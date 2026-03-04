Ngày 3/3, EVERGLOW trở lại với EP Code và MV chủ đề cùng tên, đánh dấu lần đầu tiên nhóm trình diễn với đội hình 4 người. Tháng 5 năm ngoái, 6 cô gái xác nhận rời Yuehua sau khi hợp đồng độc quyền kết thúc. Đến tháng 9, bốn thành viên gồm Sihyeon, E:U, Onda và Aisha được xác nhận đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới Chxxta Company nhằm tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật.

EVERGLOW tái xuất với đội hình 4 người (Ảnh: IG)

Yiren và Mia, 2 thành viên hút fan bậc nhất, lại tách ra solo. Điều này được coi là bất lợi lớn đối với EVERGLOW, đặc biệt khi Kpop ngày càng thoái trào, cũng như danh tiếng của nhóm không còn được như trước. EVERGLOW vốn không có fanbase mạnh chịu chi, chủ yếu là nhạc hay được công chúng độ và hút duyên người qua đường. Giữa thị trường biến động và hàng loạt nhóm nhạc ra đời, 2 năm “tàng hình” đã khiến EVERGLOW mất đi hào quang của mình.

Một đoạn clip được đăng tải trên X thu hút lượng tương tác lớn, ghi lại cảnh tượng buồn thảm của EVERGLOW tối hôm 2/3. Được biết, cả nhóm có mặt tại một địa điểm để chuẩn bị cho họp báo ra mắt Code nhưng xung quanh lại chỉ có lác đác vài người là phóng viên chụp ảnh. Tạo dáng trước backdrop in poster nhóm, 4 cô gái gồm Sihyeon - Aisha - Onda - EU thậm chí bị vài người đi qua lơ đẹp, còn chả buồn quan tâm đến họ. Sau vài chục giây, cả nhóm tiến vào bên trong để chuẩn bị cho showcase.

Đạon clip cho thấy tình cảnh buồn thương của EVERGLOW tại showcase ra mắt sản phẩm mới (Nguồn: X)

(Ảnh: X)

Hơn thế nữa, EP Code chỉ bán ra vỏn vẹn 473 bản, một con số thấp phát sốc đối với một nhóm nữ từng oanh tạc Kpop vào khoảng 2018 - 2020. Thông thường, ngày đầu tiên phân phối đĩa sẽ ghi nhận con số lớn nhất. Vì vậy, đây cũng là lời báo hiệu cho một màn tái xuất không mấy thành công của EVERGLOW. Dẫu biết EVERGLOW chưa bao giờ mạnh ở khoản bán album, một phần do ít fan cứng, nhưng tình cảnh này nói lên một sự thật: hết cứu EVERGLOW.

Nhóm chỉ bán ra 473 bản trong ngày đầu phát hành

Cách đây không lâu, dân tình bất ngờ khi biết được suốt khoảng thời gian hoạt động, 6 nữ idol chưa từng nhận được một đồng lương nào từ Yuehua. Bà Đỗ Hoa, CEO công ty Yuehua, đã thẳng thắn chia sẻ: “Vì họ ra mắt bên Hàn Quốc, số tiền đầu tư cho màn ra mắt và trở lại của họ rất lớn, đến mức họ còn chưa thể trả lại phí bồi hoàn”.

Từng được gọi là “tân binh khủng long” khi vừa đặt chân vào Kpop, EVERGLOW là một trong những cái tên sớm tạo được dấu ấn ở giai đoạn đầu gen 4. Không chỉ góp mặt trong làn sóng mở đường cho thế hệ thần tượng mới, nhóm còn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những girl group dẫn dắt cuộc chơi.

Ra mắt với Bon Bon Chocolat , EVERGLOW nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh. Giai điệu bắt tai, concept girl crush sắc lạnh cùng phần điệp khúc gây nghiện giúp ca khúc phủ sóng khắp các nền tảng, kéo theo hàng loạt bản dance cover từ Hàn sang quốc tế.

EVERGLOW từng được gọi là “tân binh khủng long” khi vừa đặt chân vào Kpop (Ảnh: IG)

Đến khi tung ra liên tiếp Adios và Dun Dun , EVERGLOW thực sự được xếp vào nhóm đối thủ đáng gờm của ITZY - girl group đang ở đỉnh cao phong độ thời điểm đó. Đầu năm 2020, hai nhóm gần như “đối đầu” trực diện khi ITZY phát hành Wannabe còn EVERGLOW trở lại với Dun Dun . Cả hai cùng tạo tiếng vang lớn, nhưng nghịch lý là sau cú bùng nổ ấy, cả ITZY lẫn EVERGLOW đều không duy trì được quỹ đạo tăng trưởng như kỳ vọng.

Với EVERGLOW, bước ngoặt đáng tiếc bắt đầu từ La Di Da . Dù được giới chuyên môn đánh giá tích cực về màu sắc retro và cá tính âm nhạc, ca khúc lại không tạo hiệu ứng đại chúng đủ mạnh để nâng nhóm lên nấc thang mới. Trong khi đó, thị trường girl group ngày càng chật chội với sự đổ bộ của những cái tên đình đám như aespa, STAYC, IVE, LE SSERAFIM hay NewJeans. Giữa làn sóng tân binh mạnh về concept lẫn fandom, cái tên EVERGLOW dần “tắt sáng”. Những sản phẩm phát hành sau đó không còn tạo được độ phủ rộng rãi như giai đoạn đầu.

Tính đến hiện tại, Dun Dun vẫn là bản hit tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của nhóm, với hơn 301 triệu lượt xem trên YouTube, con số đủ cho thấy họ từng đứng ở vị trí nào trên bản đồ Kpop. Tuy nhiên, một bản hit lớn là chưa đủ để đảm bảo sự bền vững lâu dài.

Giữa làn sóng tân binh mạnh về concept lẫn fandom, cái tên EVERGLOW dần “tắt sáng” (Ảnh: Google)



