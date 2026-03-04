Nam ca sĩ có thù lao hát đám cưới cao nhất thế giới: Nợ nần phá sản, hát 10 bài kiếm 260 tỷ

Justin Bieber hiện được ghi nhận là nghệ sĩ có thù lao biểu diễn tại tiệc cưới cao nhất thế giới. Kỷ lục này được thiết lập khi anh xuất hiện tại Mumbai (Ấn Độ) ngày 5/7/2024 để trình diễn trong tiệc tiền hôn lễ của Anant Ambani và Radhika Merchant - con trai và con dâu của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Justin Bieber nhận mức cát-xê khoảng 10 triệu USD (hơn 260 tỷ đồng) cho màn trình diễn kéo dài hơn 10 ca khúc. Con số này vượt qua mức thù lao từng được cho là khoảng 6 triệu USD của Rihanna khi cô biểu diễn tại một sự kiện khác của gia đình Ambani hồi tháng 3/2024. Trước đó, Beyoncé cũng từng tham gia một sự kiện của gia tộc này với mức thù lao tương đương nhưng chưa chạm mốc 10 triệu USD cho một buổi diễn riêng tư.

Justin Bieber hiện được ghi nhận là nghệ sĩ có thù lao biểu diễn tại tiệc cưới cao nhất thế giới (ảnh: X)

Tại sự kiện ngày 5/7/2024, Justin Bieber trình diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi anh như Baby , Love Yourself , Peaches ,... trước dàn khách mời thuộc giới doanh nhân và chính khách Ấn Độ. Không phải sân vận động hay đêm nhạc bán vé đại chúng, buổi tiệc được tổ chức theo hình thức private event với quy mô an ninh và tiêu chuẩn tổ chức quốc tế. Gia đình Ambani vốn nổi tiếng với những sự kiện xa hoa, quy tụ nhiều ngôi sao toàn cầu.

Justin Bieber xuất hiện với trang phục đơn giản, phong cách biểu diễn gần gũi. Nam ca sĩ di chuyển bằng chuyên cơ riêng, được hộ tống bởi lực lượng an ninh nhiều lớp. Truyền thông Ấn Độ ghi nhận anh sử dụng limousine bọc thép Mercedes-Benz S680 Guard cùng đoàn xe Range Rover đi kèm lực lượng bảo vệ và cảnh sát địa phương. Lịch trình được bố trí khép kín để anh có thể rời Ấn Độ ngay trong đêm, trở về Mỹ bên vợ là Hailey Bieber, khi đó đang mang thai.

Justin Bieber được gia đình tỷ phú Ấn Độ đón tiếp trọng thể (ảnh: X)

Màn biểu diễn ngắn nhưng có giá trị thù lao cao kỷ lục tiếp tục khẳng định vị thế thương mại của Justin Bieber trong nhóm nghệ sĩ quốc tế có sức hút toàn cầu. Với hơn 260 tỷ đồng cho hơn 10 bài hát, Justin Bieber hiện là ca sĩ có cát-xê biểu diễn đám cưới cao nhất thế giới được công bố công khai.

Sinh ngày 1/3/1994 tại Canada, Justin Bieber được phát hiện từ năm 13 tuổi thông qua các video đăng tải trên YouTube. Từ bản hit Baby phát hành năm 2010, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ nhạc pop có lượng người hâm mộ đông đảo nhất thế giới. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Justin Bieber sở hữu nhiều ca khúc đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng như Sorry , Love Yourself , Stay , Peaches , đồng thời được ghi nhận là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất toàn cầu.

Justin Bieber thời mới vào nghề (ảnh: X)

(ảnh: E!News)

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Justin Bieber đối diện với nhiều thông tin liên quan đến thất bại tài chính, bao gồm phá sản hay nợ nần. Đầu năm 2023, Justin Bieber đã bán toàn bộ bản quyền danh mục âm nhạc phát hành trước năm 2022 cho công ty Hipgnosis với giá khoảng 200 triệu USD. Thương vụ này được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hợp đồng mua bán bản quyền lớn của thị trường âm nhạc đương đại. Phim tài liệu do TMZ thực hiện năm 2025 tiết lộ Justin Bieber nợ nần đến mức phá sản vì biến cố hủy Justice World Tour . Năm 2022, Justin Bieber từng tạm dừng hoạt động do mắc hội chứng Ramsay Hunt - tình trạng gây liệt một phần khuôn mặt. Sau giai đoạn điều trị, anh hạn chế xuất hiện trước công chúng để tập trung hồi phục.

Đến năm 2025, Justin Bieber chính thức trở lại với album kép SWAG và SWAG II

Đến năm 2025, Justin Bieber chính thức trở lại với album kép SWAG và SWAG II. Các sản phẩm này nhận được nhiều đề cử tại Grammy 2026 , bao gồm hạng mục Album của năm. Tháng 2/2026, Justin Bieber có màn trình diễn tại lễ trao giải Grammy, đánh dấu lần xuất hiện trên sân khấu lớn sau gần bốn năm vắng bóng. Justin Bieber cũng được xác nhận là một trong những nghệ sĩ diễn chính tại lễ hội âm nhạc Coachella 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 4 cùng năm tại Mỹ. Hoạt động gần 2 thập kỷ, Justin Bieber vẫn đang tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.