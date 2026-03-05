Cuối tháng 2 vừa qua, mạng xã hội chứng kiến một hiện tượng hiếm có khi một bản hit Vpop ra mắt từ 6 năm trước bất ngờ viral trở lại trên diện rộng. Không chỉ gói gọn trong thị trường nội địa, sản phẩm này đã tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong các playlist của Spotify tại các nước Đông Nam Á cũng như trên nền tảng TikTok quốc tế. Sự lội ngược dòng ngoạn mục với sức công phá lớn tại thị trường quốc tế sau hơn nửa thập kỷ phát hành đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và giới truyền thông trong những ngày đầu năm 2026. Và ca khúc đó chính là Ai Đưa Em Về của nữ ca sĩ TiA.

Ai Đưa Em Về - ca khúc được TiA ra mắt năm 2019

Theo thống kê trên Spotify, Ai Đưa Em Về đã lọt vào danh sách Viral Hits của thị trường Philippines. Ngay sau đó, sức nóng của ca khúc tiếp tục lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Malaysia, Thái Lan và Singapore. Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 2 tuần kể từ khi bắt đầu tạo xu hướng, bản hit này vẫn đang trụ vững ở vị trí #1 Viral List của cả 4 quốc gia kể trên, đồng thời vừa ghi nhận thêm thành tích vươn lên dẫn đầu tại thị trường Indonesia. Ai Đưa Em Về hiện sở hữu hơn 92 triệu lượt streams trên các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music,... Trên TikTok, âm thanh của bài hát đã thu về gần 600 triệu lượt xem. Bên cạnh thành tích tại khu vực Châu Á, ca khúc còn xuất hiện trong danh sách It's Hit với 2,2 triệu lượt theo dõi của Mỹ và đang giữ vị trí #6 Shazam Chart Top 200 Vietnam.

Sức hút của Ai Đưa Em Về gắn liền với xu hướng "low cortisol" đang thịnh hành trên TikTok. Với giai điệu chill nhẹ nhàng và đoạn hook bắt tai: "Take me back back home. Đường về cũng chẳng có xa. Đưa em về qua 3 ngã 5, 5 ngã 3 là nhà", ca khúc nhanh chóng trở thành âm thanh đại diện cho lối sống tìm kiếm sự bình yên và giải tỏa áp lực của giới trẻ. Tinh thần thư giãn của bài hát hoàn toàn đồng điệu với trào lưu này, góp phần đẩy mức độ lan truyền của ca khúc ngày càng rộng rãi.

Thành tích đầu năm 2026 của Ai Đưa Em Về

Ai Đưa Em Về là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng, được TiA phát hành vào thời điểm giữa năm 2019 với phần rap do Lê Thiện Hiếu đảm nhận. TiA từng chia sẻ đây là một sản phẩm mang màu sắc khác biệt so với phong cách âm nhạc trước đó của cô. Bài hát sở hữu giai điệu bắt tai, pha chút ma mị, kể câu chuyện về những người nếu có duyên sẽ quay về bên nhau dù khoảng cách thời gian hay không gian có xa xôi đến đâu. Tại thời điểm ra mắt, ca khúc đã được công chúng đón nhận rộng rãi nhờ giai điệu bắt tai, nhưng phải nhờ đến cơn sốt "low cortisol" của năm 2026, Ai Đưa Em Về mới thực sự chạm đến thành công vang dội, bứt phá khỏi biên giới quốc gia để trở thành một hiện tượng nhạc số của khu vực.

Ai Đưa Em Về là hit nổi tiếng nhất của TiA

Nhìn lại sự nghiệp, TiA (tên thật là Trần Hải Châu) bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ năm 2013 khi giành ngôi vị Quán quân của chương trình Tôi là người chiến thắng mùa đầu tiên. Nhờ giọng hát nội lực và tư duy âm nhạc hiện đại, cô là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với hãng thu âm danh tiếng toàn cầu Universal Music Group. Sau giai đoạn đầu hoạt động dưới sự quản lý của công ty lớn, TiA quyết định tách ra hoạt động độc lập nhằm tìm kiếm cái tôi cá nhân. Cô phát triển ở vai trò một nhạc sĩ, thể hiện khả năng sáng tác bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Phong cách âm nhạc của cô là sự pha trộn giữa chất mạnh mẽ của Rock từ thời hoạt động Underground cùng nhóm Hạc San, kết hợp với các thể loại City Pop, House và R&B.

TiA hiện tại (ảnh: FBNV)

Bên cạnh Ai Đưa Em Về , kho tàng âm nhạc của TiA còn ghi dấu bằng những sản phẩm mang đậm cá tính riêng như Công Chúa Trên Nương , In The Dark , Moonbow hay Deja Vu . Về đời tư, nữ ca sĩ từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 4 năm cùng ca sĩ, nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu. Sau khi chính thức chia tay vào cuối năm 2021, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp văn minh và tiếp tục hỗ trợ nhau trong các dự án nghệ thuật. Dù tại thời điểm ra mắt Ai Đưa Em Về là ca khúc sở hữu thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp, nhưng sau đó TiA lại chưa có thêm sản phẩm nào ghi dấu ấn mạnh trên thị trường âm nhạc. Nữ ca sĩ dường như lặn mất tăm khỏi bản đồ Vpop trước khi tên tuổi được nhắc đến lại sau cú hồi sinh của bản hit vào đâu năm nay.

Nữ ca sĩ dường như lặn mất tăm khỏi bản đồ Vpop trước khi tên tuổi được nhắc đến lại sau cú hồi sinh của bản hit vào đâu năm nay (ảnh: FBNV)

Việc Ai Đưa Em Về lội ngược dòng và gây sốt toàn khu vực vào đầu năm 2026 không chỉ là một hiện tượng nhạc số mang tính thời điểm, mà còn là trái ngọt xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của TiA trên con đường nghệ thuật. Cú hích mạnh mẽ này hứa hẹn sẽ là bước đệm vững chắc để khán giả có thể tiếp tục chờ đón sự trở lại bùng nổ hơn của TiA trên bản đồ âm nhạc trong thời gian tới.