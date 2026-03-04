Lộ diện người đàn ông mặc quân phục được Hòa Minzy ôm chầm

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh thân thiết bên một người đàn ông giấu mặt trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ đính kèm những khung hình này cùng ca khúc mới mang tên Ngày Về Anh Cưới Em, khiến mạng xã hội nhanh chóng xôn xao. Sự xuất hiện của nhân vật mặc quân phục bên cạnh Hòa Minzy kéo theo nhiều đồn đoán về danh tính.

Video nhá hàng bài hát mới cùng bóng lưng người đàn ông mặc quân phục gây tò mò của Hoà Minzy

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hòa Minzy diện áo dài đỏ, đứng cạnh một người đàn ông mặc quân phục. Cả hai nắm tay, trao nhau những cử chỉ gần gũi. Ở một khoảnh khắc khác, nữ ca sĩ tựa đầu vào vai đối phương và mỉm cười trước ống kính. Gương mặt nam chính không được lộ rõ, song bối cảnh và cách tạo dáng mang màu sắc lãng mạn, thu hút sự chú ý của người theo dõi. Nhiều bình luận đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Hòa Minzy và chàng trai trong bộ quân phục.

Gương mặt nam chính không được lộ rõ, song bối cảnh và cách tạo dáng mang màu sắc lãng mạn, thu hút sự chú ý của người theo dõi (ảnh cap màn hình)

Tối 4/3, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng tải hình ảnh anh mặc quân phục, với khoảnh khắc Hòa Minzy tựa đầu vào vai. Bức ảnh có bố cục tương đồng với loạt hình trước đó mà nữ ca sĩ chia sẻ. Động thái này nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý.

Bức ảnh được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ (ảnh: FBNV)

Nhưng đây chỉ là trò đùa từ phía nhạc sĩ tỷ view. Hình ảnh trên thực chất là poster của sản phẩm Nỗi Đau Giữa Hoà Bình , nhạc phim điện ảnh Mưa Đỏ , đánh dấu lần đầu Hòa Minzy kết hợp cùng Nguyễn Văn Chung trong một dự án âm nhạc. Sự trùng khớp về trang phục, tạo hình và không khí giữa hai bài đăng khiến cư dân mạng thích thú.

Fan nhạc vẫn trông ngóng Hoà Minzy một lần nữa sẽ kết hợp với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung (ảnh SX)

Nguyễn Văn Chung công khai danh tính người đàn ông quân phục xuất hiện bên Hòa Minzy nhưng… không ai tin. Tương tác giữa cả hai được fan trêu đùa. Năm 2025, siêu phẩm Nỗi Đau Giữa Hoà Bình cũng là cột mốc sự nghiệp đáng nhớ của Hoà Minzy. MV đầu tiên về mẹ Việt Nam Anh Hùng với chi phí đầu tư khủng tái khẳng định định hướng nghệ thuật của Hoà Minzy và khiến nhiều người rơi nước mắt. Sau ca khúc này, fan nhạc vẫn trông ngóng Hoà Minzy một lần nữa sẽ kết hợp với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung.