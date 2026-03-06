RHYDER đang là một trong những gương mặt trẻ thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường nhạc Việt. Loạt dấu mốc nghề nghiệp liên tiếp trong những năm gần đây, khiến nam ca sĩ sinh năm 2001 được nhắc đến như một trường hợp đặc biệt của thế hệ nghệ sĩ Gen Z.

Nghệ sĩ RHYDER (ảnh: FBNV)

RHYDER sinh năm 2001, tên thật là Nguyễn Quang Anh, quê Thanh Hóa. Anh bắt đầu được công chúng biết đến khi đăng quang chương trình The Voice Kids mùa đầu tiên vào năm 2013 dưới sự dẫn dắt của bộ đôi huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Thời điểm đó, Quang Anh gây ấn tượng nhờ chất giọng nội lực, phong cách trình diễn tự tin cùng khả năng làm chủ sân khấu dù còn rất nhỏ tuổi. Chiến thắng tại cuộc thi giúp nam ca sĩ trở thành một trong những gương mặt “sao nhí” nổi bật của Vpop.

RHYDER là Quán quân đầu tiên của The Voice Kids (ảnh: FB)

Sau giai đoạn nổi tiếng sớm, Quang Anh lựa chọn tạm lắng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho việc học. Anh theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi giúp nam nghệ sĩ củng cố nền tảng chuyên môn về âm nhạc, đồng thời phát triển thêm nhiều kỹ năng như sáng tác, chơi nhạc cụ và sản xuất âm nhạc.

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại của Quang Anh với nghệ danh RHYDER khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 3. Tại sân chơi này, RHYDER được chú ý bởi phong cách biểu diễn mang màu sắc hiện đại, kết hợp giữa khả năng ca hát và rap. Dù gây nhiều tranh luận về việc thiên về hát hơn rap, anh vẫn chứng minh được tư duy âm nhạc khác biệt và lọt vào top 9 chung cuộc.

Năm 2023, RHYDER tham gia Rap Việt (ảnh: VieON)

Một năm sau, RHYDER tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Với loạt sân khấu được đầu tư chỉn chu, khả năng làm chủ sân khấu cùng nhiều tiết mục tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, RHYDER giành vị trí Á quân của chương trình và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất sau show, dẫn đầu làn sóng thần tượng mới.

RHYDER giành vị trí Á quân của Anh Trai Say Hi mùa 1 và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất sau show, dẫn đầu làn sóng thần tượng mới (ảnh: VieON)

Từ sau cuộc thi, tần suất hoạt động của RHYDER tăng mạnh. Tháng 11/2024, anh tổ chức minishow mang tên Dự Án Bí Mật tại TP.HCM, đánh dấu bước thử nghiệm đầu tiên với mô hình concert cá nhân. Đến tháng 10/2025, RHYDER phát hành album phòng thu đầu tay TRAP. Sản phẩm được RHYDER đầu tư khủng, tự sáng tác - sản xuất nhạc và thử sức đa thể loại. Album của RHYDER ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, đồng thời đạt các thành tích thương mại đáng chú ý trên nền tảng nhạc số.

Bước sang năm 2026, RHYDER tiếp tục mở rộng hoạt động với live concert cá nhân đầu tiên mang tên LUMINARHY, dự kiến diễn ra ngày 4/4 tới đây tại TPHCM. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ ngay từ khi công bố.

Bước sang năm 2026, RHYDER tiếp tục mở rộng hoạt động với live concert cá nhân đầu tiên mang tên LUMINARHY (ảnh: NVCC)

Sức hút của RHYDER tiếp tục được thể hiện qua sự kiện mở bán vé sớm cho concert LUMINARHY. Theo thông báo từ ban tổ chức, đợt vé Early Bird được phát hành vào tối 5/3/2026 đã sold-out chỉ trong 22 giây. Con số này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, được xem là một trong những tốc độ bán vé nhanh đáng chú ý của một concert cá nhân nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam.

Concert LUMINARHY dự kiến có nhiều hạng vé khác nhau, từ khu vực phổ thông đến các hạng VIP với quyền lợi riêng dành cho người hâm mộ. Việc toàn bộ vé mở bán sớm được mua hết trong thời gian ngắn cho thấy lượng khán giả quan tâm lớn, đồng thời phản ánh sức ảnh hưởng của cộng đồng fan mang tên FLASH.

Vé mở bán sớm concert RHYDER hết chỉ sau 22 giây (NVCC)

Sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, hình ảnh RHYDER xuất hiện trên fanpage chính thức của Thông tin Chính phủ cũng gây chú ý trên mạng xã hội. Bài đăng ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ có mặt tại Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) để thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến định danh cá nhân. Hình ảnh giản dị của nghệ sĩ trẻ khi chấp hành quy định pháp luật nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng, với hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.

Chùm ảnh RHYDER viral trên trang Thông tin Chính phủ ngày mùng 3 Tết 2026 (ảnh: Trang Thông tin Chính phủ)

Sau hơn một thập kỷ kể từ chiến thắng tại Giọng hát Việt nhí, RHYDER đang từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập với màu sắc âm nhạc riêng. Từ một “quán quân nhí” từng được công chúng biết đến rộng rãi, Nguyễn Quang Anh hiện được nhắc tới với tư cách RHYDER - một nghệ sĩ Gen Z hoạt động đa năng trong vai trò ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Những dấu mốc liên tiếp trong giai đoạn 2024-2026 cho thấy sự chuyển mình đáng chú ý của nam nghệ sĩ trên thị trường nhạc Việt.