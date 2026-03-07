Quanh sự cố giọng hát của Bằng Kiều

Màn biểu diễn lan truyền mạnh khiến nam ca sĩ hứng không ít chỉ trích và bình luận tiêu cực. Ở tuổi 53, Bằng Kiều thông báo tạm ngừng ca hát để lấy lại phong độ.

“Cố gắng đó hơi liều và hơi dại”?

Bằng Kiều từng chia sẻ với truyền thông: Anh không có người đại diện. Nhưng một người bạn, người em thân thiết của anh đã viết trên trang cá nhân giải thích lý do vì sao anh không thể hát tốt trong chương trình vừa qua: Nam ca sĩ bị viêm họng cấp, đáng ra phải điều trị và xông họng theo chỉ định của bác sĩ. Dù biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình song anh vẫn nỗ lực lên sân khấu vì không muốn khán giả phải hụt hẫng. Bằng Kiều đã thả tim cho bài viết trên.

Nhưng nhiều khán giả dường như không chấp nhận cách giải thích này. Họ đưa ra bằng chứng không phải lần đầu Bằng Kiều hát live dở. Một khán giả viết: “Đợt về Tuyên Quang cũng vậy. Anh hát đuối quá khiến khán giả bỏ về”. Người khác viết: “Hồi tôi đi xem ở khách sạn Melia (Hà Nội), anh ấy cũng mất giọng. Chuyện đã 10 năm rồi”. Một số tài khoản bổ sung: “Đừng lấy lý do ốm, lúc nào cũng ốm chắc? Hồi Bằng Kiều về Hạ Long diễn, hát không lên nổi, ngồi nghe thấy phí tiền”; “Khi Bằng Kiều hát ở lễ bàn giao căn hộ, nơi tôi đang sống, cũng dở. Cư dân hỏi nhau có thuê nhầm ca sĩ không?”; “Đã thấy có dấu hiệu đi xuống khi xem Bằng Kiều hát ở Mây Lang Thang, Đà Lạt”… Riêng màn hát live Nơi tình yêu bắt đầu, Lắng nghe mùa xuân về của Bằng Kiều trong chương trình ở Ninh Bình vừa qua bị không ít khán giản liệt vào hàng “thảm hoạ”.

Giảng viên thanh nhạc, NSND Rơ Chăm Phiang xem clip Bằng Kiều biểu diễn ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu (sáng tác: Tiến Minh) và nhận định: Nam ca sĩ đang gặp vấn đề không nhỏ. Nữ nghệ sĩ từng tu nghiệp ở Nhạc viện Tchaikovsky phân tích: “Ở sự cố này, Bằng Kiều làm hỏng cả bài hát, cảm giác như nghe đài mà pin bị yếu. Bằng Kiều không hát phô như nhiều người đang chê, tai của anh rất tinh. Vì Kiều từng học kèn ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Lúc trẻ, Bằng Kiều không cần tập lấy hơi khi hát. Anh lấy hơi theo kỹ thuật thổi kèn. Nhưng khi tuổi đã lớn, hơi yếu sẽ không đáp ứng được. Phải có kỹ thuật thanh nhạc mới giữ được phong độ dài lâu”. Những gì từng là điểm mạnh để khoe trong giọng hát Bằng Kiều cùng với thời gian lại gây áp lực lên chính anh. NSND Rơ Chăm Phiang phân tích tiếp: “Hát đè vị trí quá nên bị suy nhược thanh đới, phù nề thanh quản”. Bà giải thích rõ hơn: “Bởi không có kỹ thuật, hát đè vị trí xuống dưới cổ, thanh quản bị làm việc nhiều. Hoạt động với tần suất cao, hát cao, gào thét, tuổi tác tăng lên… dần dần bị nhược cơ, thanh quản phù nề. Khi sức khỏe không tốt, ca sĩ cứ tưởng vẫn hát được bình thường nên cố gắng và nhận trái đắng. Cố gắng đó hơi liều và hơi dại. Tốt nhất nên tạm nghỉ”. Theo NSND Rơ Chăm Phiang, vấn đề của giọng ca Trái tim bên lề không hiếm gặp trong làng ca sĩ và cần rất nhiều thời gian để hồi phục: “Phải nghỉ rất lâu. Có thể giọng hát sau hồi phục cũng không được như xưa. Có người đã lựa chọn hát thấp đi, sau khi đã hồi phục. Sự cố này cũng hay bị tái phát”.

Đòi hỏi trải nghiệm hoàn hảo

Tạm xa rời ánh đèn sân khấu và khán giả là quyết định không dễ dàng với nghệ sĩ thâm niên như Bằng Kiều. Tuy nhiên, đây là việc cần làm trong bối cảnh khán giả ngày càng đòi hỏi khắt khe và mạng xã hội bùng nổ. Ca sĩ nổi tiếng gặp sự cố khi biểu diễn không hiếm và không thể che giấu trong thời kỳ Facebook, TikTok, YouTube… thịnh hành. Sở dĩ ca sĩ Như Quỳnh, người từng được ca ngợi tài sắc vẹn toàn và sở hữu nhiều biệt danh như “hoa hậu bolero”, “nữ hoàng ca múa”…, giảm dần sức hút vì những sự cố của chị khi biểu diễn ở phòng trà và một số sự kiện trong nước bị chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, nhận về những bình luận tiêu cực. Sự cố “hát oét” của Hồ Ngọc Hà gần đây cũng bị chia sẻ rầm rộ, thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Sự cố của nữ ca sĩ Duyên Quỳnh khi trình bày bản hit Viết tiếp câu chuyện hoà bình trong lễ trao giải Làn sóng xanh 2025 khiến dư luận băn khoăn về khả năng hát live của giọng ca 9x…

Bằng Kiều trình diễn trên sân khấu lung linh, có múa “yểm trợ” nhưng vẫn bị khán giả “soi” giọng hát. Ảnh nhỏ: Nam ca sĩ chật vật hát ca khúc “tủ” ở Ninh Bình (ảnh chụp lại từ clip)

Mỗi ca sĩ lựa chọn giải pháp khác nhau để giải quyết sự cố. Như Quỳnh chọn cách im lặng. Duyên Quỳnh chọn xin lỗi. Bằng Kiều chọn tạm thời dừng hoạt động để có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi. Không ít ca sĩ chia sẻ rằng, cố gắng lên sâu khấu trong điều kiện sức khoẻ không cho phép là vì tình yêu với khán giả, với nghề. Nhưng một bộ phận khán giả hôm nay lại không tán đồng quan điểm ấy. Họ chi tiền mua vé và đòi hỏi một trải nghiệm hoàn hảo, từ những chi tiết nhỏ. Như đi “đu” concert, ghế bị đọng nước mưa, không có nhân viên làm sạch, khán giả cũng chụp lại và đưa lên mạng. Ghế ngồi bị che khuất tầm nhìn sân khấu cũng bị phê bình bằng cách “quăng” hình ảnh lên mạng… Cho nên, màn biểu diễn Nơi tình yêu bắt đầu khó nhọc và khó nghe của Bằng Kiều lan toả mạnh và hứng chỉ trích không có gì lạ. Đã có những người đặt câu hỏi: Ca sĩ không hoàn thành tốt màn biểu diễn của mình có phải bồi thường tiền vé cho khán giả không? Ở Việt Nam, đã có ca sĩ thực hiện điều này. Vài năm trước, trong một đêm nhạc tại Hà Nội, ca sĩ Tuấn Hưng gặp sự cố về giọng hát khiến anh không thể hoàn thành trọn vẹn màn biểu diễn của mình. Trước phản ứng của khán giả, Tuấn Hưng đăng đàn xin lỗi và đưa ra phương án giải quyết: Những khán giả không thể thông cảm cho anh thì có thể liên hệ với ban tổ chức nhận lại tiền vé. Anh cũng sẽ bù lại bằng một đêm diễn khác. Cách giải quyết của giọng ca Nắm lấy tay anh nhận được hồi âm tích cực từ khán giả song đến nay hiếm thấy ca sĩ nào học theo cách của ca sĩ Tuấn Hưng.

Bằng Kiều chơi kèn trên sân khấu “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ: “Trong quá khứ, tôi từng bị đau họng và khan tiếng, có lúc bị ốm vì chạy sô nhiều quá. Để giải quyết vấn đề khi sức khoẻ trục trặc, tôi thường chọn xuống tone nếu bắt buộc phải hát live. Tôi thông báo với ban nhạc để họ nắm được tình hình”. Nữ hoàng nhạc rock một thời từng phải huỷ buổi diễn: “Trong chương trình về âm nhạc Lam Phương năm 2023 ở Nhà hát Hoà Bình, tôi đã phải ra sân khấu cáo lỗi với khán giả vì khan tiếng không thể hát live được. Tôi đã khóc và cúi đầu xin lỗi khán giả cho tôi được không hát. Có khán giả động viên, cứ hát đi, họ sẽ không khắt khe nhưng tôi từ chối. Trước đó, tôi đã nhận đặt cọc 50% từ ban tổ chức, sự cố xảy ra tôi đã chủ động trả lại tiền đặt cọc”.