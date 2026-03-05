Châu Bùi phải xin lỗi Binz vì Decao

Chiều ngày 5/3, Châu Bùi đã chính thức tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để công bố dự án âm nhạc cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Big Girl Don't You Cry. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Châu Bùi khi rẽ hướng sang con đường ca hát. Tại sự kiện, Châu Bùi đã trực tiếp đứng trên sân khấu trình bày về toàn bộ hành trình làm nghề cũng như cơ duyên đưa cô đến với âm nhạc.

Châu Bùi đã chính thức tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để công bố dự án âm nhạc cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Big Girl Don't You Cry

Trong phần chia sẻ về những cột mốc cá nhân, Châu Bùi đã nhắc lại khoảng thời gian năm 2019 khi cô trải qua việc chia tay bạn trai cũ là Decao. Đáng chú ý, ngay khi vừa nhắc đến câu chuyện tình cảm trong quá khứ, nữ nghệ sĩ đã lập tức hướng mắt xuống hàng ghế khán giả và trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Binz. Cô chia sẻ thêm rằng sau biến cố tình cảm và khi đại dịch Covid-19 ập đến, cô đã phải sống chậm lại, tạm dừng guồng quay công việc để tìm về những niềm vui nhỏ bé nhất, từ đó dần tìm lại được sự kết nối với âm nhạc.

Châu Bùi xin lỗi Binz ngay khi nhắc đến chi tiết chia tay bạn trai cũ Decao

Nói về nguồn cảm hứng trực tiếp cho ra đời ca khúc Big Girl Don't You Cry, Châu Bùi tiết lộ vai trò đặc biệt của Binz. Cô kể lại một kỷ niệm khi bản thân đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi tham gia Em Xinh Say Hi. Sau một ngày dài mệt mỏi và trở về nhà trong trạng thái khóc liên tục, cô đã được Binz hát cho nghe đoạn điệp khúc có câu "Big girl don't you cry". Ngay tại khoảnh khắc giai điệu vang lên, Châu Bùi đã bật khóc nhiều hơn vì cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc. Nữ nghệ sĩ khẳng định chính sự rung chạm mãnh liệt ấy đã khiến cô quyết định đây bắt buộc phải là bài hát đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Được hoàn thiện trong vòng 4 tháng, Big Girl Don't You Cry không chỉ đơn thuần là một sản phẩm ra mắt mà còn là một lời tự nhắc nhở Châu Bùi gửi đến chính bản thân cũng như những cô gái khác. Nữ nghệ sĩ bộc bạch về thông điệp cốt lõi của bài hát: "Là con gái khi mình lớn lên, mình luôn luôn được dặn rằng mình sẽ phải ổn, mình sẽ phải mạnh mẽ và mình sẽ mong muốn rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ rằng người con gái, một 'big girl' khi lớn lên mạnh mẽ nhất đó chính là mình không trốn chạy cảm xúc của mình. Mình đi thẳng vào nó, mình nhìn nhận nó và mình biến nó thành những cái trải nghiệm riêng của mình”. Và đó là lý do ca khúc Big Girl Don't You Cry ra đời.

Châu Bùi chia sẻ về cách bài hát ra đời nhờ 1 câu hát của Binz

Thay vì cố gồng mình để tỏ ra hoàn hảo, Châu Bùi lựa chọn cách đối diện trực diện với những góc khuất trong tâm hồn. Cô khẳng định việc dám khóc, dám yếu lòng và dám chấp nhận những tổn thương chính là biểu hiện cao nhất của sự trưởng thành. Chính sự thay đổi trong tư duy này đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất để cô hoàn thành ca khúc đầu tay sau quãng thời gian dài ấp ủ.

Có mặt tại sự kiện để ủng hộ Châu Bùi, Binz không khỏi xúc động khi chứng kiến hành trình nỗ lực của cô. Anh tiết lộ bản thân luôn cố gắng ở bên cạnh để hỗ trợ, giúp cô cân bằng giữa cái tôi nghệ thuật cá nhân và những tiêu chuẩn chuyên môn.

Binz xúc động trước dấu mốc của bạn gái Châu Bùi

Đặc biệt, Binz đã dành cho Châu Bùi một lời động viên dành cho Châu Bùi khi bước chân vào âm nhạc: "Anh nghĩ là em đã dành ra một sự tôn trọng xứng đáng để em bắt đầu nói câu đầu tiên với âm nhạc. Em đã dành rất nhiều năm cho điều này thì em đã trả được sự tôn trọng của em cho nó và em xứng đáng để em ở đây, dù cho người ta có thích hay không".

Nam rapper cũng không quên bày tỏ niềm tự hào trước sự kiên trì của bạn gái, đặc biệt là khi cô có thể dành tới 4 tiếng đồng hồ chỉ để thu âm đi thu âm lại một câu hát. Với Binz, chính sự cầu thị và tâm hồn nghệ thuật sẵn có đã giúp Châu Bùi giải được những "bài toán khó" trong âm nhạc và tạo nên một sản phẩm đầu tay đầy dấu ấn cá nhân.

Cả hai không ngại tương tác tình tứ trên sân khấu

Sản phẩm âm nhạc đầu tay Big Girl Don't You Cry của Châu Bùi sẽ chính thức được phát hành vào lúc 19h33 tối 5/3. Với thông điệp mang tính cá nhân cao, ca khúc hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn mới mẻ về Châu Bùi trong vai trò ca sĩ.

Loạt ảnh đáng chú ý của Binz và Châu Bùi tại sự kiện chiều 5/3: