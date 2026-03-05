Trưa 3/3, Park Bom khiến showbiz Hàn Quốc dậy sóng khi đăng tải tâm thư dài trên mạng xã hội, đưa ra loạt cáo buộc nhắm vào đồng đội cũ. Nữ ca sĩ cho rằng Sandara Park (Dara) từng sử dụng chất cấm, trong khi công ty quản lý YG Entertainment đã để cô trở thành “vật tế thần” trong bê bối năm xưa để. Không dừng lại ở đó, Park Bom còn kêu gọi không nên hợp tác hay bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất Teddy Park, cho rằng họ đã che giấu sự thật và lan truyền tin đồn cô sử dụng ma túy nhằm bôi nhọ danh tiếng.

Park Bom gây bão với tâm thư đưa ra loạt cáo buộc nhắm vào đồng đội cũ (Ảnh: Google)

Trước những cáo buộc gây chấn động này, đại diện của Dara đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi với truyền thông Hàn Quốc. Trả lời trên YTN Star, phía Dara khẳng định nữ ca sĩ sinh năm 1984 hoàn toàn không liên quan đến chất cấm và tất cả đều là thông tin sai sự thật. “Đây là cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Dara”, người đại diện nhấn mạnh.

Hiện tại, phát ngôn của Park Bom đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Vụ việc không chỉ kéo theo hai thành viên của 2NE1 là Dara và CL, mà còn khiến YG Entertainment bị réo tên. Dù thực hư vẫn chưa được làm rõ, những cáo buộc liên quan đến chất cấm đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của các bên liên quan. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, nhiều cư dân mạng cho rằng mối quan hệ chị em giữa Park Bom và các thành viên còn lại của 2NE1 có thể rạn nứt sâu sắc sau ồn ào này.

Lời tố cáo của Park Bom đã đặt dấu chấm hết cho tình bạn giữa cô và Dara (Ảnh: IG)

Giữa lúc tranh cãi bùng nổ, cái tên bất ngờ bị kéo vào tâm điểm câu chuyện lại là Lee Min Ho. Đến nay, Park Bom đã huỷ theo dõi tất cả thành viên 2NE1 trừ Lee Min Ho. Nam diễn viên đình đám từng có màn kết hợp với Dara trong MV Kiss phát hành năm 2009. Thời điểm đó, dự án do YG Entertainment sản xuất nhằm quảng bá cho Dara sau khi cô ra mắt cùng nhóm 2NE1, và nhanh chóng gây sốt nhờ sự góp mặt của Lee Min Ho, khi ấy đang là nam thần mới nổi sau thành công của Boys Over Flowers.

Dara - Kiss

(Ảnh: Pinterest)

Trong MV, Lee Min Ho vào vai một chàng công tử giàu có, có phần ngạo mạn, còn Dara hóa thân thành cô gái cá tính không dễ khuất phục. Câu chuyện tình vừa kịch tính vừa lãng mạn, đặc biệt là cảnh hôn táo bạo ở đoạn cao trào, từng khiến cộng đồng fan Kpop lẫn Kdrama thời điểm đó bàn tán rầm rộ. Hình ảnh cặp đôi đẹp đôi trên màn ảnh thậm chí còn khiến không ít khán giả “đẩy thuyền”, dù đây chỉ là sự kết hợp trong sản phẩm âm nhạc.

Chính vì vậy, khi Park Bom nhiều lần đăng ảnh Lee Min Ho kèm chú thích gọi nam diễn viên là “chồng tôi”, cư dân mạng lập tức liên tưởng lại quá khứ hợp tác giữa anh và Dara. Sự trùng hợp này khiến mạng xã hội dậy sóng với vô số suy đoán hài hước: phải chăng “ngòi nổ” thật sự khiến Park Bom nổi giận lại liên quan đến chàng trai từng có màn khóa môi với Dara cách đây 17 năm?

Lee Min Hô bất ngờ vạ lây giữa ồn ào của Park Bom (Ảnh: IG)

Dĩ nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng đây chỉ là suy đoán mang tính trêu đùa của cộng đồng mạng. Tuy vậy, việc Park Bom bất ngờ công khai chỉ trích đồng đội cũ, đồng thời hủy theo dõi toàn bộ thành viên 2NE1 trên mạng xã hội, vẫn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho tình bạn kéo dài gần hai thập kỷ của nhóm.

Trước loạt ồn ào mới nhất, phản ứng của công chúng dành cho Park Bom đang chia thành hai luồng rõ rệt. Một bộ phận khán giả tỏ ra cảm thông khi nhớ lại những vấn đề sức khỏe và tâm lý mà nữ ca sĩ từng công khai trong nhiều năm qua. Họ cho rằng điều Park Bom cần lúc này là thời gian nghỉ ngơi, điều trị ổn định và nhận được sự hỗ trợ từ gia đình cũng như đội ngũ chuyên môn.

Ở chiều ngược lại, một số khán giả nhận định nếu tình trạng của Park Bom thực sự bất ổn, điều cần thiết là cô nên tạm rời xa mạng xã hội để tập trung hồi phục, thay vì liên tục đăng tải những nội dung dễ thổi bùng tranh cãi và kéo thêm nhiều người vào vòng xoáy ồn ào.