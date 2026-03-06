Từ chuyện cả cõi mạng "hỗn chiến" vì MV debut của Châu Bùi

Tối 5/3, Châu Bùi chính thức phát hành MV Big Girl Don't You Cry , đánh dấu bước rẽ ngang đầy bất ngờ sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Ngay sau khi lên sóng, sản phẩm nhanh chóng thu hút lượng tương tác khổng lồ, đưa tên tuổi Châu Bùi phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một làn sóng tranh luận gay gắt từ phía khán giả, xoay quanh lại chủ đề muôn thuở của về việc một “tay ngang” lấn sân đi hát.

MV Big Girl You Don't Cry - Châu Bùi

Giọng hát bất ổn nhưng visual lại được khen hết lời

Tâm điểm của các cuộc tranh luận đổ dồn nhiều vào giọng hát của Châu Bùi. Phần đông ý kiến cho rằng kỹ năng thanh nhạc của cô chưa đạt tiêu chuẩn để trở thành ca sĩ. Nhiều khán giả chỉ ra giọng hát của Châu Bùi trong Big Girl Don't You Cry có phần mỏng, phát âm chưa rõ chữ và lộ rõ việc lạm dụng autotune - phần mềm chỉnh âm thanh. Việc một nhân vật xuất thân từ lĩnh vực thời trang, chưa từng có nền tảng thanh nhạc vững chắc nhưng lại quyết định cầm mic đã vấp phải sự phản đối gay gắt.

Khán giả âm nhạc khó tính nhận xét khắt khe về màn debut của Châu Bùi:

Rất nhiều ý kiến đã đặt trường hợp của Châu Bùi lên bàn cân so sánh với cục diện chung của Vpop. Một bộ phận netizen bày tỏ tranh cãi khi chỉ ra thực tế rằng hiện nay nhiều ca sĩ được đào tạo bài bản từ các nhạc viện, sở hữu chất giọng tốt nhưng sản phẩm ra mắt lại không nhận được sự chú ý tương xứng. Trong khi đó, một fashionista rẽ hướng đi hát, dù bộc lộ rõ điểm yếu về chuyên môn, lại dễ dàng tạo ra một cơn bão thảo luận. Nhóm này cho rằng việc ủng hộ những trường hợp "tay ngang" lấn sân nhưng chưa trang bị đủ kỹ năng sẽ tạo ra sự mất cân bằng, làm ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận công chúng của những nghệ sĩ thực lực.

Một fashionista rẽ hướng đi hát, dù bộc lộ rõ điểm yếu về chuyên môn lại dễ dàng tạo ra một cơn bão thảo luận khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về tính công bằng của thị trường (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, song song với luồng ý kiến phản đối, một bộ phận khán giả khác lại đưa ra góc nhìn cởi mở hơn. Ngay cả những người không đánh giá cao giọng hát của Châu Bùi cũng thừa nhận Big Girl Don't You Cry là một MV được đầu tư vô cùng chỉn chu về mặt hình ảnh. Từ concept, bối cảnh, góc máy cho đến loạt trang phục hàng hiệu đều bám sát thế mạnh vốn có của cô trong lĩnh vực thời trang. Những ý kiến bênh vực lập luận rằng, khán giả không nên áp đặt tiêu chuẩn của một màn trình diễn live hay một bài thi thanh nhạc vào sản phẩm này.

Một điều không thể phủ nhận chính là trải nghiệm thị giác mà Châu Bùi mang đến trong MV đầu tay:

Thay vào đó, họ nhìn nhận sản phẩm của Châu Bùi một bằng một góc nhìn rộng hơn, nơi âm thanh đóng vai trò bổ trợ, tạo không gian để tôn lên gu thẩm mỹ và hình ảnh nghệ sĩ. Nhóm khán giả này khẳng định, họ bấm vào xem MV vì tò mò về phong cách, trang phục và "vibe" mà Châu Bùi mang lại, thay vì kỳ vọng vào một trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao. Việc âm nhạc trở thành chất xúc tác cho thời trang đang là một xu hướng giải trí mới mà nhiều bạn trẻ sẵn sàng đón nhận.

Châu Bùi lặp lại câu chuyện của Chi Pu

Nhìn lại màn chào sân của Châu Bùi, ngay lập tức có thể liên tưởng đến trường hợp điển hình của Chi Pu. Từng hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội và bị gắn mác "thảm họa tay ngang" ở thời điểm mới cầm mic, Chi Pu đã chọn cách kiên trì khẳng định bản thân. Cô không chỉ dùng sự đầu tư cực khủng về phần nhìn, vũ đạo hay concept để bù đắp, mà còn cho thấy nỗ lực rèn luyện để cải thiện giọng hát qua từng ngày.

Dù kỹ năng thanh nhạc hiện tại không đạt đến độ hoàn hảo, nhưng sự tiến bộ rõ rệt của Chi Pu đã giúp giọng hát trở nên ổn định và hoàn toàn chấp nhận được. Đặc biệt, thành công tại chương trình Đạp Gió ở Trung Quốc đã trở thành bước ngoặt đập tan định kiến. Chi Pu đã thành công ngoạn mục trong việc thay đổi cái nhìn của công chúng. Khán giả giờ đây đã gạt bỏ sự khắt khe cực đoan, công tâm nhìn nhận thực lực và trân trọng cô dưới vai trò của một nghệ sĩ trình diễn, mở ra một góc nhìn cởi mở hơn về danh xưng nghệ sĩ tại Việt Nam.

Lựa chọn của Châu Bùi có phần tương đồng với cách Chi Pu khởi nghiệp ca hát (ảnh: FBNV)

Thực tế, trong những năm gần đây, Châu Bùi đã cho thấy rõ định hướng rũ bỏ hình ảnh rập khuôn của một fashionista an toàn để mở rộng giới hạn bản thân. Cô đang đi theo đúng lộ trình lội ngược dòng mà Chi Pu từng làm, nhưng với một chiến lược bài bản hơn. Theo những chia sẻ trước đây, cô đã âm thầm dành ra 6 năm để theo học thanh nhạc và vũ đạo. Cô hiểu rõ điểm yếu của bản thân không nằm ở tài năng thiên bẩm, nên quyết định dùng sự cần mẫn rèn luyện để lấy lại sự cân bằng. Việc Châu Bùi tham gia chương trình truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi trước đó cũng chính là một bước đệm hoàn hảo. Sân chơi này giúp cô làm quen với sân khấu chuyên nghiệp, đo lường phản ứng khán giả trước khi chính thức "thả xích" MV debut.

Nhiều khán giả cởi mở cho rằng nên có góc nhìn khác với trường hợp Châu Bùi làm ca sĩ:

Tranh cãi xoay quanh Châu Bùi dẫn đến một việc phải nhìn nhận lại về định nghĩa nghệ sĩ giải trí ở Việt Nam. Đã đến lúc công chúng cần gỡ bỏ “bộ tiêu chuẩn” cũ và không nên duy trì thói quen "cứ thấy tay ngang đi hát là chửi". Việc khắt khe với nghệ thuật là điều cần thiết, nhưng đánh giá một nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại đòi hỏi một “bộ tiêu chuẩn” đa chiều hơn. Tài năng thanh nhạc không còn là yếu tố duy nhất bắt buộc phải có để quyết định thành bại. Châu Bùi có thể chưa phải là một ca sĩ xuất sắc, nhưng cô đang đáp ứng cực kỳ tốt các tiêu chí của một nghệ sĩ giải trí: mang đến một sản phẩm thỏa mãn thị giác, biết cách truyền tải thông điệp và đủ sức khuấy đảo các nền tảng mạng xã hội.

Tranh cãi xoay quanh Châu Bùi dẫn đến một việc phải nhìn nhận lại về định nghĩa nghệ sĩ giải trí ở Việt Nam (FBNV)

Cho đến thời điểm hiện tại, các tranh luận về màn debut của Châu Bùi vẫn liên tục xuất hiện với lượng tương tác ngày càng tăng. Việc dư luận tự động chia phe, phản biện lẫn nhau đã mang lại hiệu quả lan truyền khổng lồ cho sản phẩm. Châu Bùi còn có những tham chiếu quý giá từ Binz khi dấn thân âm nhạc. Màn ra mắt của Châu Bùi không chỉ đơn thuần là việc một người nổi tiếng đi hát, mà còn là thước đo chân thực nhất cho thấy sự đa dạng, phức tạp và những tiêu chuẩn đang dần thay đổi trong thị hiếu thưởng thức của khán giả Việt Nam hiện tại.