bích Phương (Nguồn: @107b)

Hôm nay Tân cũng đã chuẩn bị những bó hoa rất thơm, phải lựa chọn khá vất vả mới có được, với mong muốn mang chút tình cảm của mình gửi đến một nửa thế giới xinh đẹp, và đặc biệt là gửi đến…ấy”, anh nói thêm. Được fan đẩy thuyền kịch liệt ngay trên sân khấu, Bích Phương luống cuống ngại ngùng. Cô nhanh chóng đáp lại: “Vâng, tôi xin đại diện các chị em nhận hoa của các anh em rất nhiều. Các chị em có nhu cầu xin vía thì tí nữa ra đằng sau cánh gà chị Bích Phương chia vía nhá”.

Tăng Duy Tân bày tỏ mong muốn chúc luôn cả Bích Phương nhưng bị đàng gái từ chối thẳng thừng, “về nhà có gì chúc sau”. Màn tung hứng qua lại giữa 2 nghệ sĩ nhận về biển fanchant lớn “hôn đi, hôn đi” cùng tiếng hò reo không ngớt.

Tăng Duy Tân bày tỏ mong muốn chúc luôn cả Bích Phương nhưng bị đàng gái từ chối thẳng thừng

Chủ nhân bản hit Dạ Vũ cũng gửi lời cảm ơn tới BTC cùng toàn thể khán giả tại Đấu Trường Sấm vì đã cho anh và Bích Phương có cơ hội được đứng trên sân khấu cùng nhau trong một dịp vô cùng đặc biệt. “Một năm chỉ có 1-2 lần thôi nên là cảm ơn mọi người rất nhiều!”, anh chàng nhấn mạnh Đấu Trường Sấm là một ngày đặc biệt, một ngày vui giữa anh và Bích Phương.

Đây là một dịp hiếm hoi để Tăng Duy Tân và Bích Phương đứng chung sân khấu

Trên MXH truyền tay nhau hàng loạt clip về màn tỏ tình “ngầm” của Tăng Duy Tân dành cho Bích Phương. Ai nấy cũng thích thú, hạnh phúc cho cặp đôi vì đã không ngần ngại thể hiện tình cảm trước hàng chục nghìn khán giả.