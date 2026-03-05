BLACKPINK ngưng hoạt động nhóm?

Thông tin về tương lai của BLACKPINK đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Sáng 5/3, truyền thông Hàn đưa tin hợp đồng hoạt động nhóm hiện tại giữa BLACKPINK và YG Entertainment được cho là sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Đây là thỏa thuận được ký vào tháng 12/2023, sau giai đoạn đàm phán kéo dài khi hợp đồng cũ của nhóm hết hạn.

Thông tin về tương lai của BLACKPINK đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc (ảnh: X)

Theo các nguồn tin trong ngành, thỏa thuận độc quyền dành cho hoạt động nhóm được ký vào cuối năm 2023 nhiều khả năng có thời hạn ba năm - mốc thời gian được xem là tiêu chuẩn phổ biến khi các nhóm nhạc lâu năm gia hạn hợp đồng. Nếu đúng theo chu kỳ này, hợp đồng giữa BLACKPINK và YG Entertainment sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Truyền thông Hàn Quốc cho biết các cuộc thảo luận về việc gia hạn lần thứ hai dự kiến có thể bắt đầu sớm nhất vào mùa hè năm nay, trùng với thời điểm nhóm bước sang cột mốc 10 năm hoạt động.

Những đồn đoán càng trở nên sôi động khi nhiều nhà quan sát liên hệ nội dung album mới của nhóm với tương lai hợp đồng. Mini album DEADLINE cùng ca khúc chủ đề GO được phát hành vào ngày 27/2 dưới sự quản lý của YG Entertainment. Một số ý kiến cho rằng tiêu đề album và ca từ của bài hát mang màu sắc tổng kết, gợi cảm giác khép lại một chặng đường. Việc dự án được tung ra ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm ra mắt khiến nhiều người xem đây là sản phẩm mang tính biểu tượng cho giai đoạn cuối của hợp đồng hiện tại.

Truyền thông Hàn đưa tin hợp đồng hoạt động nhóm hiện tại giữa BLACKPINK và YG Entertainment được cho là sẽ kết thúc vào cuối năm 2026 (ảnh: X)

Nếu BLACKPINK không gia hạn thêm với YG Entertainment, điều này đồng nghĩa bốn thành viên sẽ hoàn toàn tách khỏi công ty và tập trung cho các dự án cá nhân. Thực tế, tiền lệ cho kịch bản này đã xuất hiện từ cuối năm 2023 khi nhóm chỉ ký gia hạn hợp đồng nhóm, không tiếp tục ký quản lý độc quyền cho từng thành viên. Sau đó, mỗi người lần lượt công bố con đường hoạt động riêng.

Jennie thành lập công ty quản lý riêng Oddatelier, trong khi Lisa ra mắt công ty LLOUD, Jisoo xây dựng công ty BLISSOO, còn Rosé ký hợp đồng với The Black Label, công ty do nhà sản xuất Teddy Park điều hành. Song song với đó, các thành viên cũng thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều hãng thu âm lớn nhằm phát triển sự nghiệp toàn cầu.

Jennie thành lập công ty quản lý riêng Oddatelier, hợp tác quốc tế với Columbia Records

Lisa ra mắt công ty LLOUD và hợp tác cùng RCA Records

Jisoo xây dựng công ty BLISSOO, hợp tác Warner Records

Rosé ký hợp đồng cá nhân với The Black Label và phát triển sự nghiệp quốc tế với hậu thuẫn từ Atlantic Records (ảnh: X)

Từ năm 2024 đến 2025, cả bốn thành viên tập trung phát hành các sản phẩm âm nhạc độc lập, tham gia nhiều dự án cá nhân và xây dựng thương hiệu riêng. Sau giai đoạn hoạt động riêng lẻ, nhóm tái hợp để thực hiện tour diễn thế giới mang tên DEADLINE World Tour vào tháng 5/2025, đánh dấu lần trở lại với đội hình đầy đủ.

Dù vậy, hoạt động quảng bá cho mini album DEADLINE lại khá hạn chế. Sau khi phát hành sản phẩm mới, BLACKPINK không tham gia chương trình âm nhạc hay lịch trình quảng bá tập thể nào. Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ chỉ trích YG Entertainment quảng bá hời hợt, ra nhạc cho xong. Bên cạnh đó, chất lượng âm nhạc của sản phẩm mới cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn.

Sau gần một thập kỷ hoạt động, cả bốn thành viên đều đã xây dựng được vị thế cá nhân vững chắc trên thị trường quốc tế, với giá trị thương hiệu và sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi Kpop (ảnh: X)

Trong bối cảnh đó, truyền thông Hàn Quốc nhận định khả năng BLACKPINK tiếp tục gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Sau gần một thập kỷ hoạt động, cả bốn thành viên đều đã xây dựng được vị thế cá nhân vững chắc trên thị trường quốc tế, với giá trị thương hiệu và sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi Kpop. Người hâm mộ dần chấp nhận tương lai rằng, BLACKPINK sẽ rất khó để tiếp tục đi cùng nhau như thời còn dưới trướng YG. Mỗi cô gái có 1 định hướng riêng, và các màn comeback/dự án chung sẽ ngày càng thưa thớt, thậm chí ca khúc GO như một lời tạm biệt của BLACKPINK.