BLACKPINK lập kỷ lục bán album

(Ảnh: YG)

Theo công ty quản lý của nhóm thông báo vào hôm nay (6/3), BLACKPINK đã thiết lập kỷ lục doanh số tuần đầu tiên mới cho một nhóm nhạc nữ Kpop với EP thứ ba của họ, Deadline. Với số liệu trích dẫn từ dữ liệu của bảng xếp hạng doanh số địa phương Hanteo Chart, Deadline đã bán được hơn 177.000 bản trong tuần đầu tiên ra mắt.

Con số này đánh dấu doanh số tuần đầu tiên cao nhất cho một album được phát hành bởi một nhóm nhạc nữ Kpop, đạt nhiều hơn 230.000 bản so với album trước đó, Born Pink. Trong ngành công nghiệp Kpop, doanh số tuần đầu tiên là một thước đo quan trọng để đánh giá mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ và quy mô người hâm mộ của họ.

Nhấn mạnh tác động thương mại tức thì của nó, Deadline đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng album hàng tháng của Hanteo trong tháng Hai chỉ sau 2 ngày rưỡi phát hành, với 1.468.894 bản, theo bản cập nhật bảng xếp hạng được công bố vào thứ Tư tuần này.

Album mới này của BLACKPINK cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi ra mắt.