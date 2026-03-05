Ngày 20/3 tới đây, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS sẽ chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng. Sự kiện này không chỉ thu hút sự mong chờ cực lớn từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu mà còn nhận được sự quan tâm khổng lồ của các đơn vị truyền thông quốc tế. Bên cạnh việc phát hành album mới mang tên Ariang, sự kiện BTS The Comeback Live: Arirang diễn ra một ngày sau đó cũng đang trở thành tâm điểm bàn tán. Mới đây, đoạn video giới thiệu cho sự kiện này đã chính thức được tung ra, mở đường cho chuỗi hoạt động bùng nổ và đánh dấu những bước đi đầu tiên trong chiến dịch quảng bá quy mô lớn của nhóm.

BTS tung trailer màn comeback BTS The Comeback Live: Arirang

Vào đúng 20:00 ngày 21/3, chương trình BTS The Comeback Live: Arirang sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Gwanghwamun, đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của bảy mảnh ghép BTS trên cùng một sân khấu. Đoạn trailer vừa được Netflix công bố đã hé lộ những hình ảnh của 7 thành viên, đi kèm lời khẳng định chắc nịch về việc nhóm giữ đúng lời hứa quay trở lại với khán giả.

Những hình ảnh đáng chú ý trong trailer comeback của BTS:

Đáng chú ý, sự kiện âm nhạc lần này được xem như một ngoại lệ đặc biệt dành riêng cho BTS. Theo thông tin công bố, đây là lần đầu tiên Quảng trường Gwanghwamun được Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc cấp phép cho một nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc tổ chức concert riêng lẻ. Trước đó, địa điểm mang tính biểu tượng lịch sử này chủ yếu phục vụ các chương trình văn hóa nghệ thuật quy mô lớn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, hoặc những sự kiện cộng đồng mang tầm vóc quốc gia. Việc một nhóm nhạc đại chúng được cơ quan chức năng chấp thuận biểu diễn riêng tại đây cho thấy vị thế và tầm ảnh hưởng đặc biệt mà BTS đang nắm giữ. Không chỉ dừng ở kế hoạch concert, nhóm còn được đặc cách cấp phép quay video giới thiệu cho sân khấu trở lại tại Quảng trường Gwanghwamun và Gyeongbokgung. Đây là những không gian di sản có yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt, hầu như hiếm khi mở cửa cho các hoạt động âm nhạc đại chúng.

Theo thông tin công bố, màn comeback của BTS là lần đầu tiên Quảng trường Gwanghwamun được Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc cấp phép cho một nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc tổ chức concert riêng lẻ

Với sức hút khổng lồ cộng hưởng cùng tính chất mở cửa hoàn toàn miễn phí của sự kiện, cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul dự báo sẽ có một biển người lên tới 260.000 khán giả đổ bộ về khu vực trung tâm thành phố. Đứng trước áp lực từ lượng người hâm mộ dự kiến lấp kín mọi ngả đường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai một kế hoạch quản lý an toàn cực kỳ nghiêm ngặt nhằm triệt tiêu mọi nguy cơ quá tải hay các sự cố ngoài ý muốn trong suốt buổi biểu diễn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi của khán giả toàn cầu, Netflix đã quyết định tham gia dự án và phát sóng trực tiếp chương trình này tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đảm nhận vai trò đạo diễn cho buổi phát sóng là Hamish Hamilton. Ông là vị đạo diễn lừng danh đứng sau thành công của Super Bowl Halftime Show, lễ khai mạc Thế vận hội London và hàng loạt lễ trao giải danh giá như Oscar, Grammy hay Emmy. Sự góp mặt của ê-kíp sản xuất hàng đầu thế giới hứa hẹn mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh đẳng cấp nhất cho hàng triệu khán giả không thể có mặt trực tiếp tại Hàn Quốc.

Với sức hút khổng lồ cộng hưởng cùng tính chất mở cửa hoàn toàn miễn phí của sự kiện, cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul dự báo sẽ có một biển người lên tới 260.000 khán giả đổ bộ về khu vực trung tâm thành phố (ảnh: X)

Buổi biểu diễn tại Gwanghwamun chính là phát súng mở màn cho chuỗi hoạt động quảng bá album Arirang, chính thức lên kệ vào ngày 20/3. BTS cũng đã công bố tracklist album Arirang gồm 14 ca khúc: Body to Body, Hooligan, Aliens, FYA, 2.0, No. 29, SWIM, Merry Go Round, NORMAL, Like Animals, They Don't Know 'Bout Us, One More Night, Please và Into the Sun. Danh sách này cho thấy sự pha trộn giữa những tựa đề đậm chất quốc tế và tinh thần đương đại, nhưng lại đặt dưới một cái tên album mang màu sắc truyền thống sâu sắc. 13/14 ca khúc có sự tham gia sáng tác của các thành viên BTS, quy tụ sự tham gia sản xuất của hàng loạt tên tuổi lừng lẫy trong nền âm nhạc quốc tế như Max Martin, Jon Bellion, Diplo và Ryan Tedder. Sự kết hợp giữa dàn producer đình đám thế giới và tư duy âm nhạc của bảy thành viên được kỳ vọng sẽ tạo ra những kỷ lục mới.

Tracklist album Arirang (ảnh: Big Hit)

Ngay sau khi hoàn thành các hoạt động quảng bá tại quê nhà, BTS sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên Arirang World Tour vào tháng dự kiến kéo dài đến năm 2027. Tour diễn sẽ đi qua 34 thành phố thuộc 23 quốc gia với 82 đêm diễn, đánh dấu sự trở lại của BTS sau một thời gian dài vắng bóng.