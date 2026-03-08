Hòa Minzy đã lên ý tưởng cho bài hát đám cưới từ 2 năm trước, gọi bạn trai Đại uý là “Bộ đội Cụ Hồ”

Sau 4 năm giữ kín chuyện tình cảm, ngày 7/3, Hòa Minzy bất ngờ công khai bạn trai Thăng Văn Cương trước công chúng. Mối quan hệ của cả hai thực tế đã được bạn bè và gia đình hai bên biết đến từ lâu, tuy nhiên cặp đôi vẫn lựa chọn giữ kín và chưa từng công khai trước công chúng. Một trong những điều khiến netizen xúc động nhất chính là việc gia đình bạn trai đã kịp sang hỏi cưới khi Hoà Minzy khi ông nội của cô vẫn còn khỏe mạnh để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này.

Sau 4 năm giữ kín chuyện tình cảm, ngày 7/3, Hòa Minzy bất ngờ công khai bạn trai Thăng Văn Cương trước công chúng (Ảnh: FBNV)

Không chỉ hàng vạn người dùng mạng, loạt ngôi sao là bạn bè thân thiết cũng gửi lời chúc phúc tới cặp tình nhân. Hoà chung bầu không khí, Tuấn Cry, cha đẻ bản hit Bắc Bling , đã gây xôn xao khi bật mí về “đơn order” của Hòa Minzy từ 2 năm trước. Anh chàng đăng tải dòng trạng thái, nhớ lại lúc Hoà Minzy nhờ anh sáng tác một bài hát đám cưới, đính kèm cả hình ảnh chụp tin nhắn giữa 2 người.

Theo Tuấn Cry chia sẻ, vào đầu tháng 6/2024, Hòa Minzy chủ động nhắn cho nam nhạc sĩ để trao đổi ý tưởng liên quan đến câu chuyện lấy chồng. Nữ ca sĩ còn hé lộ nếu sau này lập gia đình thì có thể dùng chính bài hát đó để quay MV cho đám cưới của mình. Trong cuộc trò chuyện, Hòa Minzy cho biết cô rất thích đưa những chi tiết đặc trưng của văn hoá miền Bắc vào bài hát như cảnh cau trầu, mâm cỗ cưới hay không khí đám cưới truyền thống, đồng thời tiết lộ bạn trai mình là “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hòa Minzy chủ động nhắn cho nam nhạc sĩ để trao đổi ý tưởng sáng tác (Ảnh: FBNV)

Khi được hỏi về màu sắc ca khúc, giọng ca sinh năm 1995 bày tỏ mong muốn một bản nhạc tình tứ, nhẹ nhàng, có nhịp điệu dịu dàng và không quá buồn. Thậm chí, nữ ca sĩ còn hào hứng hỏi Tuấn Cry đã nghĩ ra tên bài hát hay chưa, gợi ý rằng có thể đặt một cái tên liên quan đến “duyên vợ chồng”.

Sau 2 năm, sản phẩm mang tên Ngày Về Anh Cưới Em (Ảnh: FBNV)

Tuấn Cry cho biết thời điểm đó anh chỉ “nửa tin nửa ngờ” về viễn cảnh Hòa Minzy sẽ dùng ca khúc cho chính đám cưới của mình. Tuy nhiên sau khi nữ ca sĩ công khai chuyện tình cảm, nam nhạc sĩ cho biết anh thực sự bồi hồi khi nhìn thấy “nhân vật chính của bài hát” nay đã tay trong tay bên nửa kia và nhận được sự chấp thuận từ hai bên gia đình. Tuấn Cry cũng đặc biệt vui khi cảm nhận được sự gắn kết giữa bé Bo và “chú bộ đội”, đồng thời gửi lời chúc phúc tới cặp đôi và hài hước nhắn nhủ đang chờ thiệp cưới để được “quẩy 7 ngày 7 đêm”.

Tuấn Cry hạnh phúc và gửi lời chúc tới cặp đôi

Cho đến nay, chúng ta đều đã hiểu Ngày Về Anh Cưới Em chính là thành phẩm cuối cùng được Tuấn Cry tạo nên. Đây là bản nhạc nền du dương mang âm hưởng dân gian, với ca từ nói về tình yêu đôi lứa và cảnh đẹp duyên sánh đôi.

Bên dưới bài đăng của Tuấn Cry, đông đảo cư dân mạng cũng nhanh chóng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú. Nhiều người cho rằng giai điệu của ca khúc mang màu sắc rất mới lạ nhưng vẫn dễ nghe và giàu cảm xúc, mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc đúng tinh thần một bài hát đám cưới. Không ít khán giả dành lời khen cho khả năng sáng tác của Tuấn Cry, đồng thời bày tỏ sự háo hức chờ đợi bản hoàn chỉnh của ca khúc. Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng gửi lời chúc mừng tới Hòa Minzy, cho biết họ cảm thấy niềm vui và hạnh phúc như được lan tỏa khi theo dõi câu chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.