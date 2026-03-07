Tối 6/3, BigDaddy tung ra MV Rất Là Nhiều Tỏi, đánh dấu sự trở lại của nam rapper trên đường đua nhạc Việt. 2 năm kể từ màn collab tình tứ với Emily, Yêu Nắm , Rất Là Nhiều Tỏi nhận được sự kỳ vọng lớn, đồng thời hứa hẹn sẽ khuấy đảo Vpop tháng 3. Sau gần 1 ngày phát hành, MV đã “bỏ túi” hơn 200 nghìn view, một con số vô cùng khả quan sau dịp Tết ảm đạm.

Rất Là Nhiều Tỏi - BigDaddy x Dangrangto

Kết hợp cùng Dangrangto, Rất Là Nhiều Tỏi không phải là bản rap tình cảm quen thuộc mà lại mang màu sắc tươi vui, dí dỏm và đậm tinh thần “chill nhưng không hề lười” của giới trẻ hiện đại. MV được chắp nối với nhiều phân đoạn one-shot cùng các nghệ sĩ, đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực của cả một tập thể.

MV được chắp nối với nhiều phân đoạn one-shot cùng các nghệ sĩ

Ngay từ tiêu đề, Rất Là Nhiều Tỏi đã khiến khán giả tò mò. Trong cách chơi chữ của BigDaddy, “tỏi” không chỉ đơn giản là… tỏi, mà còn mang ý nghĩa ẩn dụ cho tiền bạc, thành quả và “lộc lá” sau hành trình nỗ lực dài hơi. Xuyên suốt ca khúc, BigDaddy khắc họa hình ảnh một người nghệ sĩ trưởng thành sau nhiều năm theo đuổi hip-hop: từng trải, hiểu áp lực, nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sự tự tin vào con đường mình đã chọn.

Phần hook lặp lại với câu rap “ T** cần thêm trọng trách đè vai, đúng t** cần thêm nhiều mệt mỏi ” mở ra một thông điệp khá thú vị: với BigDaddy, áp lực không phải là thứ cần né tránh, mà là dấu hiệu cho thấy bản thân đang tiến lên phía trước. Anh rap về hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc, những chuyến lưu diễn khắp nơi, niềm tự hào gia đình, và cả mong muốn tiếp tục mơ lớn hơn nữa trong tương lai. Hình ảnh “soi gương để nhớ rằng mình giỏi” hay “mơ về những điều sẽ đến” cũng cho thấy tâm thế tự tin nhưng không quá khoa trương.

Anh rap về hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc, những chuyến lưu diễn khắp nơi, niềm tự hào gia đình, và cả mong muốn tiếp tục mơ lớn hơn nữa trong tương lai

Trong khi đó, Dangrangto mang đến một verse trẻ trung hơn. Nam rapper kể lại hành trình làm nghề với những áp lực từ công việc, từ kỳ vọng của thị trường đến việc cân bằng cuộc sống riêng. Dù vậy, tinh thần chung vẫn xoay quanh tình yêu dành cho hip-hop và niềm tin rằng nếu kiên trì theo đuổi đam mê thì thành quả sớm muộn cũng sẽ tới.

Về mặt phối khí, Rất Là Nhiều Tỏi là track nhạc trap đặc trưng, cài cắm trong đó là những âm thanh nhạc cụ quen thuộc, mang đến sự gần gũi và đời thường. MV tiếp tục phát huy “đặc sản” quen thuộc của BigDaddy: “vũ trụ cameo” Từ hội anh em chí cốt như Huyme, Phở Đặc Biệt, Tùng Sơn cho đến các đồng nghiệp thân thiết và các thành viên BIGTEAM như JustaTee, Phúc Du, Ogenus, Tez, Pháp Kiều, 7dnight hay CONGB… tất cả đều góp mặt tạo nên bầu không khí náo nhiệt, đúng tinh thần “anh em tụ họp” đặc trưng của cộng đồng rap.

MV có sự xuất hiện của "vũ trụ cameo" toàn bạn bè và đồng nghiệp thân thiết

Đặc biệt, sự xuất hiện của Emily cùng hai con nhỏ cũng cho thấy hình ảnh BigDaddy không chỉ là rapper trên sân khấu mà còn là người đàn ông của gia đình (Ảnh: FBNV)

Tổng thể, Rất Là Nhiều Tỏi không phải là một bản rap nặng về kỹ thuật hay thông điệp lớn lao. Thay vào đó, ca khúc giống như một lời tự sự về hành trình trưởng thành trong nghề: có áp lực, có tham vọng, có cả những khoảnh khắc tự hào khi nhìn lại chặng đường đã qua. Tất cả được gói gọn trong “vibe” tích cực của BigDaddy - cứ mơ lớn, làm lớn và tận hưởng tuổi trẻ hết mình.