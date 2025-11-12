Không ai chấp nhận Bằng Kiều

Tối 10/11, Bằng Kiều gây chú ý khi đăng tải trạng thái liên quan đến việc nhiều nghệ sĩ Việt xuất hiện tại concert của G-DRAGON diễn ra trong hai đêm 8 và 9/11 ở Hà Nội. Trong bài viết, nam ca sĩ đặt câu hỏi rằng liệu khi nghệ sĩ Việt sang Hàn Quốc biểu diễn có được đón nhận nồng nhiệt như vậy hay không. Điều khiến cộng đồng mạng dậy sóng là khi Bằng Kiều đem so sánh G-DRAGON với ba giọng ca trong nước gồm Trung Quân, Quốc Thiên và chính mình. Anh viết: “Nghĩ hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng chấp bạn kia một mắt luôn.”

Bằng Kiều gây tranh cãi khi có chia sẻ được cho là "coi thường" G-DRAGON

Trước luồng ý kiến trái chiều, Bằng Kiều nhanh chóng gỡ bỏ bài đăng. Đến sáng 11/11, anh lên tiếng xin lỗi công khai trên trang cá nhân, giải thích rằng dòng trạng thái trước đó chỉ là một câu nói đùa, hoàn toàn không mang ý so sánh hay hạ thấp ai. "Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào ồn ào không đáng có", nam ca sĩ chia sẻ.

Từ đây, dân tình đào lại được tình huống Bằng Kiều từng bị các Anh Tài từ chối chung đội khi ghi hình cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cụ thể, tiến vào Công Diễn 3, đội hình 4 liên minh của 30 nghệ sĩ đã phải tái cơ cấu lại. Theo quy định, liên minh dẫn đầu là Tinh Tú gồm 2 nhà Tái Sinh và Sao Sáng được giữ nguyên lực lượng vì đạt điểm cao nhất. 3 liên minh còn lại (Cửu Long, Phát Tài, Kame) tan rã, đồng thời các thành viên bỏ phiếu kín để chọn ra 2 thủ lĩnh mới. Kết quả, S.T Sơn Thạch nhận được 9 phiếu và Bằng Kiều nhận 6 phiếu, trở thành 2 thủ lĩnh mới bên cạnh Cường Seven và Đinh Tiến Đạt.

Bằng Kiều được bầu làm thủ lĩnh ở Công Diễn 3 trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sau khi bốc thăm, mỗi đội sẽ có 7 hoặc 8 thành viên, các thủ lĩnh lần lượt chiêu mộ từng thí sinh về đội mình. Bằng Kiều là đội trưởng gặp nhiều khó khăn nhất trong việc lập team. Ở lượt chọn đầu tiên, Bằng Kiều bày tỏ mong muốn (S)TRONG Trọng Hiếu sẽ về đội mình. Nam ca sĩ cho rất trân trọng tài năng và năng lượng sân khấu của quán quân Vietnam Idol 2015, trong khi Trọng Hiếu cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh. Tuy nhiên, kết quả vẫn là lời từ chối từ phía (S)TRONG Trọng Hiếu.

Nam ca sĩ gặp khó khăn trong việc chiêu mộ thành viên

Câu trả lời khiến Bằng Kiều thoáng hụt hẫng trên gương mặt. Anh thừa nhận đây là một “chông gai lớn” của bản thân trong hành trình tại chương trình. Ở lượt chiêu mộ tiếp theo, Bằng Kiều thành công mời được Trương Thế Vinh về đội, phần nào giúp anh lấy lại tinh thần. Thế nhưng ở vòng sau, nam ca sĩ tiếp tục bị Neko Lê từ chối với lý do “đã có quyết định riêng”, thực chất là muốn về đội của S.T Sơn Thạch.

Anh liên tục bị đàn em từ chối

Một số Anh Tài khác thừa nhận nhiều người có xu hướng chọn các đội mạnh để đảm bảo lợi thế thi đấu. Ở lượt chọn kế tiếp, Bằng Kiều hướng đến Kay Trần, một gương mặt được đánh giá có khả năng trình diễn tốt. Tuy nhiên, Kay Trần cũng lịch sự từ chối, khiến Bằng Kiều trở thành thủ lĩnh duy nhất liên tục bị 3 đàn em khước từ lời mời. Điều này khiến anh cảm thấy áp lực và có chút lúng túng.

Khi các thủ lĩnh khác như Cường Seven, Đinh Tiến Đạt và S.T Sơn Thạch lần lượt hoàn thiện đội hình, Bằng Kiều vẫn loay hoay tìm cách bổ sung những mảnh ghép còn thiếu. Những slot cuối cùng gọi tên Hồng Sơn, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Trần Duy Nhất, xây dựng nên Nhà Mứt Gừng với 7 thành viên.

Nhà Mứt Gừng cuối cùng được thành lập với 7 thành viên

Sở hữu đội hình gồm nhiều Anh Tài lớn tuổi, độ hot không cạnh tranh được bằng các team khác, Nhà Mứt Gừng gặp nhiều bất lợi ở Công Diễn 3. Tuy các nghệ sĩ làm tốt ở vòng đấu vocal nhưng lại để thua Nhà Cá Lớn (đội trưởng CƯỜNG SEVEN) - được đánh giá là team mạnh nhất Công Diễn. Vì thế, Hồng Sơn là thành viên buộc phải dừng cuộc chơi.