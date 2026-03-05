Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền danh sách 33 nghệ sĩ được cho là sẽ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là nhóm khán giả theo dõi chương trình - thường được gọi là “Gai Con”. Sau thành công bùng nổ của mùa đầu tiên, việc nhà sản xuất tiếp tục thực hiện mùa 2 được xem là bước đi được mong đợi, khiến mọi động thái liên quan đến dàn nghệ sĩ tham gia đều trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

chrome-capture-2026-03-05-182933.jpg

Danh sách đang được chia sẻ trên nhiều nền tảng gồm 33 cái tên: Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper, Da LAB, Ngọc Trai, Giáo sư Xoay, Quang Vinh, Hà An Huy, Trịnh Thăng Bình, Đan Trường, Đông Hùng, Hoàng Trung, Double2T, Huỳnh Lập, Hứa Vĩ Văn, Đức Khuê, Will, Khoai Lang Thang, Mew Amazing, Hoàng Dũng, Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Trần Ngọc, Trung Quân Idol, Andree, Châu Đăng Khoa, Thanh Bùi, Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh. Dù chưa có xác nhận chính thức từ ban tổ chức, danh sách này vẫn được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về khả năng hình thành đội hình mùa mới.

Trong danh sách lan truyền, nhiều cái tên được đánh giá là nghệ sĩ có nền tảng chuyên môn vững vàng trong âm nhạc và biểu diễn như Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình, Đông Hùng, Đan Trường, Hứa Vĩ Văn hay Đinh Mạnh Ninh,... Bên cạnh đó còn có những nghệ sĩ từng tham gia mùa 1 như Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh.

Một số Anh Tài mùa 1 như Duy Khánh được cho là sẽ quay trở lại (ảnh: FBNV)

Một cái tên gây chú ý đặc biệt trong danh sách là Khoai Lang Thang. Vlogger du lịch vốn nổi tiếng với các nội dung khám phá văn hóa và ẩm thực Việt Nam từng nhiều lần được cộng đồng người xem chương trình “manifest” tham gia mùa tiếp theo. Trong thời gian gần đây, Khoai Lang Thang còn trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trên nền tảng Threads nhờ một phát ngôn cổ vũ người trẻ sống hết mình, khiến tên tuổi của anh xuất hiện dày đặc trong các cuộc thảo luận trực tuyến. Việc nhân vật này bất ngờ có mặt trong danh sách tin đồn vì thế càng làm tăng sự tò mò của khán giả.

Khoai Lang Thang đang chiếm trọn trending trên Threads

Bên cạnh những cái tên được nhắc đến, danh sách lan truyền cũng khiến nhiều người bất ngờ khi thiếu vắng một số nghệ sĩ từng được khán giả kỳ vọng sẽ góp mặt. Trong đó, Noo Phước Thịnh là trường hợp được nhắc tới nhiều nhất. Nam ca sĩ từng xuất hiện tại đêm chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1 với phần biểu diễn thu hút sự chú ý, để lại ấn tượng về khả năng làm chủ sân khấu. Từ thời điểm chương trình tạo hiệu ứng mạnh mẽ, Noo Phước Thịnh thường xuyên được người hâm mộ gọi tên như một ứng viên phù hợp cho các show thực tế âm nhạc quy tụ nghệ sĩ nam.

Trong giai đoạn hai chương trình truyền hình thực tế về “Anh Trai” nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, Noo Phước Thịnh cũng là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất với kỳ vọng sẽ tham gia một trong hai format. Tuy nhiên đến nay, cả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lẫn Anh Trai Say Hi đều chưa ghi nhận sự xuất hiện chính thức của nam ca sĩ trong dàn thí sinh.

Noo Phước Thịnh là sao nam được "manifest" tham gia 2 chương trình Anh Trai nhiều nhất (ảnh: FBNV)

Trước đó, trong đêm concert diễn ra vào tháng 4/2025, Noo Phước Thịnh từng chia sẻ về việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Nam ca sĩ cho biết anh nhận được lời mời từ hai chương trình liên quan đến “Anh Trai”, đồng thời thừa nhận sức ảnh hưởng lớn mà các show này có thể mang lại đối với nghệ sĩ. Tuy vậy, anh nói bản thân vẫn còn nhiều suy nghĩ và chưa đưa ra quyết định cuối cùng, bởi mong muốn tìm được một sân khấu thật sự phù hợp để thể hiện trọn vẹn định hướng và hoài bão nghệ thuật.

Hiện tại, danh sách 33 nghệ sĩ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 vẫn chỉ dừng lại ở mức thông tin lan truyền trên mạng xã hội và chưa được ban tổ chức xác nhận. Dù vậy, việc những cái tên trong danh sách liên tục được cộng đồng mạng bàn luận cho thấy sức hút của chương trình vẫn rất lớn sau mùa đầu tiên. Trong lúc khán giả chờ đợi thông tin chính thức, mọi đồn đoán xoay quanh đội hình mùa 2 vẫn tiếp tục trở thành chủ đề gây “fomo” trên nhiều nền tảng mạng xã hội.