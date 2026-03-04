Hậu thành công Anh Trai Say Hi mùa 2, các nghệ sĩ đều có được sự ghi nhận và hưởng ứng xứng đáng từ công chúng. Những gương mặt mới của Vpop có cơ hội để tỏa sáng và thể hiện hết mình, xuất hiện ngày một nhiều trên MXH và các show âm nhạc. Một đặc sản không thể thiếu đó chính là fanmeeting. Các thí sinh lũ lượt tổ chức những buổi giao lưu thân mật, tận dụng sức nóng từ gameshow để quảng bá tên tuổi.

Mới đây, Lohan, Anh Trai từng theo học Học viện Cảnh sát Nhân dân và làm việc trong ngành trong 2 năm, đã gây chú ý với buổi fanmeeting giá 0 đồng. Trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức, ekip của Lohan đã “thả hint” bằng một khung giờ Early Bird kéo dài đúng 60 phút vào chiều 1/3. Từ 17h đến 18h, ICON (tên fandom) có thể xí chỗ sớm như một đặc quyền dành cho những người hâm mộ luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ anh.

(Ảnh: FBNV)

12h trưa ngày 3/3, cổng đăng ký chính thức mở ra: không thu phí, không hạng vé, nhưng quy trình lại được siết chặt. Theo điều kiện được đưa ra, mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tối đa 1 vé, bắt buộc điền thông tin CCCD chính chủ của người tham dự. Đặc biệt, khi check-in tại sự kiện, khán giả phải xuất trình CCCD hoặc VNeID định danh mức 2 để đối chiếu với mã đăng ký. BTC cũng nói rõ sự kiện không hỗ trợ chuyển nhượng hay tặng vé, nhằm đảm bảo mỗi suất tham dự đều thuộc về người thực sự có mặt.

Khi check-in tại sự kiện, khán giả phải xuất trình CCCD hoặc VNeID định danh mức 2 để đối chiếu với mã đăng ký (Ảnh: FBNV)

Và đúng như dự đoán, chỉ sau 55 giây kể từ thời điểm mở cổng, toàn bộ vé đã sold out, ghi nhận 21.120 lượt truy cập tại thời điểm đó. Trên các hội nhóm và dưới bài đăng thông báo, không ít fan chỉ biết than trời vì chưa kịp bấm vào link thì đã có thông báo hết vé. Có người chia sẻ vừa nhập xong thông tin thì trang tự động tải lại và hiện dòng chữ “hết vé”.

Fanmeeting sold-out hết trong 55 giây (Ảnh: FBNV)

Việc yêu cầu VNeID định danh mức 2 khi check-in cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây là một trong những quy trình kiểm soát chặt chẽ bậc nhất từng xuất hiện ở fanmeeting Vpop, nhưng cũng nhờ vậy mà hạn chế tối đa tình trạng ôm vé, giữ chỗ ảo hay sang nhượng tràn lan. Việc không cho phép chuyển nhượng hay tặng vé đồng nghĩa với chuyện ôm slot rồi sang tay kiếm lời gần như không khả thi.

Trong bối cảnh nhiều fanmeeting Vpop từng rơi vào tình trạng vé bị gom hàng loạt chỉ để bán lại, động thái siết chặt thông tin cá nhân lần này được xem như một bước đi mạnh tay nhằm đảm bảo công bằng cho người hâm mộ thực sự muốn tham dự.

Dương Thành Đạt (nghệ danh Lohan) sinh năm 1994, quê Ninh Bình. Trước khi được biết đến như một ca sĩ trẻ của Vpop, anh từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và có hai năm công tác trong ngành. Với Lohan, đó là quãng thời gian đáng tự hào, bởi để thi đỗ và hoàn thành chương trình đào tạo tại trường không hề dễ dàng. Anh từng chia sẻ, nghề công an là công việc thiêng liêng, và quyết định rẽ sang nghệ thuật là bước ngoặt khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, từ việc thuyết phục gia đình đến hành trình tự hỏi bản thân mình thực sự muốn gì.

Lohan từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và có hai năm công tác trong ngành (Ảnh: Google)

Nghệ danh Lohan cũng có một câu chuyện thú vị phía sau. Anh cho biết anh lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Hollywood Lindsay Lohan và từng dùng biệt danh “Đạt Lohan” trên mạng xã hội từ thời sinh viên. Cái tên ấy theo anh suốt nhiều năm, trước khi được rút gọn thành Lohan như hiện tại.

Khi quyết định Nam tiến, anh chàng bắt đầu từ con số 0. Không mối quan hệ trong giới, không bệ phóng sẵn có, anh đi đóng vai quần chúng, tham gia TVC quảng cáo để tìm cơ hội. Đúng vào giai đoạn đang chập chững xây dựng sự nghiệp thì dịch COVID-19 bùng phát, khiến mọi kế hoạch gần như “đóng băng”. Con đường nghệ thuật vì thế càng thêm chông chênh.

Khi quyết định Nam tiến, anh chàng bắt đầu từ con số 0 (Ảnh: FBNV)

Ít ai biết, trước khi có chút thành tựu như hiện tại, anh từng hai lần thất bại khi thử giọng tại một công ty giải trí lớn vào các năm 2016 và 2017. Nam ca sĩ chuyển hướng đăng tải các bản cover lên mạng xã hội, lắng nghe góp ý của khán giả để cải thiện kỹ năng thanh nhạc. Sau ba năm bền bỉ, anh có cơ hội ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc For7, bước đệm đầu tiên để khẳng định mình là ca sĩ thực thụ.

Tên tuổi Lohan được biết đến rộng rãi hơn khi anh lọt Top 15 Vietnam Idol 2023. Đến năm 2025, anh tiếp tục xuất hiện trong dàn 30 nghệ sĩ của Anh Trai Say Hi . Dù không đi đến chặng cuối, Lohan vẫn để lại dấu ấn nhờ khả năng sáng tác, tư duy xây dựng concept và ngoại hình chuẩn mỹ nam.