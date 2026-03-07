Dân mạng càng chê, Dược Sĩ Tiến càng làm

Mới đây, mạng xã hội TikTok lại được phen "dậy sóng" khi Dược Sĩ Tiến chính thức tung bản cover ca khúc Hoist The Colours. Không nằm ngoài dự đoán, đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và thu hút lượng tương tác khổng lồ chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sức nóng của video không đến từ sự đột phá trong kỹ thuật thanh nhạc, mà xuất phát từ phản ứng những bình luận hài hước của của netizen.

Từ những bình luận chỉ trích gay gắt về giọng hát trước kia, cộng đồng mạng giờ đây dường như đã chính thức "đầu hàng" trước đam mê của anh và ngầm công nhận một "hệ tư tưởng" mới. Đồng thời biến phần comment dưới bài đăng của anh thành một "đại hội tấu hài" rôm rả.

Bản cover Hoist The Colours của Dược Sĩ Tiến lại gây bão

Hoist The Colours vốn là ca khúc quen thuộc với giai điệu u ám, rùng rợn, thường được lồng ghép trong các video về đại dương sâu thẳm và gắn liền với hội chứng sợ biển rộng - thalassophobia. Thời gian qua, đã quá quen thuộc với phong cách ép giọng xuống tone trầm đục của Dược Sĩ Tiến, nhiều netizen đã liên tục bình luận "thách thức" anh thể hiện bài hát này. Những tưởng đó chỉ là lời trêu chọc vô thưởng vô phạt từ cõi mạng, nam nghệ sĩ lại thực sự sẵn sàng chiều lòng khán giả.

Ngay khi bản cover được đăng tải, đoạn video đã lập tức bùng nổ. Chỉ sau vài ngày lên sóng, clip thu về 16,2 triệu lượt xem trên TikTok cùng hơn 31 nghìn bình luận. Đa số người xem đều tỏ ra thích thú trước cách hát cố gồng, gượng gạo đặc trưng của anh và xem đây là một nội dung giải trí cực kỳ hài hước.

Ngay khi bản cover được đăng tải, đoạn video đã lập tức bùng nổ

Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau thể hiện sức sáng tạo không giới hạn bằng những cách ví von dí dỏm. Dược Sĩ Tiến bị gán cho danh xưng "cướp biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long". Hàng loạt bình luận trêu chọc xuất hiện dưới đoạn clip cover.

- Lý do các nhà khoa học chỉ khám phá được 5% đại dương

- Lý do năm xưa vua Hùng không chọn Thủy Tinh

- Âm thanh đẩy bụi cho điện thoại

- Em giỡn mà anh làm thiệt hả anh Tiến

- Có tiền làm phiền đại dương

- Không có một con cá nào dám bơi xung quanh ổng

- Sự rên rỉ của đại dương

Trùng hợp thay, việc tài khoản TikTok của Dược Sĩ Tiến bất ngờ mất dấu tick xanh ngay thời điểm đăng tải clip cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Cư dân mạng được đà đùa dai, cho rằng anh hát "hay" đến mức bị nền tảng "tịch thu" luôn tích xanh. Dù vậy, bên cạnh những lời trêu chọc, cũng có không ít ý kiến nhận xét phần thể hiện này thực sự mượt mà hơn những lần trước. Do bản gốc vốn đã trầm đục và ma mị, Dược Sĩ Tiến dường như đã tìm đúng bài hát để có thể thỏa thích khoe tone giọng trầm của mình mà không bị khiên cưỡng.

Cả cõi mạng trêu chọc Dược Sĩ Tiến:

Nhìn lại hành trình ca hát của Dược Sĩ Tiến, sự thay đổi trong thái độ của công chúng là một diễn biến khá thú vị. Khi nam nghệ sĩ tuyên bố lấn sân sang con đường ca hát vào năm ngoái, anh từng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng cách hát thiếu tự nhiên, biểu cảm thái quá cùng việc liên tục đè thanh quản khiến tổng thể màn trình diễn trở nên khó nghe. Ở thời điểm đó, phần lớn bình luận đều khuyên anh nên dừng lại và cho rằng con đường âm nhạc không dành cho anh.

Dân mạng càng chê, Dược Sĩ Tiến càng làm (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, bất chấp những phản ứng tiêu cực, nam nghệ sĩ vẫn kiên định với quyết định của mình. Anh liên tục tung các bản cover mới, không ngại thử nghiệm và gần như giữ nguyên phong cách xử lý giọng hát đặc trưng. Dần dà, netizens cũng quen thuộc với lối hát này và biến nó thành một hiện tượng meme giải trí. Đến hiện tại, mỗi lần Dược Sĩ Tiến đăng clip hát, khán giả lại kéo vào xem không chỉ để nghe nhạc mà còn để đọc bình luận.

Phần comment đã biến thành “sân khấu hài”, nơi cộng đồng mạng thi nhau sáng tạo những câu đùa trêu chọc hài hước. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều về mặt chuyên môn, bằng một cách khá bất ngờ, nam nghệ sĩ đã tự tạo ra cho mình một vị trí rất riêng, duy trì sức nóng truyền thông và lượng tương tác khổng lồ trên mạng xã hội.