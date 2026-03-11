Những ngày gần đây, Hòa Minzy trở thành tâm điểm chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cả hai đã có khoảng 4 năm tìm hiểu và yêu nhau trong âm thầm trước khi quyết định công bố với công chúng, đồng thời cho biết gia đình bạn trai đã sang nhà ngỏ lời hỏi cưới. Cặp đôi hiện dự định sẽ tổ chức lễ thành hôn vào cuối năm 2027.

Trên MXH lan truyền tin đồn cả hai thực ra đã có với nhau một người con, dù tên tuổi hay giới tính của bé vẫn là một ẩn số. Vì thế, biệt đội “thám tử mạng” đã chắp vá lại những mảnh ghép và tìm thấy một chi tiết trong MV Thị Mầu củng cố cho giả thuyết này. Trong sản phẩm âm nhạc này, nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình bụng bầu khá rõ rệt, phù hợp với bối cảnh và câu chuyện dân gian mà MV xây dựng.

Thị Mầu - Hoà minzy

Giả thuyết trên MXH cho rằng Hoà Minzy che giấu bụng bầu qua tạo hình Thị Mầu

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chi tiết bụng bầu trong MV Thị Mầu có thể không chỉ đơn thuần là yếu tố kịch bản, mà biết đâu lại phản ánh tình trạng thực tế của Hòa Minzy tại thời điểm ghi hình.

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022. Khi đó, Thăng Văn Cương là một trong những quân nhân phụ trách hỗ trợ và huấn luyện các nghệ sĩ trong suốt quá trình ghi hình. Sau khi chương trình khép lại, cả hai vẫn giữ liên lạc. Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, họ dần tìm thấy sự đồng điệu và phát triển mối quan hệ tình cảm.

Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương nên duyên qua chương trình Sao Nhập Ngũ (Ảnh: Sao Nhập Ngũ)

1 năm sau tức 2023, Hoà Minzy tung ra MV Thị Mầu và đây cũng là thời điểm được netizen tin rằng nữ ca sĩ mang thai em bé thứ 2. Không chỉ trong MV, tại sự kiện họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc, Hoà Minzy cũng mặc trang phục Thị Mầu có bầu. Nhưng chính vì đó là hình tượng nhân vật nên khi đó, không ai mảy may nghi vấn.

Không chỉ trong MV, tại sự kiện họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc, Hoà Minzy cũng mặc trang phục Thị Mầu có bầu

Nếu những suy đoán của cư dân mạng là sự thật, không ít người cho rằng đây cũng có thể là một cách giữ kín đời tư khôn ngoan của Hòa Minzy. Việc xuất hiện với hình tượng nhân vật mang thai trong MV Thị Mầu tạo nên một “lớp vỏ bọc” hợp lý. Nữ ca sĩ vẫn có thể duy trì hoạt động âm nhạc và sức nóng tên tuổi thông qua một sản phẩm được đầu tư chỉn chu, trong khi đời sống cá nhân lại được giữ kín trước sự soi xét của mạng xã hội. Thay vì phải né tránh ống kính hay tạm ngưng xuất hiện, hình tượng nhân vật trong MV lại giúp mọi thứ trở nên tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thông tin nói trên vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán từ cộng đồng mạng. Hòa Minzy chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào liên quan đến tin đồn mang thai lần hai. Trước đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ rằng cô không có ý định giấu kín những cột mốc quan trọng trong cuộc sống, và sẽ chủ động thông báo với khán giả khi sẵn sàng. Vì vậy, nhiều người cho rằng cần chờ đợi phản hồi chính thức từ chính chủ thay vì vội vàng kết luận từ những chi tiết chưa được kiểm chứng.

Nói thêm về Thị Mầu , ca khúc hiện thu về 72 triệu view, đánh dấu cột mốc Hoà Minzy bước chân vào dòng nhạc văn hoá kết hợp chất liệu đương đại. MV mở đầu tại một sân khấu chèo, nơi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Khi đó, Thu Huyền, nghệ sĩ từng được khán giả nhớ đến với vai Thị Mầu kinh điển, vào vai người thầy, trực tiếp chỉ dạy cho cô học trò Hòa Minzy cách thể hiện nhân vật.

Thị Mầu đánh dấu cột mốc Hoà Minzy bước chân vào dòng nhạc văn hoá kết hợp chất liệu đương đại (Ảnh: FBNV)

Sau buổi tập, cô học trò rời sân khấu nhưng vẫn không ngừng luyện tập những động tác của Thị Mầu trên đường về. Trong khoảnh khắc đầy tưởng tượng, một “phiên bản Thị Mầu chuẩn mực” như cái bóng nhập vào cô, mở ra hành trình rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Từ đó, hình ảnh Thị Mầu hiện lên với nét hồn nhiên, tinh nghịch, vừa ca hát vừa nhảy múa giữa không gian đời thường.

MV khép lại khi cô học trò quay trở lại sân khấu chèo để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Màn trình diễn của cô nhận được cái gật đầu hài lòng từ người thầy, như một dấu mốc cho hành trình nhập vai thành công.