Khuya 3/3, MCK không kèn trống, tung ra ca khúc mới mang tên ngongiodemquatrangsangdemnay ( Ngọn Gió Đêm Qua Trăng Sáng Đêm Nay ), kết hợp cùng marzuz. Bài hát lấy sample từ bản gốc Dạo Bước Hongkong 1999, một ca khúc đang khá hot trên nền tảng TikTok ở nhiều quốc gia châu Á thời gian gần đây.

Sau hơn 2 ngày lên sóng, ca khúc đã thu về hơn 1,3 triệu lượt xem dù chỉ phát hành dưới định dạng visualizer. Sản phẩm âm nhạc hiện đã vươn lên Top 1 Trending bảng chung và Top 1 mảng âm nhạc, cho thấy sức hút không tưởng của ca khúc và bộ đôi MCK - marzuz.

Nghiêm Tổng (MCK) & Trần Tiểu Muội (marzuz) - ngongiodemquatrangsangdemnay

ngongiodemquatrangsangdemnay gợi lên những rung động trong tình yêu qua cách kể chuyện của MCK khi autotune đã được giảm lược bớt. Lyrics giản dị nhưng tình tứ được biến hoá qua 2 cá tính khác nhau giữa MCK và marzuz. Chất giọng du dương, nhẹ nhàng của marzuz mang đến sự mềm mại cho bản phối mới, giúp ca khúc trở nên bắt tai và dễ lan tỏa hơn trên MXH.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận của MV, nhiều khán giả để lại những chia sẻ khá đặc biệt. Không ít tài khoản cho biết họ nghe ca khúc này ngay trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những dòng bình luận như “nghe bài này trước khi nhập ngũ”, “đợi ngày xuất ngũ sẽ quay lại nghe nhạc MCK tiếp”, nghe nốt bài này và tôi sẽ lên đường nhập ngũ”... đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều tân binh nhập ngũ chia sẻ đã nghe nhạc của MCK trước khi lên đường

Không ít người cho biết họ tranh thủ nghe ca khúc trước khi lên đường nhập ngũ, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nhiều bạn trẻ. Với họ, việc bật một bài hát yêu thích trước ngày tạm rời cuộc sống quen thuộc giống như một cách lưu lại kỷ niệm nhỏ, trước khi bước vào quãng thời gian mới với nhiều thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, âm nhạc của MCK cũng trở thành một phần cảm xúc gắn với ngày lên đường của các thanh niên.

Những dòng tâm sự trên phần nào cho thấy sức hút khó phủ nhận của cái tên MCK đối với khán giả trẻ. Âm nhạc của nam rapper không chỉ tạo hiệu ứng trên các nền tảng mạng xã hội mà còn trở thành một phần cảm xúc gắn với đời sống của giới trẻ.

Phản ứng của khán giả trước ngongiodemquatrangsangdemnay vẫn mang nhiều cảm xúc trái chiều. Không ít người thừa nhận bài hát bẳt tai ngay từ lần đầu nhưng vẫn để lại cảm giác thiếu thiếu gì đó. Sau quãng thời gian khá dài chờ đợi, một bộ phận khán giả kỳ vọng nam rapper sẽ mang đến một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, thay vì chỉ dừng lại ở một bản nhạc được phối lại.

Sau quãng thời gian khá dài chờ đợi, một bộ phận khán giả kỳ vọng nam rapper sẽ mang đến một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, thay vì chỉ dừng lại ở một bản nhạc được phối lại (Ảnh: IG)

Thực tế, những ý kiến hoài nghi này không hướng vào phần hòa âm hay cấu trúc giai điệu, mà xoay quanh cảm giác MCK vẫn chưa khai thác hết tiềm năng sáng tạo của mình. Với nhiều người nghe, ca khúc mới giống như một sản phẩm an toàn, đủ hấp dẫn để gây chú ý trên mạng xã hội nhưng chưa thực sự để lại ấn tượng mạnh.

Dù vậy, ngongiodemquatrangsangdemnay vẫn cho thấy khả năng bắt nhịp xu hướng khá nhanh của MCK. Việc tận dụng một giai điệu đang viral trên TikTok, kết hợp với tính trữ tình dễ tiếp cận, giúp ca khúc nhanh chóng viral và hút độ thảo luận cao trong cộng đồng người nghe trẻ yêu nhạc.