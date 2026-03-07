Dự kiến diễn ra vào ngày 14/3, NSX Anh Tri Say Hi mùa 2 mới đây ra thông báo concert D-3 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ lùi xuống ngày 16/3, theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội. Còn 10 ngày nữa đến khi đêm diễn được tổ chức, Cody Nam Võ bất ngờ chia sẻ không thể tham gia đêm diễn Anh Trai Say Hi 2025 - A White Valentine Concert khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Theo thông cáo chính thức từ KIM Entertainment, sự vắng mặt này xuất phát từ việc concert thay đổi lịch tổ chức. Sự thay đổi này khiến lịch trình của Cody Nam Võ không thể tiếp tục sắp xếp lại. Phía công ty cho biết nam nghệ sĩ hiện đang tham gia ghi hình cho dự án điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.

Cody Nam Võ vướng lịch ghi hình cho bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu (Ảnh: FBNV)

Trước đó, để kịp xuất hiện tại concert theo lịch cũ, Cody Nam Võ đã chủ động xin phép đoàn phim và nhận được sự hỗ trợ khi ekip đồng ý điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tạm dừng lịch quay trong 3 ngày. Tuy nhiên, khi concert dời sang ngày 16/3, việc tiếp tục thay đổi lịch quay vào phút chót sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả dự án cũng như các hợp đồng vận hành liên quan, khiến nam ca sĩ buộc phải vắng mặt.

KIM Entertainment bày tỏ sự tiếc nuối khi Cody Nam Võ đã chuẩn bị nhiều tiết mục đặc biệt và luyện tập kỹ lưỡng cho đêm diễn tại Mỹ Đình. Công ty cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì sự lỡ hẹn ngoài mong muốn, đồng thời hy vọng sẽ sớm gặp lại người hâm mộ trong những dự án âm nhạc sắp tới.

Nguyên văn bản thông cáo của công ty chủ quản: [CHÍNH THỨC] CODY NAM VÕ LỠ HẸN TẠI ANH TRAI "SAY HI" 2025 - A WHITE VALENTINE CONCERT Thân chào quý khán giả và các bạn yêu mến Cody Nam Võ, Như các bạn đã biết, concert Anh Trai “Say Hi” 2025 – A White Valentine Concert sẽ được dời lịch tổ chức từ ngày 14/03/2026 sang ngày 16/03/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội. Vì lý do bất khả kháng này, KIM Entertainment vô cùng tiếc nuối khi phải thông báo nghệ sĩ Cody Nam Võ sẽ không thể tham gia biểu diễn tại đêm concert ngày 16/03 tới đây. Hiện tại, Cody Nam Võ đang trong quá trình ghi hình cho dự án phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Để có mặt tại Mỹ Đình vào ngày 14/03 như dự kiến ban đầu, Cody Nam Võ đã chủ động xin phép và nhận được sự hỗ trợ hết mình từ phía ekip đoàn phim. Đoàn phim đã vô cùng tạo điều kiện cho Cody Nam Võ khi đồng ý điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tạm dừng lịch quay 3 ngày để Cody Nam Võ có thể cháy hết mình cùng khán giả tại Hà Nội. Tuy nhiên, khi lịch concert thay đổi sang ngày 16/03, Cody Nam Võ không thể tiếp tục dời lịch quay thêm một lần nữa, vì việc thay đổi lịch trình vào phút chót sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất và các hợp đồng vận hành của đoàn phim. Một dự án điện ảnh là nỗ lực của cả một tập thể lớn với hàng trăm nhân sự. Vì thế, Cody Nam Võ cùng KIM Entertainment luôn trân trọng, biết ơn sự linh động cũng như những ưu ái mà đoàn phim đã dành cho nghệ sĩ trong suốt thời gian qua để ưu tiên cho lịch trình concert. Cody Nam Võ đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục đặc biệt, tập luyện kỹ lưỡng để dành tặng cho những khán giả đã chờ đợi mình tại Mỹ Đình. Việc phải lỡ hẹn vào phút chót vì lý do khách quan là điều mà Cody Nam Võ cũng như ekip hoàn toàn không mong muốn. Chúng tôi rất tiếc vì sự lỡ hẹn này và mong sớm có dịp gặp lại quý khán giả trong những dự án âm nhạc gần nhất. Trân trọng, KIM Entertainment.

Ngay sau thông báo của công ty, Cody Nam Võ cũng đăng tải tâm thư trên trang cá nhân để gửi lời đến người hâm mộ. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân rất tiếc khi phải lỡ hẹn với khán giả, đặc biệt khi biết nhiều người đã chuẩn bị vé, đặt xe, thậm chí bay từ xa đến Hà Nội chỉ để gặp mình. Anh cũng bày tỏ sự hụt hẫng khi không thể trình diễn các tiết mục đã dày công chuẩn bị, trong đó có phần dance battle được kỳ vọng tại concert.

Cody Nam Võ hụt hẫng khi không thể trình diễn các tiết mục đã dày công chuẩn bị (Ảnh: FBNV)

Nguyên văn bài viết của Cody Nam Võ: Chào cả nhà, Thật sự lúc này cảm xúc của Nam đang rất khó tả, vừa tiếc nuối vừa cảm thấy thương mọi người rất nhiều. Thật buồn khi phải thông báo Nam sẽ không thể có mặt tại đêm concert Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert vào ngày 16/03 tới. Đọc những dòng tin nhắn của các bạn đã sẵn sàng vé, xe, phòng khách sạn, hay thậm chí có những bạn ở xa mua vé máy bay về chỉ để gặp Nam mà Nam thấy xót và tiếc vô cùng. Điều hụt hẫng nhất với Nam là phải đành gác lại phần Dance Battle cùng những tiết mục đặc biệt mà Nam đã dốc hết tâm sức chuẩn bị để dành tặng riêng cho cả nhà. Dù lỡ hẹn lần này trên sân khấu ngày 16/03, Nam hứa sẽ bù đắp bằng một Cody Nam Võ thật bùng nổ trên màn ảnh rộng và những dự án âm nhạc sắp tới. Nam nhất định sẽ đem lại những cống hiến tốt nhất trong lần gặp gần nhất. Chúc bình an và những năng lượng tích cực nhất sẽ đến với tất cả các bạn. Mong cả nhà vẫn đến sân vận động để tiếp lửa cho các anh trai nhé, vì ai cũng đã nỗ lực đến 200% cho đêm concert này. Em cũng xin gửi lời thương chúc Ban tổ chức cùng toàn thể các anh chị em trong ekip chương trình sẽ có một đêm diễn rực rỡ và thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã luôn vất vả vì một hành trình tuyệt vời. Hy vọng trong tương lai gần, em sẽ lại có cơ hội được tỏa sáng và cháy hết mình cùng đại gia đình "Say Hi" ở một đêm diễn khác. Gửi 29 Anh Trai: Em ở xa luôn dõi theo mọi người. Nhờ anh em hoàn thành cả phần của em giúp em nha. Mọi người cố lên! Hẹn gặp lại mọi người sớm nhất. Thương cả nhà rất nhiều!

Trên nền tảng Threads, Cody Nam Võ chỉ đăng vỏn vẹn một dòng ngắn gọn: “Xin lỗi mọi người! Nam đã cố hết sức của mình rồi”. Câu nói ngắn ngủi nhưng chất chứa sự bất lực này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

Bên dưới bài đăng của Cody Nam Võ, nhiều Anh Trai mùa 2 để lại bình luận động viên anh chàng. Nhâm Phương Nam trấn an đàn em: “ Đừng lo, có anh nè, bài nào anh tập cũng kỹ rồi, em chỉ cần xem và khen!”. Trong khi đó, Mason Nguyễn hài hước đề xuất phương án: “ Yên tâm hôm đó em gọi video xong nối lên màn LED cho” . Rio cũng nhắn nhủ: “Đồng đội sẽ cháy vì anh!” , còn Hải Nam để lại đùa vui: “Xin mà cho à” . Jey B cũng góp lời với cách viết teencode dí dỏm: “ Không nàm thao hếc a ưiiii”. Loạt tương tác này khiến nhiều khán giả thích thú, cho rằng tình cảm giữa các thành viên của chương trình vẫn rất gắn bó dù Cody Nam Võ không thể góp mặt trong đêm diễn sắp tới.

Các Anh Trai đồng loạt an ủi và động viên Cody Nam Võ

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi một trong những gương mặt được mong chờ của chương trình không thể góp mặt. Không ít người cho biết họ đã chờ đợi màn trình diễn của Cody Nam Võ, đặc biệt là những tiết mục vũ đạo vốn được xem là thế mạnh của nam nghệ sĩ.

Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng cũng tỏ ra thông cảm với tình huống bất khả kháng này. Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi lịch concert quá sát ngày khiến nghệ sĩ khó xoay xở, nhất là khi lịch quay phim đã được sắp xếp từ trước. Một số fan còn động viên Cody Nam Võ tập trung hoàn thành tốt dự án điện ảnh, đồng thời hy vọng anh sẽ sớm có dịp tái ngộ khán giả trong các sân khấu hay concert khác trong tương lai.