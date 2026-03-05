Tối ngày 4/3, RHYDER đã chính thức làm "dậy sóng" cộng đồng người hâm mộ khi công bố danh sách dàn khách mời sẽ xuất hiện trong concert cá nhân đầu tay mang tên LUMINARHY. Sự kiện âm nhạc ngoài trời quy mô lớn đánh dấu bước tiến quan trọng của nam nghệ sĩ Gen Z sẽ được diễn ra vào ngày 4/4/2026 tại Sân M2, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Ngay sau khi poster dàn khách mời được tung ra, mạng xã hội đã lập tức bùng nổ trước độ hoành tráng của dàn nghệ sĩ xác nhận tham gia đêm diễn.

Tâm điểm chú ý hiện tại đổ dồn vào dàn lineup, quy tụ những cái tên gắn liền với các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp RHYDER (ảnh: FBNV)

Tâm điểm chú ý hiện tại đổ dồn vào dàn lineup, quy tụ những cái tên gắn liền với các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp RHYDER. Đáng chú ý nhất là màn hội ngộ của dàn nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi gồm Anh Tú Atus, Dương Domic, Quang Hùng MasterD và Tage. Việc những người anh em thân thiết từ show thực tế đình đám tiếp tục đồng hành cùng anh chàng trên sân khấu riêng hứa hẹn tái hiện lại sức nóng và những màn tương tác ăn ý. Bên cạnh đó, tổ đội DG House với các thành viên COOLKID, BAN và TONIX cũng là những nhân vật không thể vắng mặt. Đây là những người anh em thân thiết gắn bó với RHYDER trong âm nhạc, luôn đứng sau hỗ trợ sản xuất và đồng hành cùng RHYDER trong nhiều năm qua.

Cùng với đó, sự xuất hiện của CAPTAIN BOY và Phương Mỹ Chi khiến người hâm mộ không thể ngồi yên. Nếu như CAPTAIN BOY là người bạn tri kỷ có màn đồng hành khăng khít cùng RHYDER từ Rap Việt đến Anh Trai Say Hi, thì việc Phương Mỹ Chi góp mặt tại LUMINARHY lại đánh dấu màn tái ngộ mang tính lịch sử giữa Quán quân và Á quân Giọng Hát Việt Nhí sau hơn một thập kỷ. Chốt sổ cho dàn lineup hoành tráng này chính là sự xuất hiện đặc biệt của Hòa Minzy. Vốn là người đàn chị thân thiết, luôn công khai ủng hộ RHYDER trong các dự án nghệ thuật, màn góp mặt của nữ ca sĩ trên sân khấu LUMINARHY hứa hẹn sẽ mang đến những màn tương tác duyên dáng cùng các tiết mục bùng nổ cảm xúc.

Gắn liền với chủ đề "Hành trình của một ngôi sao: từ khoảng tối đơn độc đến muôn màu tỏa sáng", concert LUMINARHY được xây dựng như một cuốn phim dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tại đây, RHYDER sẽ tái hiện loạt bản hit làm nên tên tuổi cùng các ca khúc đình đám từ album Trap . Điểm nhấn không gian nằm ở thiết kế đường catwalk mang hình dáng tia sét - biểu tượng đặc trưng của cộng đồng fandom Flash. Sân khấu được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô lớn không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà còn xóa nhòa khoảng cách, giúp nam ca sĩ cháy hết mình cùng người hâm mộ.

Đi kèm với dàn lineup khủng, sơ đồ chỗ ngồi và bảng giá vé chính thức cho concert LUMINARHY cũng đã được ban tổ chức công bố. Hệ thống vé được phân phối trên nền tảng 1ZONE với mức giá dao động từ 888.888 đồng đến 7.777.777 đồng, chia thành nhiều khu vực đứng và ngồi đi kèm các quyền lợi hấp dẫn. Vé sẽ được mở bán theo hai đợt: Early Bird vào ngày 5/3/2026 và mở bán chính thức vào ngày 7/3/2026.

Nhìn lại hành trình đã qua, RHYDER (Quang Anh) ngày càng khẳng định vị trí của một nghệ sĩ Gen Z hoạt động nổi bật trong làng nhạc Việt (ảnh: FBNV)

Nhìn lại hành trình đã qua, RHYDER (Quang Anh) ngày càng khẳng định vị trí của một nghệ sĩ Gen Z hoạt động nổi bật trong làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn bằng màu sắc âm nhạc hiện đại, tư duy kể chuyện sắc bén qua ca từ và phong cách trình diễn giàu cảm xúc. Sức hút của nam ca sĩ từng được minh chứng rõ nét khi minishow Dự Án Bí Mật vào cuối năm 2024 nhanh chóng "cháy vé" chỉ trong thời gian ngắn. Nối tiếp thành công đó, việc phát hành album Trap và giờ đây là việc tổ chức concert LUMINARHY quy mô lớn tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của nam rapper trong thị trường nhạc Việt.