Đối với khán giả Việt Nam, cái tên Christina Aguilera (Xtina) có thể không quen thuộc đại chúng như Britney Spears. Tuy nhiên, với cộng đồng yêu nhạc US-UK và khán giả toàn cầu, Xtina từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng hàng đầu của nhạc pop thế kỷ 21. Sở hữu chất giọng nội lực hiếm có cùng phong cách âm nhạc biến hóa qua nhiều giai đoạn, nữ ca sĩ người Mỹ từng thống trị các bảng xếp hạng thế giới với loạt hit đình đám như Genie in a Bottle, Beautiful hay Fighter.

Sau gần ba thập kỷ hoạt động, Xtina vẫn giữ vị thế đặc biệt trong làng nhạc quốc tế, là cái tên gắn liền với hình ảnh diva vừa cá tính, vừa táo bạo trong cả âm nhạc lẫn phong cách trình diễn.

Xtina (Ảnh: IG)

Mới đây, Xtina gây bão MXH với bộ ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Ngôi sao nhạc pop 46 tuổi trông quyến rũ và trẻ trung đến khó tin trong loạt ảnh mới. Trong bộ ảnh, Xtina xuất hiện với tạo hình gợi cảm, diện bộ bodysuit ánh bạc ôm sát cơ thể, kết hợp lớp nhựa trong suốt quấn quanh người như một thiết kế mang cảm hứng futuristic. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn, kính râm thời thượng cùng lớp make-up sắc sảo khiến tổng thể mang hơi thở thời trang cao cấp.

Loạt ảnh gây sốc cùa Xtina vì quá nóng bỏng (Ảnh: IG)

Sinh năm 1980, nữ ca sĩ khiến nhiều người phải bất ngờ khi khoe vóc dáng thon gọn sau khi giảm tới 25kg. Thân hình săn chắc cùng vòng một căng đầy được tôn lên triệt để trong thiết kế ôm sát, tạo nên những khung hình nóng bỏng và đầy sức hút. Làn da mịn màng, đường nét gương mặt sắc sảo cùng thần thái tự tin khiến Xtina trông sang đẹp đến mức nhiều fan nhận xét cô như “bước ra từ một cuốn tạp chí”.

Xtina từng nặng tới gần 70kg (Ảnh: Pinterest)

Từ đây, netizen còn đào lại hình ảnh nữ ca sĩ bước tới thảm đỏ Gala des Pièces Jaunes in Paris cuối tháng 1 vừa qua. Trong bộ corset tối màu, Xtina khoe trọn đường cong hình chữ S, vòng nào ra vòng nấy như chiếc đồng hồ cát. Trạng thái và vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ của bà mẹ 2 con khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

Xtina khoe sắc vóc nóng bỏng hậu giảm cân

Không chỉ gây chú ý vì ngoại hình, dòng caption ngắn ngủi “Loading…” cũng khiến người hâm mộ lập tức suy đoán. Nhiều người tin rằng Xtina đang “nhá hàng” cho một kỷ nguyên âm nhạc mới. Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những dự đoán về một sản phẩm hoặc album sắp ra mắt.

Đây không phải suy đoán vô căn cứ. Album phòng thu gần nhất của Xtina là Aguilera (2022), dự án tiếng Tây Ban Nha nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Trong khi đó, album tiếng Anh gần nhất của cô là Liberation (2018). Chính vì vậy, việc nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải bộ ảnh gợi cảm kèm thông điệp bí ẩn khiến fan tin rằng một “era” mới của Xtina đang được khởi động. Nếu những suy đoán này là sự thật, thì màn “đánh tiếng” bằng một bộ ảnh táo bạo, thời trang và đầy quyền lực như vậy rõ ràng là cách mở màn không thể ấn tượng hơn cho sự trở lại của diva nhạc pop đình đám.

Christina Aguilera (Xtina) là một trong những giọng ca nổi bật nhất của làn sóng pop cuối thập niên 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm khi tham gia chương trình truyền hình thiếu nhi The Mickey Mouse Club, cùng thời với nhiều ngôi sao sau này như Britney Spears và Justin Timberlake. Năm 1999, Xtina chính thức bùng nổ toàn cầu với album đầu tay Xtina, đặc biệt là bản hit Genie in a Bottle , ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đưa cô trở thành hiện tượng mới của nhạc pop.

Cùng với Britney, Xtina là một trong những biểu tượng của làn sóng nhạc Pop cuối 90 - đầu 2000 (Ảnh: Pinterest)

Không giống nhiều ngôi sao teen pop cùng thời, Xtina sớm khẳng định vị thế bằng kỹ thuật thanh nhạc vượt trội với quãng giọng rộng và khả năng ngân nốt cao mạnh mẽ. Cô tiếp tục củng cố danh tiếng qua loạt album thành công như Stripped (2002) và Back to Basics (2006), trong đó các ca khúc như Beautiful , Fighter hay Hurt trở thành những bản hit mang tính biểu tượng. Những sản phẩm này không chỉ giúp Xtina thống trị bảng xếp hạng mà còn định hình hình ảnh một nữ nghệ sĩ dám phá vỡ khuôn mẫu pop truyền thống, kết hợp R&B, soul, jazz và nhiều yếu tố retro vào âm nhạc đại chúng.

Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động, Xtina được xem là một trong những diva pop có ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ mình. Cô giành nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều lần thắng Grammy Awards, đồng thời bán ra hàng chục triệu bản thu âm trên toàn cầu. Bên cạnh thành tích thương mại, Xtina còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ chất giọng mạnh mẽ và phong cách nghệ thuật cá tính, yếu tố khiến cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ trong làng nhạc pop và R&B sau này.