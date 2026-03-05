Concert Anh Trai Say Hi ở Mỹ Đình dời lịch tổ chức

Ban tổ chức chương trình Anh Trai Say Hi 2025 - A White Valentine Concert vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đêm nhạc dự kiến diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

BTC concert Anh Trai Say Hi đính kèm 2 văn bản liên quan đến việc dời lịch tổ chức:

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày 5/3/2026, đơn vị này đã nhận được Công văn số 1149/SVHTT-VP do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội ban hành cùng ngày, liên quan đến thời điểm tổ chức chương trình. Công văn nêu rõ thời gian dự kiến tổ chức concert vào 19h ngày 14/3/2026 là thời điểm ngay trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sự kiện chính trị quan trọng của cả nước được tổ chức vào ngày 15/3/2026.

Để đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử cũng như tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội đã đề nghị ban tổ chức nghiên cứu điều chỉnh thời gian chương trình sang thời điểm sau ngày bầu cử.

Sau khi xem xét, ban tổ chức quyết định dời lịch diễn của Anh Trai Say Hi 2025 - A White Valentine Concert sang 19h ngày 16/3/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thay cho lịch dự kiến ban đầu vào ngày 14/3/2026.

Trước đó, concert Anh Trai Say Hi mùa 2 đã tổ chức tại TP.HCM vào ngày 27/12/2025 (ảnh: Anh Trai Say Hi)

Ban tổ chức cho biết việc thay đổi thời gian có thể ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân của một bộ phận khán giả đã sắp xếp lịch trình để tham dự concert. Đơn vị này bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ khán giả trong bối cảnh cần ưu tiên cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các thông tin chi tiết liên quan đến lịch trình mới và hướng dẫn dành cho khán giả sẽ được ban tổ chức cập nhật trong thời gian tới thông qua các kênh truyền thông chính thức của chương trình. Concert Anh Trai Say Hi 2025 - A White Valentine Concert dự kiến diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với khung giờ 19h theo lịch điều chỉnh mới, ngày 16/3/2026.