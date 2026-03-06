Ngày 5/3, nhóm nhạc nam tân binh CORTIS trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Nhà Xanh trong sự kiện chào mừng các vận động viên Olympic của Hàn Quốc. CORTIS được mời biểu diễn tại chương trình. Bên cạnh đó còn có nhóm nữ ILLIT. Hình ảnh hai nhóm chụp cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

CORTIS và ILLIT chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân (ảnh: IG)

Tại sự kiện mang tính biểu tượng quốc gia này, CORTIS mang đến hai tiết mục sôi động là GO! và Young Creator Crew. Sân khấu của nhóm gây ấn tượng bởi năng lượng trẻ trung, phong thái tự tin cùng màu sắc biểu diễn mang tinh thần tự do sáng tạo. Phong cách biểu diễn phóng khoáng, kết hợp giữa hip-hop, R&B và pop giúp nhóm nhanh chóng khuấy động không khí của chương trình, khiến khán giả tại sự kiện cũng như cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

CORTIS biểu diễn ca khúc mới Young Creator Crew tại Nhà Xanh

Năng lượng trẻ của CORTIS

Nhóm nổi tiếng vượt bậc chỉ sau nửa năm debut

CORTIS là nhóm nhạc nam 5 thành viên trực thuộc BIGHIT MUSIC, công ty nằm trong hệ sinh thái của HYBE Labels. Nhóm chính thức ra mắt vào ngày 18/8/2025 với đĩa đơn đầu tay What You Want . Tên gọi CORTIS là viết tắt của “Color Outside The Lines”, mang ý nghĩa phá bỏ những khuôn khổ cũ và khuyến khích sự sáng tạo tự do trong âm nhạc. Ngay từ khi debut, nhóm đã định hình hình ảnh như một “creative crew”, khi các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và xây dựng ý tưởng cho các sản phẩm hình ảnh.

CORTIS là nhóm nhạc nam hot nhất hiện tại (ảnh: X)

Đội hình CORTIS gồm năm thành viên: James, Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho. Dù phần lớn đều sinh từ năm 2005 đến 2009, nhóm nhanh chóng được đánh giá cao nhờ khả năng tự sản xuất âm nhạc. Hai thành viên Martin và Seonghyeon đặc biệt gây chú ý khi tham gia vào toàn bộ quá trình viết lời và làm beat cho các ca khúc của nhóm. CORTIS xây dựng hình ảnh một nhóm nhạc trẻ nhưng có định hướng sáng tạo rõ ràng, phù hợp với xu hướng idol thế hệ mới.

Chỉ sau hơn 6 tháng ra mắt, CORTIS đã liên tiếp xuất hiện tại nhiều sân khấu quy mô lớn. Trước khi biểu diễn tại Nhà Xanh, nhóm từng góp mặt tại các sự kiện giải trí và thể thao quốc tế, trong đó có sân khấu liên quan đến National Basketball Association (NBA) tại Mỹ. Việc một tân binh Kpop nhanh chóng có mặt tại những chương trình mang tầm vóc quốc tế và quốc gia được xem là bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của nhóm.

CORTIS và Vương Hạc Đệ ở NBA (ảnh: IG)

Thành tích ban đầu của CORTIS cũng cho thấy đà phát triển nhanh chóng. Nhóm giành giải Tân binh của năm tại MAMA Awards 2025 và tiếp tục được vinh danh ở hạng mục tương tự tại Golden Disc Awards 2026. EP đầu tay Color Outside the Lines ghi nhận hơn 200 triệu lượt nghe trực tuyến trên nhiều nền tảng. GO! và FaSHioN còn trở thành một hiện tượng lan truyền trên TikTok, giúp tên tuổi của nhóm tiếp cận lượng khán giả trẻ trên toàn cầu.

Đầu năm 2026, CORTIS đã cán mốc 10 triệu người theo dõi trên Instagram, là nhóm nhạc thế hệ mới chạm mốc này nhanh nhất

Nhờ sức hút này, fandom của nhóm - mang tên COER phát triển nhanh chóng. Đầu năm 2026, CORTIS đã cán mốc 10 triệu người theo dõi trên Instagram, là nhóm nhạc thế hệ mới chạm mốc này nhanh nhất. Trong thời gian không quảng bá, CORTIS thu về hơn 1.4 triệu lượt bán album. Chỉ riêng thành tích này đã cho thấy sức hút và fandom cực mạnh của nhóm hiện nay. Mọi nội dung liên quan đến CORTIS đều viral MXH, làm mưa làm gió các nền tảng từ Á sang Âu. Tại Việt Nam, CORTIS là nhóm nhạc gen 5 có độ nhận diện cao nhất hiện tại.

CORTIS đang hoàn thiện dự án âm nhạc mới mang tên The 2nd EP GREENGREEN trong thời gian tới

Mới đây, Big Hit Music đã công bố kế hoạch cho lần tái xuất tiếp theo của nhóm. CORTIS đang hoàn thiện dự án âm nhạc mới mang tên The 2nd EP GREENGREEN . Đĩa đơn mở đường dự kiến phát hành lúc 18h ngày 20/4/2026 (giờ Hàn Quốc), trong khi toàn bộ EP sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4/5/2026.

Việc liên tục xuất hiện tại những sân khấu lớn cùng tốc độ phát triển mạnh mẽ của fandom cho thấy CORTIS đang trở thành một trong những gương mặt tân binh nổi bật của Kpop thế hệ mới. Màn trình diễn tại Nhà Xanh không chỉ là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nhóm mà còn góp phần củng cố vị thế của họ trong làn sóng idol gen 5 đang cạnh tranh ngày càng sôi động.